Hàn Quốc cân nhắc miễn visa cho người Việt

Theo ông You Sang Byun, Phòng Visa lãnh sự, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM: Thông tin nới lỏng visa được đưa ra trong chuyến đi cấp Nhà nước mới đây của Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong cuộc hội đàm cấp cao, phía Hàn Quốc đã đề xuất xây dựng chính sách mở hơn, hướng đến khả năng miễn thị thực cho công dân Việt Nam. "Tôi mong muốn trong thời gian tới, người Việt Nam có thể không cần xin visa nữa", ông chia sẻ.

Cũng theo ông You Sang Byun, năm 2024, có 4,5 triệu khách Hàn đến Việt Nam, nửa đầu 2025 con số đã đạt 2 triệu. Ở chiều ngược lại, năm 2024 có 650.000 người Việt sang Hàn Quốc, chỉ trong 6 tháng đầu 2025 đã có 420.000 lượt khách. Việt Nam hiện đứng thứ 4 trong số các nước có lượng khách vào Hàn nhiều nhất, sau Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ.

Ông You Sang Byun, Phòng Visa lãnh sự, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM chia sẻ một số chính sách visa vào sáng 23.8 ẢNH: LÊ NAM

Ông You Sang Byun nhìn nhận, thành quả này có được nhờ nỗ lực của cả hai chính phủ trong việc cải thiện chính sách visa và nâng cấp hạ tầng du lịch. Phía Việt Nam đã mở rộng cơ sở hạ tầng, kéo dài thời gian lưu trú cho khách Hàn. Ngược lại, Hàn Quốc cũng áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ: miễn lệ phí xin visa đoàn thể điện tử, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, triển khai trung tâm tiếp nhận đăng ký visa và cho phép các công ty lữ hành được đứng ra nộp hồ sơ thay khách.

"Chúng tôi đã cố gắng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi xin visa sang Hàn Quốc, trong đó có cả hình thức visa điện tử. Thực tế, visa Hàn Quốc giờ không còn dán lên hộ chiếu như trước, mà người dân có thể in trực tiếp trên website", ông nói thêm.

Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Đức Minh Trí (Công ty Du lịch Nam Á Châu) thẳng thắn đặt vấn đề: "Trước dịch COVID-19, khách của chúng tôi xin visa rất dễ. Nhưng hiện tại, gần như không thể xin được đoàn nào. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy?".

Đại diện Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc khẳng định, việc thẩm tra hồ sơ là công bằng với tất cả các công ty lữ hành, không có sự phân biệt đối xử. Tuy nhiên, kết quả cấp visa phụ thuộc nhiều vào tính chất hồ sơ của khách. "Chúng tôi chỉ có thể đánh giá dựa trên thông tin nộp vào, vì vậy các công ty cần đảm bảo hồ sơ đầy đủ và đúng quy định. Nếu vậy, chúng tôi sẽ xử lý công bằng", ông You Sang Byun nhấn mạnh.

Một vấn đề nóng khác được đặt ra là tình trạng khách du lịch "trốn" ở lại Hàn Quốc. Ông Trịnh Nguyễn Hùng Dũng, Chủ tịch Hội Du lịch Golf TP.HCM, gọi đây là "tai nạn nghề nghiệp" và đặt câu hỏi về chế tài dành cho doanh nghiệp.

Ông You Sang Byun cho biết, phía Hàn Quốc ghi nhận và đánh giá thành tích của các công ty lữ hành dựa trên hồ sơ. Nếu nhiều trường hợp khách không quay lại, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong những lần xin visa sau.

Các công ty lữ hành nỗ lực kiểm soát tình trạng khách... trốn đoàn ẢNH: LÊ NAM

Theo các chuyên gia, để hiện thực hóa chính sách miễn visa, cần có sự phối hợp chặt chẽ từ phía doanh nghiệp lữ hành và ý thức của chính du khách. Nếu tỷ lệ "trốn lại" giảm, cánh cửa du lịch thuận lợi giữa Việt Nam - Hàn Quốc có thể rộng mở trong tương lai gần.

Ông You Sang Byun nhấn mạnh: "Thuận lợi thì 5 năm tới, người Việt sang Hàn sẽ không phải xin visa. Nhưng nếu tình trạng này vẫn phát sinh, tiến trình ấy sẽ gặp khó khăn".