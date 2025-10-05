Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Chơi gì, ăn đâu, đi thế nào?

Có gì ở khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Philippines?

Lê Nam
Lê Nam
05/10/2025 09:27 GMT+7

Nhắc đến Philippines, nhiều du khách Việt thường nghĩ ngay đến những hòn đảo nổi tiếng như Boracay, Palawan hay Cebu... nơi nắng vàng, biển xanh và những bãi cát trải dài bất tận. Thế nhưng nếu hành trình dừng chân ở thủ đô Manila, câu hỏi đặt ra là: "Đi đâu, chơi gì?"

Giữa thành phố ồn ào xe cộ, vẫn có một điểm đến hội tụ đầy đủ ẩm thực, giải trí và mua sắm sang trọng, đủ sức níu chân du khách cả ngày lẫn đêm. Đó chính là Solaire - khu nghỉ dưỡng tích hợp ven vịnh Manila, được xem là một trong những nơi sang trọng bậc nhất của Philippines.

Điểm khiến Solaire khác biệt không chỉ nằm ở kiến trúc sang trọng hay ánh đèn rực rỡ, mà chính là trải nghiệm ẩm thực. Khu nghỉ dưỡng này sở hữu hơn 15 nhà hàng, vận hành bởi những đầu bếp tên tuổi, phục vụ đủ phong cách từ Á - Âu, hải sản tươi sống cho đến ẩm thực Nhật, Ý tinh tế.

Khám phá Solaire Resort Manila - khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Philippines - Ảnh 1.

Một góc sảnh chính ngập nắng của Solaire - khu nghỉ dưỡng sang trọng tại thủ đô của Philippines

ẢNH: LÊ NAM

Khám phá Solaire Resort Manila - khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Philippines - Ảnh 2.

Quầy shushi đầy cuốn hút, ẩn mình một góc trong nhà hàng

ẢNH: LÊ NAM

Gợi ý 24 giờ trải nghiệm ẩm thực cho du khách Việt:

Buổi sáng, tới nhà hàng Oasis Garden Café để trải nghiệm không gian thoáng, cà phê và bánh ngọt.

Bữa Trưa tại nhà hàng Nhật Bản Yakumi; với sushi, sashimi và hải sản tươi nhập từ chợ Toyosu (Tokyo).

Ăn tối tại nhà hàng Finestra Italian Steakhouse, ẩm thực Ý trong không gian sang trọng; được vinh danh Top 20 nhà hàng tốt nhất Manila.

Đêm hãy ghé Whisky Bar để thưởng thức rượu whisky hạng sang.

Nhưng ấn tượng nhất với nhiều du khách là "Finestra Italian Steakhouse" - nhà hàng Ý sang trọng, ứng cử viên sáng giá cho sao Michelin. Dưới bàn tay bếp trưởng từng đạt 1 sao Michelin, các món steak thượng hạng, mì tươi, rượu vang quý hiếm trở thành nghệ thuật. Không gian lộng lẫy với đèn chùm khổng lồ, dụng cụ ăn sáng loáng, ca sĩ hát live cùng tiếng piano… Tất cả hòa quyện để biến bữa ăn thành một buổi trình diễn ẩm thực. 

Giới sành ăn quốc tế nhận định Finestra hoàn toàn có thể góp mặt trong bảng xếp hạng Michelin Philippines 2025, dự kiến lần đầu tiên công bố tháng 11 tới.

Khám phá Solaire Resort Manila - khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Philippines - Ảnh 3.

Căn bếp mở đẳng cấp của nhà hàng khiến bất cứ thực khách nào bước vào cũng cảm thấy choáng ngợp

ẢNH: LÊ NAM


Ẩm thực chỉ là một phần trong bức tranh toàn cảnh Solaire. Bước ra ngoài các nhà hàng, du khách sẽ thấy cả một "thành phố giải trí" náo nhiệt. Trường bắn giải trí với thiết kế hiện đại, đẹp mắt mang đến trải nghiệm mới lạ cho những ai yêu thích cảm giác mạnh.

Mỗi tối, nhà hát The Theatre nằm trong khu nghỉ dưỡng này với sức chứa 1.800 chỗ hầu hết kín khách. Từ hòa nhạc, ca nhạc đến những vở diễn hoành tráng, rạp hát này góp phần đưa Solaire trở thành trung tâm văn hóa nghệ thuật của Manila.

Và khi màn đêm buông xuống du khách sẽ tận hưởng trọn vẹn không khí "thành phố không ngủ" ngay bên vịnh Manila.

Khám phá Solaire Resort Manila - khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Philippines - Ảnh 6.

Toàn cảnh hồ bơi từ góc nhìn tại phòng villa cao cấp, với thang máy đi riêng

ẢNH: LÊ NAM

Khám phá Solaire Resort Manila - khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Philippines - Ảnh 8.

Các phòng như vậy có giá khoảng hơn 200 triệu đồng/đêm

ẢNH: LÊ NAM

Toàn bộ tổ hợp giải trí này nằm trong khu Entertainment City thuộc thành phố Parañaque, chỉ cách trung tâm Manila khoảng 15 phút đi taxi và rất gần sân bay quốc tế Ninoy Aquino.

Khám phá Solaire Resort Manila - khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Philippines - Ảnh 9.

Hàng chục thương hiệu xa xỉ hội tụ tại đây, cửa hàng nào cũng lộng lẫy

ẢNH: LÊ NAM

 Với vị trí ngay ven vịnh, Solaire còn mang lại cảnh quan biển với thành phố kết hợp, đặc biệt ấn tượng khi ngắm hoàng hôn. Nếu chọn du lịch Manila và ở tại đây, gần như bạn không cần phải đi đâu thêm nữa vì mọi trải nghiệm đã hội tụ đầy đủ.

Tin liên quan

Những quốc gia nào hoàn toàn không có sân bay và tại sao?

Những quốc gia nào hoàn toàn không có sân bay và tại sao?

Một số quốc gia trên thế giới hoàn toàn không có sân bay quốc tế, thậm chí không có cả sân bay nội địa.

Vé tham quan di tích thế nào cho hợp lý?

Du khách bay đến Úc bị phạt 35 triệu đồng vì hoa cài trên tóc

Khám phá thêm chủ đề

VỊNH MANILA Manila Nghỉ dưỡng Khu nghỉ dưỡng Resort Philippines Solaire
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận