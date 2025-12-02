Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Tìm hiểu văn hóa và ẩm thực các dân tộc tại Hà Nội

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
02/12/2025 07:00 GMT+7

Từ ngày 1.12.2025 - 4.1.2026, tại Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc VN (Hà Nội) diễn ra chuỗi hoạt động tháng 12 với chủ đề Chào năm mới 2026.

Chương trình tái hiện văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thông qua không gian chợ vùng cao và các hoạt động chào năm mới, góp phần gắn kết vùng miền và hỗ trợ phát triển cộng đồng.

Hơn 100 đồng bào và các nghệ nhân thuộc 16 dân tộc gồm Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê và Khmer, đến từ 11 địa phương: Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Thọ, Sơn La, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Cần Thơ tham gia lễ hội. 

Điểm nhấn mùa lễ hội này là không gian văn hóa của đồng bào Cơ Tu (TP.Đà Nẵng) tại "Ngôi nhà chung". Ngày 6 - 7.12.2025, đồng bào Cơ Tu sẽ tái hiện Lễ kết nghĩa (Prơ ngooch) - nghi lễ độc đáo nhằm hóa giải mâu thuẫn, gắn kết cộng đồng, giữ gìn khối đại đoàn kết buôn làng. Cùng với đó là chương trình giao lưu Âm vang đại ngàn với các tiết mục hát lý, diễn xướng dân gian, trình diễn nhạc cụ và điệu múa di sản Tân tung da dá.

Tìm hiểu văn hóa và ẩm thực các dân tộc tại Hà Nội- Ảnh 1.

Tìm hiểu và thưởng thức xôi đồ, xôi màu của các dân tộc Mường, Thái tại lễ hội

Ảnh: BTC

Đặc biệt, từ ngày 1 - 4.1.2026, Làng sẽ đón 24 đồng bào Khơ Mú và Mông từ xã Huổi Một (Sơn La) về tham gia trình diễn Lễ cầu mùa, một nghi lễ quan trọng của người Khơ Mú với các nghi thức cúng tế, tôn vinh cây lúa và phần hội rộn ràng.

Tin liên quan

Tinh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau: Giản dị, không trộn lẫn với nơi nào

Tinh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau: Giản dị, không trộn lẫn với nơi nào

Tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND TP.HCM và Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức khai mạc ngày hội 'Tinh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau' với chuỗi sự kiện hấp dẫn.

Ngày hội du lịch, xúc tiến thương mại An Giang: Quảng bá ẩm thực các địa phương

Giới thiệu ẩm thực Ba Lan tại TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

văn hóa và ẩm thực nghệ nhân đồng bào Khơ Mú Quảng Ngãi Đắk Lắk cần thơ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận