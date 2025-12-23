Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Karaoke đầu tiên ở Đà Nẵng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch

Nguyên Nga
Nguyên Nga
23/12/2025 18:36 GMT+7

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng vừa trao quyết định "công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch" cho Karaoke Queen Palace (179 Xô Viết Nghệ Tĩnh - TP.Đà Nẵng).

Quyết định này có thời hạn 3 năm. Theo đó, Hộ kinh doanh Queen Palace Karaoke (sở hữu Karaoke Queen Palace) có trách nhiệm bảo đảm duy trì điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đã được công bố và treo biển hiệu thể hiện chất lượng được công nhận theo mẫu được quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện thương hiệu Queen Palace Karaoke nói họ lấy làm vinh hạnh vì là điểm kinh doanh karaoke lần đầu tiên tại TP.Đà Nẵng nhận được chứng nhận này. Việc được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch không chỉ là minh chứng cho chất lượng hoạt động mà còn thể hiện sự nghiêm túc trong đầu tư cơ sở vật chất và dịch vụ khách hàng của Queen Palace Karaoke. 

Karaoke đầu tiên ở Đà Nẵng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch- Ảnh 1.

Đại diện Karaoke Queen Palace nhận chứng nhận "Đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch"

ẢNH: CTV

Để đạt được tiêu chuẩn này, hộ kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo yêu cầu của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.Đà Nẵng. Từ hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, phong cách thiết kế sang trọng cho đến quy trình phục vụ chuyên nghiệp đều phải được xây dựng đúng chuẩn. Qua đó, mang đến trải nghiệm giải trí tối ưu cho du khách và người dân địa phương, phù hợp với nhiều đối tượng từ nhóm nhỏ bạn bè đến sự kiện lớn.

Phản hồi của khách hàng T.H trên fanpage của Karaoke Queen Palace ghi: Điểm cộng cho karaoke này nằm ở dịch vụ và con người. Nhân viên được đào tạo tác phong, thái độ lịch sự, tôn trọng khách hàng, đặc biệt biết giao tiếp tiếng Anh với khách nước ngoài. Bảng giá cũng được niêm yết rõ ràng và cách tiếp nhận, xử lý phản hồi của khách nhanh.

Karaoke đầu tiên ở Đà Nẵng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch- Ảnh 2.

Biển hiệu thể hiện chất lượng được công nhận do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cấp

ẢNH: CTV

Bà Huỳnh Thị Thu Thủy, chủ hộ kinh doanh Queen Palace Karaoke chia sẻ: Việc hướng đến chuẩn phục vụ khách du lịch xuất phát từ lựa chọn làm dịch vụ một cách tử tế, bền vững và có trách nhiệm, để khách hàng có thể yên tâm khi lựa chọn không gian giải trí tại Đà Nẵng. Thế nên, giấy chứng nhận lần này là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ trong kinh doanh, luôn tuân thủ tiêu chí an toàn - chất lượng - văn minh của Karaoke Queen Palace. Đồng thời, đây cũng là bước khẳng định uy tín của cơ sở chúng tôi trong hệ thống các điểm vui chơi giải trí đạt chuẩn phục vụ khách du lịch tại Đà Nẵng. 

"Karaoke Queen Palace cam kết tiếp tục duy trì và phát triển các tiêu chuẩn đã được công nhận; đồng thời không ngừng cải tiến dịch vụ để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu thưởng thức âm nhạc và giải trí của du khách trong nước và quốc tế khi đến với thành phố biển sôi động này", bà Huỳnh Thị Thu Thủy khẳng định.

Khám phá thêm chủ đề

du lịch karaoke Queen Palace Đà Nẵng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận