Karaoke đầu tiên ở Đà Nẵng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch

Quyết định này có thời hạn 3 năm. Theo đó, Hộ kinh doanh Queen Palace Karaoke (sở hữu Karaoke Queen Palace) có trách nhiệm bảo đảm duy trì điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đã được công bố và treo biển hiệu thể hiện chất lượng được công nhận theo mẫu được quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện thương hiệu Queen Palace Karaoke nói họ lấy làm vinh hạnh vì là điểm kinh doanh karaoke lần đầu tiên tại TP.Đà Nẵng nhận được chứng nhận này. Việc được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch không chỉ là minh chứng cho chất lượng hoạt động mà còn thể hiện sự nghiêm túc trong đầu tư cơ sở vật chất và dịch vụ khách hàng của Queen Palace Karaoke.

Đại diện Karaoke Queen Palace nhận chứng nhận "Đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch" ẢNH: CTV

Để đạt được tiêu chuẩn này, hộ kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo yêu cầu của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.Đà Nẵng. Từ hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, phong cách thiết kế sang trọng cho đến quy trình phục vụ chuyên nghiệp đều phải được xây dựng đúng chuẩn. Qua đó, mang đến trải nghiệm giải trí tối ưu cho du khách và người dân địa phương, phù hợp với nhiều đối tượng từ nhóm nhỏ bạn bè đến sự kiện lớn.

Phản hồi của khách hàng T.H trên fanpage của Karaoke Queen Palace ghi: Điểm cộng cho karaoke này nằm ở dịch vụ và con người. Nhân viên được đào tạo tác phong, thái độ lịch sự, tôn trọng khách hàng, đặc biệt biết giao tiếp tiếng Anh với khách nước ngoài. Bảng giá cũng được niêm yết rõ ràng và cách tiếp nhận, xử lý phản hồi của khách nhanh.

Biển hiệu thể hiện chất lượng được công nhận do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cấp ẢNH: CTV

Bà Huỳnh Thị Thu Thủy, chủ hộ kinh doanh Queen Palace Karaoke chia sẻ: Việc hướng đến chuẩn phục vụ khách du lịch xuất phát từ lựa chọn làm dịch vụ một cách tử tế, bền vững và có trách nhiệm, để khách hàng có thể yên tâm khi lựa chọn không gian giải trí tại Đà Nẵng. Thế nên, giấy chứng nhận lần này là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ trong kinh doanh, luôn tuân thủ tiêu chí an toàn - chất lượng - văn minh của Karaoke Queen Palace. Đồng thời, đây cũng là bước khẳng định uy tín của cơ sở chúng tôi trong hệ thống các điểm vui chơi giải trí đạt chuẩn phục vụ khách du lịch tại Đà Nẵng.

"Karaoke Queen Palace cam kết tiếp tục duy trì và phát triển các tiêu chuẩn đã được công nhận; đồng thời không ngừng cải tiến dịch vụ để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu thưởng thức âm nhạc và giải trí của du khách trong nước và quốc tế khi đến với thành phố biển sôi động này", bà Huỳnh Thị Thu Thủy khẳng định.