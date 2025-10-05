Có gì ở khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Philippines?

Giữa thành phố ồn ào xe cộ, vẫn có một điểm đến hội tụ đầy đủ ẩm thực, giải trí và mua sắm sang trọng, đủ sức níu chân du khách cả ngày lẫn đêm. Đó chính là Solaire - khu nghỉ dưỡng tích hợp ven vịnh Manila, được xem là một trong những nơi sang trọng bậc nhất của Philippines.

Điểm khiến Solaire khác biệt không chỉ nằm ở kiến trúc sang trọng hay ánh đèn rực rỡ, mà chính là trải nghiệm ẩm thực. Khu nghỉ dưỡng này sở hữu hơn 15 nhà hàng, vận hành bởi những đầu bếp tên tuổi, phục vụ đủ phong cách từ Á - Âu, hải sản tươi sống cho đến ẩm thực Nhật, Ý tinh tế.

Một góc sảnh chính ngập nắng của Solaire - khu nghỉ dưỡng sang trọng tại thủ đô của Philippines

ẢNH: LÊ NAM

Quầy shushi đầy cuốn hút, ẩn mình một góc trong nhà hàng ẢNH: LÊ NAM

Gợi ý 24 giờ trải nghiệm ẩm thực cho du khách Việt: Buổi sáng, tới nhà hàng Oasis Garden Café để trải nghiệm không gian thoáng, cà phê và bánh ngọt. Bữa Trưa tại nhà hàng Nhật Bản Yakumi; với sushi, sashimi và hải sản tươi nhập từ chợ Toyosu (Tokyo). Ăn tối tại nhà hàng Finestra Italian Steakhouse, ẩm thực Ý trong không gian sang trọng; được vinh danh Top 20 nhà hàng tốt nhất Manila. Đêm hãy ghé Whisky Bar để thưởng thức rượu whisky hạng sang.

Nhưng ấn tượng nhất với nhiều du khách là "Finestra Italian Steakhouse" - nhà hàng Ý sang trọng, ứng cử viên sáng giá cho sao Michelin. Dưới bàn tay bếp trưởng từng đạt 1 sao Michelin, các món steak thượng hạng, mì tươi, rượu vang quý hiếm trở thành nghệ thuật. Không gian lộng lẫy với đèn chùm khổng lồ, dụng cụ ăn sáng loáng, ca sĩ hát live cùng tiếng piano… Tất cả hòa quyện để biến bữa ăn thành một buổi trình diễn ẩm thực.

Giới sành ăn quốc tế nhận định Finestra hoàn toàn có thể góp mặt trong bảng xếp hạng Michelin Philippines 2025, dự kiến lần đầu tiên công bố tháng 11 tới.

Căn bếp mở đẳng cấp của nhà hàng khiến bất cứ thực khách nào bước vào cũng cảm thấy choáng ngợp ẢNH: LÊ NAM





Ẩm thực chỉ là một phần trong bức tranh toàn cảnh Solaire. Bước ra ngoài các nhà hàng, du khách sẽ thấy cả một "thành phố giải trí" náo nhiệt. Trường bắn giải trí với thiết kế hiện đại, đẹp mắt mang đến trải nghiệm mới lạ cho những ai yêu thích cảm giác mạnh.

Mỗi tối, nhà hát The Theatre nằm trong khu nghỉ dưỡng này với sức chứa 1.800 chỗ hầu hết kín khách. Từ hòa nhạc, ca nhạc đến những vở diễn hoành tráng, rạp hát này góp phần đưa Solaire trở thành trung tâm văn hóa nghệ thuật của Manila.

Và khi màn đêm buông xuống du khách sẽ tận hưởng trọn vẹn không khí "thành phố không ngủ" ngay bên vịnh Manila.

Toàn cảnh hồ bơi từ góc nhìn tại phòng villa cao cấp, với thang máy đi riêng ẢNH: LÊ NAM

Các phòng như vậy có giá khoảng hơn 200 triệu đồng/đêm ẢNH: LÊ NAM

Toàn bộ tổ hợp giải trí này nằm trong khu Entertainment City thuộc thành phố Parañaque, chỉ cách trung tâm Manila khoảng 15 phút đi taxi và rất gần sân bay quốc tế Ninoy Aquino.

Hàng chục thương hiệu xa xỉ hội tụ tại đây, cửa hàng nào cũng lộng lẫy ẢNH: LÊ NAM

Với vị trí ngay ven vịnh, Solaire còn mang lại cảnh quan biển với thành phố kết hợp, đặc biệt ấn tượng khi ngắm hoàng hôn. Nếu chọn du lịch Manila và ở tại đây, gần như bạn không cần phải đi đâu thêm nữa vì mọi trải nghiệm đã hội tụ đầy đủ.

