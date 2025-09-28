Những quốc gia nào hoàn toàn không có sân bay và tại sao?

Những quốc gia này thường quá nhỏ và đông đúc để có sân bay (hoặc địa lý không cho phép), do đó phụ thuộc vào các quốc gia lân cận để tiếp cận hàng không, dù họ có thể có sân bay trực thăng.

Vatican

Hai quốc gia, được coi là thành quốc nhưng lại thiếu sân bay là Vatican (nằm trong thành phố Rome, Ý) và Monaco (nằm trên bờ biển phía nam nước Pháp, gần Ý). Hai quốc gia này quá nhỏ và đông đúc để có thể xây dựng sân bay và nếu muốn làm, người ta sẽ phải phá hủy nhiều tòa nhà ở những quốc gia đó (hoặc phá hủy bờ sông Monaco).

Vatican, quốc gia nhỏ nhất thế giới ẢNH: NAKASAKU

Vatican chỉ có khoảng 800 dân và trải rộng trên một diện tích chỉ 44 ha, nhỏ hơn rất nhiều so với các sân bay tầm trung trên thế giới. Chiều dài và rộng của Vatican cũng không đủ để chứa đường băng của các sân bay. Các sân bay gần nhất với Vatican là Ciampino và Fiumicino của Rome.

Vatican được gọi là Thành quốc Vatican (Vatican City State) hoặc Thành Vatican. Đây là quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới về diện tích và dân số, là trung tâm của Giáo hội Công giáo và là nơi cư trú của Giáo hoàng.

Monaco là quốc gia nhỏ thứ hai thế giới sau Vatican, dân số 38.000 người. Hành khách đến Monaco thường sử dụng sân bay Côte d'Azur của Pháp.

Monaco, nơi tập trung giới siêu giàu thế giới ẢNH: TOBI78

San Marino

Ba quốc gia khác ở châu Âu không có sân bay gồm Liechtenstein, San Marino và Andorra. Tất cả các quốc gia này đều có điểm chung là nhỏ và nhiều đồi núi - mặc dù Liechtenstein có một số vùng đất bằng phẳng. San Marino có nhiều đồi núi và cửa ngõ vào đó là thành phố ven biển Rimini của Ý và sân bay quốc tế Federico Fellini. Có dịch vụ xe buýt thường xuyên từ ga tàu Rimini đến San Marino.

Liechtenstein

Liechtenstein là quốc gia nhỏ bé kỳ lạ nằm giữa Áo và Thụy Sĩ trên dãy Alps của châu Âu. Liechtenstein có mối quan hệ chặt chẽ với Thụy Sĩ khi Thụy Sĩ chịu trách nhiệm về quốc phòng của công quốc và nhiều vấn đề khác. Điều thú vị, Liechtenstein là quốc gia thành viên duy nhất của Liên Hiệp Quốc chưa ký Công ước Chicago năm 1944 (công ước thiết lập luật pháp quốc tế liên quan đến hàng không). Đó là vì Thụy Sĩ đã ký công ước này thay mặt Liechtenstein.

Các sân bay gần Liechtenstein bao gồm hai sân bay nhỏ St. Gallen-Altenrhein của Thụy Sĩ và Friedrichshafen của Đức. Một sân bay lớn tương đối gần đó là sân bay Zürich, cách khoảng 120 km.

Khung cảnh như trong tranh vẽ ở Liechtenstein ẢNH: GIRAMONDO

Andorra

Công quốc Andorra là "quốc gia nhỏ lớn nhất trong nhóm quốc gia nhỏ" ở châu Âu không có sân bay. Đất nước này có địa hình đồi núi (nằm giữa dãy núi Pyrenees, giữa Pháp và Tây Ban Nha) nên việc xây dựng một sân bay ở đó là không khả thi.

Tuy nhiên, có một sân bay tên là Andorra-La Seu d'Urgell - mặc dù nó nằm bên kia biên giới Tây Ban Nha. Sân bay này cũng là nơi đặt trụ sở của Andorra Airlines - dù hãng hàng không này thực sự không khai thác bất kỳ máy bay nào. Các sân bay chính mà mọi người sử dụng để bay đến và đi từ Andorra là Barcelona (Tây Ban Nha), Toulouse (Pháp) và Girona (Tây Ban Nha).

Các quốc gia có chủ quyền không có sân bay:

-Thành quốc Vatican

-Monaco

-San Marino

-Liechtenstein

-Andorra.