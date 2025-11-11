Du lịch bứt tốc bất chấp mưa bão

Đa dạng sản phẩm, mùa nào cũng đón được khách

Sa Pa (tỉnh Lào Cai) những ngày đầu tháng 11 sương mù giăng khắp lối. Mưa cứ lúc rả rích, lúc đổ ầm ầm khiến tiết trời vừa lạnh, vừa khó chịu. Ra đường dù không mưa nhưng lúc nào đầu tóc cũng ẩm ướt, giày và quần áo cũng bẩn vì bùn đất bắn lên. Thế nhưng ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường không cản nổi bước chân của những tín đồ du lịch. Từ trung tâm thị trấn cũ lên tới đỉnh Fansipan, du khách vẫn đông đúc nhộn nhịp, đa phần là khách quốc tế. Hoàng Lâm, nhân viên một khách sạn ngay trung tâm P.Sa Pa, cho biết năm nay mưa nhiều hơn mọi năm, có những hôm mưa lớn từ sáng đến tối. Không khí lạnh cũng tới sớm hơn. Thời tiết không mấy ủng hộ những tour khám phá rừng núi, nhưng khách sạn ở Sa Pa gần như lúc nào cũng kín phòng. Tỷ lệ khách đặt phòng luôn đạt trên 70%, chủ yếu là khách Ấn Độ, Hàn Quốc và các nước khu vực Đông Nam Á.

Nước lũ vừa rút, du khách quốc tế đến tham quan phố cổ Hội An (Đà Nẵng), ngày 1.11 ẢNH: NGỌC THƠM

Không chỉ Sa Pa, nhiều thủ phủ du lịch trên khắp cả nước đều ghi nhận lượng khách quốc tế tăng mạnh ngay giữa thời điểm mưa bão ập đến. Theo số liệu mới công bố của Cục Thống kê, trong tháng 10, khách quốc tế đến VN đạt 1,73 triệu lượt, tăng 13,8% so với tháng trước và tăng tới 22,1% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức khách quốc tế đến VN trong 1 tháng cao nhất từ trước đến nay. Tính chung 10 tháng của năm 2025, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 17,2 triệu lượt người, tăng 21,5% so với cùng kỳ 2024.

Nhìn vào cơ cấu khách quốc tế đến VN trong tháng 10, Chủ tịch HĐQT Vietravel Corporation Nguyễn Quốc Kỳ nhận xét: Trụ cột của tăng trưởng tiếp tục là sự trở lại mạnh mẽ của thị trường khách truyền thống như Trung Quốc, Nga và cuộc tăng tốc của thị trường Ấn Độ. Xét về con số tuyệt đối, Trung Quốc vẫn là thị trường dẫn đầu với hơn 433.000 lượt người đến VN trong tháng qua, chiếm khoảng 25% tổng lượng khách.

Khách đến chi tiêu bao nhiêu, thẩm thấu vào kinh tế địa phương hay không, khách có quay lại hay không, đó mới là những điều cần quan tâm nhất. Để làm được, cần một chiến lược dài hơi với kế hoạch từ 5 năm trở lên, có mục tiêu cụ thể... Đến lúc đó chúng ta sẽ không cần lo chạy theo từng mốc mấy chục triệu khách như hiện nay mà một cách tự nhiên, du lịch sẽ phát triển mạnh mẽ, bền vững cả về lượng và chất. Ông Phạm Hà, Chủ tịch kiêm CEO của LuxGroup

Theo ông Nguyễn Quốc Kỳ, VN đang sở hữu nhiều lợi thế để "giành thế thượng phong" với thị trường khách này. Thứ nhất, do chính phủ Trung Quốc ngày càng chú trọng đến kích thích tiêu dùng của người dân nên thời gian nghỉ của họ kéo dài. Người Trung Quốc hiện có 3 đợt nghỉ cao điểm trong năm gồm Tết Nguyên đán, Quốc tế Lao động và Quốc khánh (1.10). Giữa đó còn có mùa hè, mà người Trung Quốc thích biển của VN hơn rất nhiều so với biển nước họ. Vì thế, khách Trung Quốc tới VN phân bổ rải rác cả năm và tháng 10 vừa qua chính là một trong số những đợt nghỉ dài cho phép họ qua VN du lịch đông.

Du khách quốc tế trên “nóc nhà Đông Dương” Fansipan giữa ngày sương mù giăng kín lối, đầu tháng 11.2025 ẢNH: LÊ NAM

Yếu tố thuận lợi thứ hai là tình hình chính trị của Thái Lan chưa ổn định, chính phủ Trung Quốc không khuyến khích người dân đi du lịch Thái Lan nên dòng khách đổ sang VN. Bổ trợ thêm vào đó là hàng loạt chương trình xúc tiến của Cục Du lịch quốc gia cũng như các doanh nghiệp (DN) du lịch Việt; việc nối lại đường bay của các hãng hàng không, cả thường lệ và charter; cửa khẩu trên bộ và tuyến du lịch tàu hỏa duy nhất cũng đều đã mở lại toàn bộ; thanh toán xuyên biên giới cũng đã mở ra ngày càng thuận lợi…

Tương tự, thị trường Ấn Độ cũng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ các đường bay thẳng được kết nối với tần suất ngày càng dày cùng những sáng tạo trong công tác xúc tiến thị trường như ngoại giao điện ảnh. Trong khi đó, khách Hàn Quốc vẫn thích đi VN nhưng đang có sự chuyển dịch điểm đến. Phú Quốc và Quy Nhơn sẽ là những điểm "hot" với khách Hàn trong thời gian tới.

"Nhìn chung, Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ đạo cho thị trường inbound từ nay đến cuối năm và sang năm 2026. Những dòng khách này có thị hiếu đa dạng, trong khi chúng ta sở hữu hệ thống sản phẩm phong phú, từ khí hậu hàn đới tới ôn đới, nhiệt đới. Đi từ Bắc vào Nam, bất cứ thời điểm nào khách cũng có thể tận hưởng những trải nghiệm độc đáo, hấp dẫn. Vùng này mưa lũ thì vẫn có dư địa tạo sản phẩm đệm, thay thế nên mùa nào VN cũng thu hút khách được. Như Hội An vừa rồi bão tới, khách không đi đâu được thì Vietravel tổ chức tour chèo thuyền tay trên phố cổ. Khách vẫn mê như thường. Đó là lý do mưa bão nhưng khách đến với chúng ta vẫn đông và VN vẫn giữ được lợi thế hút khách", ông Nguyễn Quốc Kỳ nhìn nhận.

Dưới góc độ hàng không - lực lượng giữ vai trò then chốt trong việc kết nối và thúc đẩy dòng khách quốc tế - đại diện Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đánh giá: Trong 10 tháng năm 2025, thị trường du lịch quốc tế của VN tiếp tục tăng trưởng tích cực. Tổng lượng khách quốc tế trên đường hàng không tăng khoảng 13,4% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sức hấp dẫn của VN ngày càng được củng cố trên bản đồ du lịch khu vực. Các thị trường châu Âu, Ấn Độ, Trung Quốc, Hồng Kông và Đông Nam Á đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, trong đó nhiều đường bay đạt hệ số sử dụng ghế trung bình gần 82%. Đặc biệt, tháng 10 vừa qua, khách quốc tế trên các chuyến bay của Vietnam Airlines tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm 2024, đánh dấu tháng có tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ đầu năm.

Kết quả này phản ánh sức hút ngày càng lớn của điểm đến VN cùng niềm tin của du khách quốc tế vào chất lượng dịch vụ và năng lực vận hành của ngành hàng không VN. Dù chịu ảnh hưởng của mưa lũ tại nhiều khu vực, lượng khách quốc tế đến nước ta vẫn duy trì đà tăng mạnh.

"Nhiều hành khách đã lên kế hoạch du lịch từ sớm, sẵn sàng điều chỉnh lịch trình thay vì hủy chuyến, thể hiện sự yêu mến và tin tưởng vào một điểm đến an toàn, thân thiện và có khả năng tổ chức dịch vụ ổn định ngay cả trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành hàng không, du lịch và các địa phương trong công tác phục vụ, thông tin và ứng phó linh hoạt đã giúp du khách luôn có hành trình trọn vẹn, góp phần khẳng định hình ảnh du lịch VN ngày càng chuyên nghiệp và bền vững", vị đại diện Vietnam Airlines nhận định.

Tạo đà tăng trưởng cho năm tới

Năm 2025, ngành du lịch VN đặt mục tiêu đón 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế. Tháng 8, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 226 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%. Trong đó, Chính phủ giao mục tiêu phấn đấu cả năm đạt ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế để góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung. Mặc dù liên tục lập kỷ lục khách đến nhiều tháng qua, song các chuyên gia cho rằng mục tiêu 25 triệu lượt khách khó có thể đạt được.

Khách quốc tế tại di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar (P.Bắc Nha Trang, Khánh Hòa), ngày 10.11 ẢNH: BÁ DUY

Ông Nguyễn Quốc Kỳ dự báo, trong điều kiện lạc quan nhất, VN có thể đón khoảng 23,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Yếu tố khách quan là tháng 11 bắt đầu mùa cao điểm khách inbound, thời tiết sắp tới cũng ổn định sau khi đi qua những cơn bão lớn nhất năm. Thị trường Đông Bắc Á sẽ tiếp tục tăng mạnh, cộng với dòng khách châu Âu vào mùa nghỉ lễ. Tuy nhiên, do chính sách visa thông thoáng áp dụng khá trễ nên chưa kịp phát huy tối đa tác dụng trong năm nay. Giai đoạn tới, nếu nhanh chóng có những chính sách ưu đãi đặc biệt về visa, vé máy bay, vấn đề thanh toán qua biên giới hay hệ thống miễn thuế, chương trình xúc tiến quảng bá mạnh mẽ hơn nữa thì du lịch có thể bứt tốc trong 2 tháng cuối năm, đón hơn 23,5 triệu lượt khách. Đây sẽ là tiền đề để năm tới du lịch có đà phát triển mạnh mẽ.

Ông Phạm Hà, Chủ tịch kiêm CEO của LuxGroup, cũng cho rằng mặc dù có rất nhiều nỗ lực nhưng VN cũng khó đạt được 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Ông tính toán con số sẽ nằm trong khoảng 21 - 23 triệu lượt khách. Nguyên nhân là các chính sách mở visa, tăng cường xúc tiến, quảng bá, đầu tư đổi mới sản phẩm vừa triển khai, chưa đủ sức thẩm thấu để tạo đột phá. Bên cạnh đó, sự thay đổi vẫn còn chung chung, chưa thật sự quyết liệt. Đơn cử, chính sách visa mở rồi nhưng kiểu "nhỏ giọt", cứ cách vài tháng lại nới thêm một tí, thời gian gia hạn cũng không dài. Công cuộc tái cấu trúc sản phẩm hay quảng bá, xúc tiến vẫn chủ yếu dựa vào DN, vai trò của cơ quan quản lý ngành chưa sâu sắc nên chưa tạo nên một cuộc thay đổi mạnh mẽ mang tính xoay chuyển. Trong khi đó, các đối thủ như Thái Lan khi lột xác hình ảnh làm rất nhanh, rất mạnh, đồng bộ nhiều giải pháp nên kết quả cũng sẽ rõ ràng hơn, nhanh hơn.

Du khách nước ngoài tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (P.Xuân Hòa, TP.HCM), ngày 10.11 ẢNH: NHẬT THỊNH

"Thật ra có vấn đề quan trọng hơn con số 23 triệu hay 25 triệu lượt, đó là chất lượng. Khách đến chi tiêu bao nhiêu, thẩm thấu vào kinh tế địa phương hay không, khách có quay lại hay không, đó mới là những điều cần quan tâm nhất. Để làm được, cần một chiến lược dài hơi với kế hoạch từ 5 năm trở lên, có mục tiêu cụ thể. Trong đó, xác định từng thế mạnh, lên chương trình hành động và quyết liệt tháo gỡ các nút thắt cố hữu của ngành. Từ cơ chế đến cơ sở hạ tầng, sản phẩm, xúc tiến quảng bá…, sự thay đổi phải nhanh hơn, mạnh hơn, đong đếm được bằng từng chính sách. Đến lúc đó chúng ta sẽ không cần lo chạy theo từng mốc mấy chục triệu khách như hiện nay mà một cách tự nhiên, du lịch sẽ phát triển mạnh mẽ, bền vững cả về lượng và chất", ông Phạm Hà kiến nghị.

Lên kế hoạch dài hạn thích ứng với biến đổi khí hậu

Mặc dù không chịu tổn thất quá nặng nề và có thể linh động đổi chương trình, song không thể phủ nhận những diễn biến ngày càng bất thường từ thiên nhiên đang tác động tiêu cực tới ngành du lịch VN. Điển hình, tuyến Huế - Hội An - Đà Nẵng, "xương sống" của du lịch miền Trung, qua liên tiếp những đợt mưa lũ kéo dài đã phải tạm ngưng khai thác vì không đảm bảo được lộ trình an toàn cho du khách. Dù có thể đổi chương trình nhưng trải nghiệm của du khách cũng không được trọn vẹn, DN lữ hành cũng phải căng mình xử lý các tình huống bất ngờ và rủi ro.

Theo ông Phạm Hà, ngành du lịch cần xây dựng chiến lược bài bản thích ứng với biến đổi khí hậu. DN cần chủ động xây dựng các kịch bản để ứng phó trong trường hợp thời tiết diễn biến phức tạp như đổi lịch trình tránh ngày mưa bão, đổi điểm đến, thay vì đi đường bộ thì chuyển sang đi tour đường sông hoặc ngược lại… Bên cạnh đó, chủ động xây dựng các dòng sản phẩm "xanh", các tour Net Zero, sử dụng phương tiện di chuyển bằng xe điện, hướng du khách hòa mình vào thiên nhiên và có trách nhiệm hơn với thiên nhiên. Những tour này vừa thân thiện với môi trường, vừa đổi mới sản phẩm, giảm tải cho nhiều điểm đến truyền thống, vừa mang lại những trải nghiệm mới lạ, độc đáo, giúp du khách trải nghiệm văn hóa bản địa sâu đậm hơn.

Đồng quan điểm, đại diện Vietnam Airlines cho rằng trong bối cảnh biến đổi khí hậu và xu hướng thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, ngành du lịch VN cần có chiến lược dài hạn để thích ứng và phát triển ổn định. Việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch phù hợp với điều kiện thời tiết, như du lịch văn hóa, ẩm thực, nghỉ dưỡng trong nhà hay hội nghị, sự kiện, sẽ giúp duy trì sức hút quanh năm và giảm thiểu tác động của thiên tai. Là một cấu phần của ngành, Vietnam Airlines cũng đang tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi xanh và phát triển du lịch bền vững thông qua việc sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững SAF, tham gia sáng kiến CO₂ Connect của IATA và hướng tới mục tiêu Net Zero 2050. Song song, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong công tác điều hành và phục vụ hành khách, giúp nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và hỗ trợ khách thay đổi hành trình linh hoạt, đảm bảo an toàn và trải nghiệm tốt nhất cho du khách quốc tế.

"Vietnam Airlines tin tưởng rằng, với định hướng phát triển du lịch bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và sự đồng hành của toàn ngành, VN sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn, xứng đáng là hình ảnh của một đất nước năng động, hiếu khách và bền vững trong mắt bạn bè quốc tế", đại diện Vietnam Airlines nói.

Bên cạnh những chính sách phục hồi đời sống của người dân, ngành du lịch cũng cần chính sách nhanh, mạnh, trực diện để hồi phục sau bão lũ. Về dài hạn, cần định hình lại một cách rõ ràng: Một ngành công nghiệp mũi nhọn như du lịch thì thể chế, chính sách cho nó cần những gì. Chúng ta mới chỉ có thể chế chung chung như dạng bệ đỡ. Du lịch muốn phát triển mạnh và bền vững, cần những bộ chính sách được thiết kế riêng, trực tiếp và triển khai nhanh chóng. Chủ tịch HĐQT Vietravel Corporation Nguyễn Quốc Kỳ