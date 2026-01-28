Tết truyền thống và sáng tạo tại 'Hội chợ mùa xuân 2026'

Với chủ đề Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng, Hội chợ mùa xuân 2026 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, từ ngày 2 - 13.2.

Điểm nhấn đậm nét văn hóa và không khí tết của sự kiện là không gian "Tết sum vầy" do TP.Hà Nội chủ trì tái hiện. Không gian này giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm quen thuộc mà giàu cảm xúc như viết thư pháp, xin câu đối, gói bánh chưng, trình diễn nghề truyền thống, tái hiện sinh động không khí tết cổ truyền của người Việt. Bên cạnh đó, các khu trưng bày ẩm thực, trang phục và du lịch Hà Nội góp phần lan tỏa cảm giác sum vầy, ấm áp, gợi nhắc những giá trị văn hóa bền bỉ đã nuôi dưỡng đời sống tinh thần của người Việt qua nhiều thế hệ.

Song hành với sắc màu tết truyền thống là phân khu "Tinh hoa văn hóa Việt Nam" do Bộ VH-TT-DL chủ trì, tạo dựng mang tên "Sắc xuân Việt". Tại đây tết Việt được tái hiện bằng ngôn ngữ sáng tạo của nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, thời trang, điện ảnh, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và trò chơi dân gian. Không gian này đồng thời giới thiệu và từng bước thương mại hóa các sản phẩm của các ngành công nghiệp văn hóa, trở thành điểm hẹn giao thoa giữa sáng tạo và thương mại, lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, hiện đại mà vẫn đậm đà bản sắc.

Bổ trợ cho các không gian trưng bày trong nhà là phân khu ngoài trời "Vị xuân gắn kết" - không gian ẩm thực ngoài trời - nơi người dân và du khách cùng quây quần thưởng thức những món ăn đặc trưng của các vùng miền, giao lưu, trải nghiệm không khí lễ hội, góp phần hoàn thiện hành trình du xuân tại hội chợ.

Hội chợ mùa xuân lần thứ nhất - năm 2026 được đánh giá là “siêu hội chợ” quy mô quốc gia đầu tiên tại Việt Nam và có vai trò lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, tạo không khí phấn khởi, sôi động trong dịp tết cổ truyền ẢNH: BTC

Không gian tết đa trải nghiệm, thúc đẩy tiêu dùng đầu năm

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ ngày 26.1, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Hội chợ mùa xuân 2026 hướng tới kích cầu tiêu dùng, kết nối cung - cầu, quảng bá thương hiệu Việt và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Theo ban tổ chức, đây là lần đầu tiên Hội chợ Mùa Xuân được xây dựng như một không gian tết đa trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui xuân của người dân và đóng vai trò thúc đẩy phát triển thương mại trong nước trong dịp cao điểm tết, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc đưa thị trường nội địa trở thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế.

Với khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn và các không gian văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm phục vụ người dân, du khách và doanh nghiệp, không gian hội chợ được tổ chức như một hành trình du xuân xuyên Việt với 8 phân khu nội dung: Phân khu địa phương do TP.HCM đảm nhiệm vai trò trung tâm, mở đầu hành trình, giới thiệu các thành tựu kinh tế, thương mại, đổi mới sáng tạo, văn hóa và du lịch...; "Du xuân quê hương - Sản vật bốn phương", "Nông sản Việt - Lan tỏa sắc xuân" do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì; "Xuân thịnh vượng" do Bộ Công thương phụ trách; Triển lãm chuỗi giá trị ngành dệt may, da giày, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ (VIVC 2026) và không gian "Tết sum vầy" (TP.Hà Nội), "Tinh hoa Văn hóa Việt Nam" (Bộ VH-TT-DL) cùng phân khu ngoài trời "Vị Xuân gắn kết".