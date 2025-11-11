Lễ hội bún sắp diễn ra ở TP.HCM có gì?

Từ ngày 20 đến 23.11.2025, "Ngày hội Sợi gạo Việt - Món ngon từ bún" lần đầu tiên sẽ diễn ra tại Công viên 23/9 (TP.HCM), quy tụ 96 gian hàng ẩm thực đặc trưng của ba miền, hứa hẹn thu hút khoảng 100.000 lượt khách.

Điểm nhấn của lễ hội là không gian check-in độc đáo với cối xay bột truyền thống và ba tô sợi khổng lồ (phở, bún mắm, bún bò Huế) đường kính 80 cm. Khu nghề truyền thống tái hiện cảnh làm bún, làm bánh tằm thủ công. Đặc biệt, kỷ lục "100 món ngon từ sợi gạo và bún Nguyễn Bính" sẽ được xác lập bởi Chi hội Đầu bếp - Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát triển Ẩm thực Việt Nam, với sự góp mặt của hàng chục đầu bếp chuyên nghiệp.

Bún chả Hà Nội cũng xuất hiện trong lễ hội bún TP.HCM ẢNH: LÊ NAM

Ngoài ra, khách tham quan có thể thưởng thức hàng loạt món đặc sản như bún chả Hà Nội, bún bò Huế, bún mắm, phở Bắc, bánh canh, bánh tằm... cùng khu OCOP giới thiệu sản phẩm địa phương, trò chơi dân gian, chương trình ca nhạc hằng đêm và vinh danh nghệ nhân ẩm thực.

Sự kiện do Hiệp hội Du lịch TP.HCM tổ chức, được bảo trợ truyền thông bởi Hội Nhà báo Việt Nam, Câu lạc bộ Phóng viên Du lịch và TikTok Việt Nam, với nhiều hoạt động livestream quảng bá trực tiếp tại lễ hội.