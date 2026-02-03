Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Loạt phim hay chiếu miễn phí mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
03/02/2026 06:30 GMT+7

Từ ngày 3 - 22.2, loạt phim Tử chiến trên không, Thanh âm vượt đại dương, Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối... sẽ được chiếu miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Hà Nội).

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026) và mừng Xuân Bính Ngọ 2026, đợt phim chào mừng do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim quốc gia, các Sở VH-TT-DL cùng các đơn vị sản xuất phim tổ chức sẽ diễn ra trên phạm vi toàn quốc. 

Thông qua các tác phẩm điện ảnh được tuyển chọn kỹ lưỡng, chương trình hướng tới tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước trong nhân dân.

Loạt phim hay chiếu miễn phí mừng thành công Đại hội XIV của Đảng- Ảnh 1.

Poster phim Thanh âm vượt đại dương

Ảnh: ĐPCC

Điểm nhấn của đợt phim là lễ khai mạc được tổ chức trọng thể lúc 19 giờ ngày 3.2 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (87 Láng Hạ, Hà Nội). Bộ phim truyện Thanh âm vượt đại dương do Công ty cổ phần Phim truyện I sản xuất được lựa chọn chiếu khai mạc.

Trong khuôn khổ đợt phim, chương trình chiếu tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia giới thiệu nhiều tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, gồm các phim truyện: Thanh âm vượt đại dương, Tử chiến trên không, Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối, Chiếc chìa khóa vàng, Mùi cỏ cháy, Thầu Chín ở Xiêm. Đặc biệt, Trung tâm sẽ phát vé mời 0 đồng phục vụ khán giả xem phim, tạo điều kiện để đông đảo công chúng tiếp cận các tác phẩm điện ảnh.

Bên cạnh các suất chiếu miễn phí phục vụ khán giả tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Cục Điện ảnh phối hợp với các sở VH-TT-DL, hệ thống Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng, Trung tâm Văn hóa - điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - nghệ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tổ chức phổ biến các bộ phim sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ nhân dân trên phạm vi toàn quốc, chủ yếu thông qua hình thức chiếu phim lưu động, gồm: Thầu Chín ở Xiêm; Đường xuyên rừng; loạt phim tài liệu - khoa học gồm: 7 quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị, Nhạc sĩ Văn Cao - bậc tài danh thế kỷ, Sếu có về phương Nam? cùng các phim hoạt hình: Những viên bi sắc màu, Thoát game, Sắc màu của núi, Pook-ba-ga.

