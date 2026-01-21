Trưng bày linh vật, bắn pháo hoa mừng Xuân Bính Ngọ 2026 tại Quy Nhơn và Pleiku

Ngày 21.1, UBND tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, với chuỗi sự kiện quy mô, được triển khai song song tại P.Quy Nhơn và P.Pleiku để phục vụ người dân và du khách.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là việc xây dựng cụm linh vật năm Bính Ngọ, trưng bày ảnh mừng xuân và trang trí không gian công cộng tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (P.Quy Nhơn) và quảng trường Đại Đoàn Kết (P.Pleiku).

Các không gian này sẽ mở cửa từ ngày 9.2 đến 8.3 (nhằm ngày 22 tháng chạp năm Ất Tỵ đến ngày 20 tháng giêng năm Bính Ngọ), tạo điểm nhấn cảnh quan và không gian vui xuân cho người dân.

Chương trình Gia Lai Countdown 2026 diễn ra tại tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (P.Quy Nhơn) ẢNH: NGUYỄN GIA

Đặc biệt, đêm giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp giữa hai điểm cầu Quy Nhơn - Pleiku. Chương trình được tổ chức từ 21 giờ 30 đến 23 giờ ngày 16.2 (đêm giao thừa) tại hai quảng trường trung tâm, với các tiết mục nghệ thuật chào xuân và hoạt náo đón giao thừa.

Ngay sau chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa tầm thấp sẽ được tổ chức đồng thời tại quảng trường Nguyễn Tất Thành và quảng trường Đại Đoàn Kết vào thời khắc 0 giờ ngày 17.2, mang đến khoảnh khắc chào năm mới rực rỡ cho người dân hai khu vực đông và tây Gia Lai.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành, nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, pháo hoa mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 ẢNH: NGUYỄN GIA

Trong khuôn khổ mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, nhiều hoạt động văn hóa - xã hội khác cũng được tổ chức song song tại Quy Nhơn và Pleiku. Nổi bật là Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026, diễn ra từ ngày 9 - 12.2 (nhằm ngày 22 - 25 tháng chạp, năm Ất Tỵ) tại Trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai (P.Quy Nhơn) và quảng trường Đại Đoàn Kết (P.Pleiku).

Bên cạnh đó là các hoạt động trải nghiệm khoa học tại Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo, Đêm võ đài Bình Định mừng Xuân Bính Ngọ 2026, Hội thơ Nguyên tiêu cùng nhiều chương trình văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết.