Xin visa Hàn Quốc dễ hay khó?

Khảo sát của Thanh Niên với một số tín đồ đã xin visa Hàn Quốc cho thấy, thủ tục này hiện nay đơn giản và dễ hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, cũng có một vài "điểm chết" nếu sơ suất.

Chị Nguyên Lan Uyên (P.Tân Hưng, TP.HCM) nhớ lại lần đầu xin visa Hàn Quốc cách đây 9 năm. Thời điểm đó, chị tự chuẩn bị hồ sơ và nộp trực tiếp tại Lãnh sự quán Hàn Quốc trên đường Nguyễn Du thay vì dùng dịch vụ. "Hồ sơ bây giờ có thay đổi đôi chút nhưng phần cơ bản vẫn vậy. Chỉ khác là giờ dễ xin hơn nhiều. Hồi đó mà xin được visa Hàn là dữ lắm, phải đi vài nước rồi mới dám nộp, chứ giờ hộ chiếu trắng họ cũng có thể cấp", chị kể.

Chị Uyên cho biết, nếu là lao động tự do thì phải có giấy phép kinh doanh hoặc hợp đồng cho thuê tài sản để chứng minh thu nhập. Hồ sơ dù đủ giấy tờ nhưng nếu lịch trình thiếu hợp lý, không trùng khớp với booking khách sạn hay vé máy bay thì vẫn có thể bị từ chối. "Ngày trước xin visa nước nào cũng khó, nên travel blogger đời đầu mới có giá trị vì giống như những người khai đường mở lối vậy. Đậu được cái visa đã là thành tích. Còn bây giờ đi đâu cũng dễ, đi tour thì được hướng dẫn từ A đến Z", chị nói thêm.

Du khách Việt thưởng thức món thịt heo đen ở Jeju, Hàn Quốc ẢNH: LÊ NAM

Chị Cao Phương Thảo (chung cư Delasol, TP.HCM) cho biết, chị và chồng vừa đậu visa Hàn Quốc 5 năm (loại C-3-91) để thuận tiện sang Hàn điều trị bệnh lâu dài. Hồ sơ được thực hiện thông qua một công ty dịch vụ do bệnh viện phía Hàn Quốc giới thiệu. "Tôi xin loại visa nhập cảnh nhiều lần 5 năm dành cho cư dân các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, nhiều nơi gọi nôm na là visa 'đại đô thị'. Để xin loại này, hồ sơ phải có hộ khẩu tại ba thành phố lớn, kèm theo chứng minh tài chính rõ ràng như tài sản, sao kê 6 tháng và sổ tiết kiệm để đảm bảo không có ý định trốn lại", chị nói.

Còn anh Hà Thanh Phúc, quản lý nghệ sĩ tại TP.HCM chia sẻ: "Thực ra xin visa Hàn chỉ khó với những người chưa có lịch sử du lịch thôi. Dạo gần đây họ siết lại một chút vì có nhiều trường hợp trốn ở lại, hồ sơ phải chứng minh thu nhập và sao kê tài khoản khá kỹ. Nhưng nếu dùng dịch vụ thì họ lo gần hết, chỉ tốn thêm phí. Còn người có hồ sơ mạnh và từng đi Mỹ, Úc, Canada, châu Âu như mình thì rất khỏe".

Thủ tục thế nào?

Anh Lê Hoài Bảo - Giám đốc kinh doanh Công ty MCB Việt Nam nói hồ sơ xin visa Hàn Quốc loại 3 tháng một lần (nhập cảnh một lần, tối đa 30 ngày) nên chuẩn bị trước khoảng 2-3 tuần để đảm bảo an toàn về thời gian. "Sau khi nhận đủ hồ sơ, công ty xử lý trong khoảng 2-3 ngày, còn thời gian Lãnh sự quán xét duyệt thường mất 2-3 tuần, tùy từng thời điểm", anh Bảo cho biết.

Du khách Việt Nam thưởng thức món gà hầm sâm ở Hàn Quốc ẢNH: LÊ NAM

Anh Nguyễn Văn Âu - Trưởng nhóm kinh doanh thị trường Hàn Quốc của Công ty du lịch Tugo khẳng định, việc xin visa Hàn Quốc hiện nay "không khó như nhiều người nghĩ".

Khách du lịch Việt Nam đang phổ biến với hai loại visa. Loại thứ nhất là visa e-code, áp dụng cho nhóm từ 3 người trở lên. Thủ tục khá đơn giản, tỷ lệ đậu cao nếu tất cả thành viên đều chưa từng rớt visa Hàn hoặc chưa từng lao động ở Hàn. "Chỉ cần đáp ứng các điều kiện đó thì gần như 99% sẽ đậu. Tuy nhiên, dạng e-code không dùng để xin các loại visa dài hạn 5 - 10 năm", anh Âu nói. Visa e-code có ngày đi, có ngày về cố định, chỉ áp dụng cho khách đi tour; không nhận khách lẻ vì cần kiểm soát cả đoàn. Phí đã bao gồm trong giá tour.

Loại thứ hai là visa du lịch C-3-9, hạn 3 tháng, nhập cảnh một lần, lưu trú tối đa 30 ngày. Hồ sơ nộp tại KVAC theo từng cá nhân, gồm căn cước công dân, hộ chiếu, giấy xác nhận công tác, sao kê lương qua ngân hàng và bảo hiểm xã hội. Lưu ý địa bàn nộp hồ sơ: từ Gia Lai trở vào nộp tại TP.HCM; từ Quảng Ngãi nộp Đà Nẵng; từ Quảng Bình trở ra nộp Hà Nội. "Nếu đã đi Hàn một lần bằng visa C-3-9, lần sau muốn xin visa 5 năm thì hoàn toàn có thể", anh nói thêm.

Việc xin visa Hàn Quốc hiện nay không khó như nhiều người nghĩ ẢNH: LÊ NAM

Về chi phí, visa du lịch 3 tháng 1 lần có giá dịch vụ khoảng 3 triệu đồng/khách lẻ; visa 5 năm là 6 triệu đồng/người. Với visa e-code theo đoàn, chi phí đã bao gồm trong gói tour, phổ biến từ 21 triệu đồng cho tour 4 ngày 4 đêm (đã gồm visa và tiền tip); các hành trình Seoul - Busan 5 ngày 5 đêm dao động 20-22 triệu đồng tùy thời điểm.

Là đơn vị thuộc diện ưu tiên của Lãnh sự quán Hàn Quốc, Tugo cho biết hồ sơ khách được xét trong khoảng 6 ngày làm việc, nhưng nên chuẩn bị trước 10-12 ngày để trừ hao thời gian đặt vé và lịch làm việc của KVAC.

Theo anh Âu, điểm quan trọng nhất để đậu visa là trung thực và chứng minh rõ ràng nguồn thu nhập hằng tháng. "Giờ việc xin visa Hàn Quốc đã dễ hơn nhiều so với trước dịch nên mọi người đừng quá lo lắng. Đặc biệt, nếu đi theo tour thì gần như không phải căng thẳng gì", anh chia sẻ.