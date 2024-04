TP.HCM thân quen qua những bức ảnh về cuộc sống và ẩm thực của Ngọc Trần

Saigon - the LifeStyle and the Food là dự án tâm huyết của Ngọc Trần. Quyển sách ra mắt lần này là phần cảm hứng tiếp nối từ hai tác phẩm trước của nhiếp ảnh gia: Hanoi: The LifeStyle and The Food và Easy To Cook: 40 Delicious Vietnamese Dishes.

Bìa sách ảnh Saigon - the LifeStyle and the Food P.N.B

Với Saigon - the LifeStyle and the Food, Ngọc Trần mời độc giả bước vào thế giới của cô: chuyến hành trình thu hẹp khoảng cách giữa truyền thống và hiện đại; chuyến phiêu lưu khám phá vùng đất, con người cùng nét ẩm thực phong phú và đa dạng tại mảnh đất phương nam thân thương.

Tác phẩm của Ngọc Trần dẫn dắt độc giả trải nghiệm Sài Gòn bằng đôi mắt trong sáng và một trái tim ngập tràn nhiệt huyết qua góc nhìn nhiếp ảnh của mình.

Ngoài quán xá và nhà hàng tấp nập, ống kính của Ngọc Trần cũng không bỏ qua sức hút khó cưỡng của ẩm thực đường phố: xe bánh mì, xe hủ tíu gõ, cà phê hè phố, cà phê vợt…

Sách ảnh Saigon - the LifeStyle and the Food được thiết kế với phong cách hiện đại P.N.B

Sách ảnh Saigon - the LifeStyle and the Food được thiết kế với phong cách hiện đại, in màu toàn bộ, hơn 170 trang với ngôn ngữ tiếng Anh. Quyển sách này không chỉ là một bộ sưu tập ảnh đẹp mà còn là câu chuyện dịu dàng nhưng tràn đầy sức sống về văn hóa, ẩm thực, con người Sài Gòn.

Ngọc Trần sinh năm 1981, hiện là Giám đốc sáng tạo kiêm nhiếp ảnh gia tại I-Creatives. Nhiếp ảnh đường phố là đam mê mà cô không thể tách rời. Đây là nguồn cảm hứng bất tận cho Ngọc khám phá và ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt, sắc màu của văn hóa, cuộc sống và ẩm thực mới lạ từ những chuyến hành trình của mình.