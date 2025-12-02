Tìm hiểu văn hóa và ẩm thực các dân tộc tại Hà Nội

Chương trình tái hiện văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thông qua không gian chợ vùng cao và các hoạt động chào năm mới, góp phần gắn kết vùng miền và hỗ trợ phát triển cộng đồng.

Hơn 100 đồng bào và các nghệ nhân thuộc 16 dân tộc gồm Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê và Khmer, đến từ 11 địa phương: Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Thọ, Sơn La, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Cần Thơ tham gia lễ hội.

Điểm nhấn mùa lễ hội này là không gian văn hóa của đồng bào Cơ Tu (TP.Đà Nẵng) tại "Ngôi nhà chung". Ngày 6 - 7.12.2025, đồng bào Cơ Tu sẽ tái hiện Lễ kết nghĩa (Prơ ngooch) - nghi lễ độc đáo nhằm hóa giải mâu thuẫn, gắn kết cộng đồng, giữ gìn khối đại đoàn kết buôn làng. Cùng với đó là chương trình giao lưu Âm vang đại ngàn với các tiết mục hát lý, diễn xướng dân gian, trình diễn nhạc cụ và điệu múa di sản Tân tung da dá.

Tìm hiểu và thưởng thức xôi đồ, xôi màu của các dân tộc Mường, Thái tại lễ hội Ảnh: BTC

Đặc biệt, từ ngày 1 - 4.1.2026, Làng sẽ đón 24 đồng bào Khơ Mú và Mông từ xã Huổi Một (Sơn La) về tham gia trình diễn Lễ cầu mùa, một nghi lễ quan trọng của người Khơ Mú với các nghi thức cúng tế, tôn vinh cây lúa và phần hội rộn ràng.