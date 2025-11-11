Website quảng bá du lịch Việt Nam tăng 16.000 bậc, giành vị trí 'á quân' khu vực

Theo similarweb.com (chuyên trang phân tích, xếp hạng website trên toàn thế giới), tháng 10, website vietnam.travel của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam xếp hạng #104.698 trên thế giới, tăng 16.000 bậc so với thời điểm tháng 3.

Trong khu vực Đông Nam Á, website của Việt Nam xếp thứ 2, chỉ sau website du lịch của Thái Lan (hạng #51.251), xếp trên Singapore (hạng #109.858), bỏ xa Indonesia (hạng #203.665), Malaysia (hạng #216.688), Philippines (hạng #1.687.836).

Thông tin xếp hạng website vietnam.travel trên nền tảng similarweb.com TTTTDL

Những quốc gia có lượng truy cập nhiều nhất vào website vietnam.travel có Mỹ, Úc, Singapore, Indonesia,… trong đó, lượng truy cập từ thị trường Mỹ tăng 40,8%, từ Singapore tăng 34%, từ Indonesia tăng 41,6%, từ Úc tăng 4% trong vòng 1 tháng vừa qua.

Đáng chú ý, dù xếp hạng sau nhưng một số chỉ số quan trọng của website Việt Nam đều cao hơn so với website Thái Lan. Cụ thể, về số trang xem trung bình/lần truy cập, website vietnam.travel đạt chỉ số 1,92 trang/lần truy cập, cao hơn website Thái Lan (1,49 trang/lần truy cập). Về thời gian trung bình/lần truy cập, website vietnam.travel là 44 giây, cao hơn website Thái Lan (36 giây). Tỷ lệ bỏ trang của website vietnam.travel là 49,8%, tốt hơn khá nhiều so với website Thái Lan (60,1%). Những chỉ số này phản ánh sức cuốn hút, hấp dẫn, tính liên kết nội dung quảng bá trên website vietnam.travel là khá tốt.

Một số chỉ số đáng chú ý khác, tỷ lệ người dùng truy cập website vietnam.travel bằng điện thoại di động chiếm 66,96%, truy cập từ máy tính bàn chiếm 33,04%. Lượng truy cập vào website vietnam.travel thông qua công cụ tìm kiếm chiếm gần 50,71%, truy cập trực tiếp chiếm 26,17%, cho thấy mức độ nhận biết về thương hiệu website vietnam.travel trên thế giới là khá tốt, cao hơn website của Thái Lan (18,66%).

Website vietnam.travel của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chuyên trách quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài TTTTDL

Website vietnam.travel là kênh thông tin chính thức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, do Trung tâm Thông tin du lịch trực tiếp quản lý vận hành đưa hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới. Thời gian qua, Trung tâm Thông tin du lịch đã triển khai chiến lược truyền thông toàn diện, kết hợp giữa website vietnam.travel và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, YouTube… Qua đó, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về Du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện và đầy sức sống, đặc biệt trong mùa cao điểm du lịch quốc tế cuối năm.

Các chiến dịch truyền thông tập trung giới thiệu rộng rãi các chính sách thị thực cởi mở của Chính phủ Việt Nam - yếu tố quan trọng thu hút du khách quốc tế. Cùng với đó, hàng loạt video clip, bài viết và hình ảnh sinh động liên tục được cập nhật, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và điểm đến đặc sắc như Hạ Long, Phú Quốc, Ninh Bình, Đà Nẵng...

Nhờ cách tiếp cận sáng tạo và nội dung hấp dẫn, Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến "nóng" nhất châu Á. Theo dự báo của Công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu BMI, Việt Nam có thể đón hơn 22 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, vượt xa kỷ lục 18 triệu lượt của năm 2019, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch sau đại dịch Covid-19.