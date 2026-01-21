Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Nhóm nhạc nữ hiếm hoi ra mắt MV dịp Tết Nguyên đán 2026

Thạch Anh
Thạch Anh
21/01/2026 08:38 GMT+7

Nhân dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, nhóm Sen Việt giới thiệu đến khán giả MV ca nhạc mới mang tên Đoản khúc ca xuân. Trong dự án này, nhóm tiếp tục đồng hành cùng nhạc sĩ Lăng Lập - người từng để lại dấu ấn qua các ca khúc như Cầu tre thương nhớ, Xuân Tây nguyên, Tết về rồi, Miền quê dấu yêu, Nguyệt thu hỷ ký…

Nhóm Sen Việt ra mắt MV Đoản khúc ca xuân dịp Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 1.

Nhóm Sen Việt trong MV Đoản khúc ca xuân

Ảnh: NVCC

Trong Đoản khúc ca xuân, Sen Việt mang đến không khí xuân tươi sáng, gần gũi thông qua giai điệu nhẹ nhàng và ca từ giàu hình ảnh đời thường. Điểm nhấn của bài hát nằm ở đoạn điệp khúc mang tinh thần sẻ chia, lan tỏa niềm vui ngày đầu năm. Đoản khúc ca xuân gợi nhắc cảm giác bình yên rất quen thuộc của những ngày giáp tết, khi lòng người chậm lại, khi nỗi nhớ quê hương và gia đình trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Được thành lập hơn 10 năm và hiện hoạt động với 3 thành viên Tánh Linh, Ngọc Diễm và Ngọc Nguyên, Sen Việt là một trong số ít nhóm nhạc nữ kiên trì theo đuổi dòng nhạc mang hơi thở dân gian, quê hương giữa đời sống âm nhạc đương đại. Năm 2024, nhóm đạt danh hiệu Á quân chương trình Đấu trường ngôi sao.

