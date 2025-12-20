Linh thiêng cồng chiêng khai hội cà phê di sản

Anh Lê Đức Long, tài xế taxi đón du khách từ sân bay Liên Khương, không giấu được phấn khích xen lẫn tự hào. Đà Lạt tuần này chào đón du khách với liên tiếp 2 lễ hội: một Lễ hội cồng chiêng, để tôn vinh những tinh hoa truyền thống được UNESCO tôn vinh. Và ngay sau đó, là một Lễ hội di sản cà phê thu hút sự chú ý của làng cà phê thế giới sẽ tưng bừng náo nhiệt, với hàng loạt kỷ lục được xác lập.

Ngắm ly cà phê cực đại, nổi sừng sững giữa quảng trường, gắn thương hiệu King Coffee, anh Nguyễn Đức Hạnh, phường Xuân Trường, tỉnh Lâm Đồng, tâm sự: rẫy cà phê là nguồn sinh kế của gia đình anh và nhiều người dân ngoại ô Đà Lạt. Vượt 30 km đến đây từ sớm để tham quan các gian hàng, với mong muốn được trải nghiệm,tích nạp thêm vốn hiểu biết những dòng cà phê trên thế giới, cách thức để biến hạt cà phê thô ráp, thành những giọt cà phê tinh túy, cầu kỳ. Giữa đám đông du khách nước ngoài đang thích thú nhâm nhi ly cà phê pha sẵn, anh Hena, du khách Nga, cho biết, anh đến từ Vladivostok, check in từ thành phố HCM và lên Đà Lạt, lưu lại hẳn 1 tháng cùng bạn bè để để tìm hiểu văn hóa cồng chiêng, cũng như thưởng thức cà phê phin, pha chế kiểu Việt Nam. Với người dân Nga, cà phê là đồ uống không thể thiếu, thu hút được đông đảo giới trẻ mà cả người Nga ở mọi lứa tuổi.

Gian hàng King Coffee tại Quảng trường Lâm Viên thu hút tham quan

Lễ hội di sản cà phê toàn cầu lần 1 là hoạt động được King Coffee đồng hành cùng tỉnh Lâm Đồng tổ chức sẽ được khai mạc chính thức vào ngày 21/12/2025. Được kỳ vọng điểm nhấn kết nối văn hóa, kinh doanh, khẳng định vị thế cà phê Việt trong “liên minh coffee” toàn cầu, các hoạt động bao gồm các cuộc thi pha chế độc đáo, triển lãm hạt cà phê cổ, trình diễn rang xay và trải nghiệm văn hóa cà phê quốc tế, với sự tham gia của nhiều chuyên gia và doanh nhân toàn cầu. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Nhà sáng lập, CEO TNI King Coffee, khẳng định: lễ hội sẽ định vị Đà Lạt thành điểm đến cà phê quốc tế, thu hút du khách toàn cầu trong mùa lễ hội cuối năm, đồng thời khẳng định vị thế mới của cà phê Việt trên bản đồ thế giới.

Đến sáng 20.12, công tác tổ chức đã sẵn sàng cho một sự kiện văn hóa lớn, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách đến với thành phố ngàn hoa. Lễ hội sẽ diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên (phường Đà Lạt), với không gian trưng bày gồm 34 gian hàng giới thiệu các sản phẩm cà phê, ẩm thực, cùng chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật - trải nghiệm - kết nối kéo dài xuyên suốt mùa lễ hội, tạo nên “đại cảnh” lễ hội cuối năm.

Dưới cái nắng hanh vàng của mùa đông cao nguyên, Đà Lạt những ngày này dường như tỏa hương nồng nàn từ những hạt cà phê vừa mới rang xay. Không khí hừng hực lễ hội không làm mất đi vẻ tĩnh lặng, thư thái đặc trưng của vùng đất này.

Du khách nước ngoài tìm hiểu thương hiệu và văn hóa cà phê Việt

Tại các gian hàng, những bộ dụng cụ pha chế thủ công đến hiện đại đã được sắp đặt tỉ mỉ. Trước giờ khai mạc, từng dòng người đã đổ về đây để tìm cho mình một góc nhỏ, tận hưởng cái vị đắng thanh, hậu ngọt của cà phê đặc sản. Đoàn Diệu Huyền, cô sinh viên sư phạm say sưa ôn lại vũ điệu cồng chiêng mà em sẽ cùng các bạn nhịp bước vào đêm khai mạc bày tỏ: Điểm độc đáo của không gian văn hóa lần này chính là việc đưa cả hơi thở của những rẫy nương vào lòng phố thị. Không chỉ được xem những sản phẩm đã đóng gói, du khách còn được tận mắt ngắm nhìn, tận tay chạm vào những cây cà phê trĩu quả. Việc đưa những cây cà phê tươi vào không gian triển lãm giúp công chúng có cái nhìn trực quan nhất về chuỗi giá trị nông sản, gợi lên sự bền bỉ của người nông dân trên vùng đất đỏ Bazan.

Mô hình gian cà phê di động King Coffee trình diễn tại Lễ hội

Toàn bộ không gian văn hóa cà phê đã sẵn sàng cho thời khắc tỏa sáng Lễ hội di sản cà phê toàn cầu 2025 không chỉ là nơi gặp gỡ của những người yêu cà phê, mà còn là lời khẳng định về vị thế của nông sản Việt trên bản đồ quốc tế. Từ Đà Lạt, câu chuyện về những hạt cà phê mang tâm hồn cao nguyên sẽ tiếp tục viết nên những chương mới, tự hào và vươn xa.