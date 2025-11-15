Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Giới thiệu ẩm thực Ba Lan tại TP.HCM

15/11/2025 19:08 GMT+7

Ba Lan, quốc gia với lịch sử và văn hóa phong phú, không chỉ hấp dẫn du khách bởi những danh lam thắng cảnh mà còn vì nền ẩm thực đặc sắc.

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam và Cục Đầu tư thương mại Ba Lan tại Việt Nam (PAIH), Phòng Thương mại và Công nghiệp Ba Lan (KIGCP) đã giới thiệu chương trình ẩm thực châu Âu thông qua sản phẩm của Ba Lan. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Taste Europe" của Liên minh châu Âu (EU).

Giới thiệu ẩm thực Ba Lan tại TP.HCM- Ảnh 1.

Các món ẩm thực được chính tay chef Ba Lan thực hiện, kết hợp tinh tế giữa phong vị truyền thống và phong cách hiện đại

Với thông điệp “từ nông trại đến bàn ăn” được nhắc đến như linh hồn của ngành nông nghiệp châu Âu: bền vững, trách nhiệm và luôn hướng đến sức khỏe của người tiêu dùng, “Taste Europe” nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và các đối tác trong ngành về chất lượng, an toàn, tính xác thực của các sản phẩm có nguồn gốc từ EU. Chiến dịch nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát và chứng nhận thực phẩm EU.

Giới thiệu ẩm thực Ba Lan tại TP.HCM- Ảnh 2.

Tại sự kiện, chương trình nếm thử trực tiếp đã mang đến những trải nghiệm vị giác thú vị cho người tham dự

Thịt bò, thịt heo, táo và các sản phẩm chế biến từ châu Âu đã được kết hợp hương vị hài hòa, hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Đây là một hành trình khám phá ẩm thực đích thực xuyên suốt châu Âu, trải nghiệm sự sáng tạo và di sản ẩm thực phong phú của lục địa này.

Giới thiệu ẩm thực Ba Lan tại TP.HCM- Ảnh 3.

Đại diện một doanh nghiệp Ba Lan cho biết đã đến Việt Nam nhiều lần để giới thiệu sản phẩm của công ty mình

“Taste Europe!”, một chiến dịch quảng bá và thông tin diễn ra trong thời gian 3 năm (bắt đầu từ năm 2024 đến 2026) với mục đích mang hương vị tinh túy của châu Âu đến với người tiêu dùng châu Á. Đây là năm thứ 2 của chiến dịch "Taste Europe – Discover the Flavours of Europe: Thưởng thức châu Âu – Khám phá những hương vị của châu Âu” sau các hoạt động quảng bá thành công tại Việt Nam, Nhật Bản và Singapore.

"Khám phá ẩm thực châu Âu" nằm trong chuỗi hoạt động của chiến dịch quảng bá các sản phẩm, thực phẩm chất lượng cao của châu Âu tại TP.HCM. Sự kiện giới thiệu ẩm thực tinh túy Ba Lan dự kiến sẽ đồng hành cùng chiến dịch quảng bá này tại các thành phố lớn ở Việt Nam cho đến năm 2026.

Bên lề sự kiện còn có buổi gặp gỡ giao lưu giữa các doanh nghiệp, mở ra cơ hội kinh doanh mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác thương mại giữa các nhà sản xuất châu Âu đến từ Ba Lan và các nhà nhập khẩu Việt Nam cũng như đại diện ngành công nghiệp thực phẩm. Các cuộc thảo luận tập trung vào việc phát triển hợp tác thương mại, mở rộng cơ hội xuất khẩu và tăng cường sự hiện diện của các sản phẩm EU tại các thị trường đang phát triển nhanh chóng ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

