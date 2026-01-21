Nhóm nhạc nữ hiếm hoi ra mắt MV dịp Tết Nguyên đán 2026

Nhóm Sen Việt trong MV Đoản khúc ca xuân Ảnh: NVCC

Trong Đoản khúc ca xuân, Sen Việt mang đến không khí xuân tươi sáng, gần gũi thông qua giai điệu nhẹ nhàng và ca từ giàu hình ảnh đời thường. Điểm nhấn của bài hát nằm ở đoạn điệp khúc mang tinh thần sẻ chia, lan tỏa niềm vui ngày đầu năm. Đoản khúc ca xuân gợi nhắc cảm giác bình yên rất quen thuộc của những ngày giáp tết, khi lòng người chậm lại, khi nỗi nhớ quê hương và gia đình trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Được thành lập hơn 10 năm và hiện hoạt động với 3 thành viên Tánh Linh, Ngọc Diễm và Ngọc Nguyên, Sen Việt là một trong số ít nhóm nhạc nữ kiên trì theo đuổi dòng nhạc mang hơi thở dân gian, quê hương giữa đời sống âm nhạc đương đại. Năm 2024, nhóm đạt danh hiệu Á quân chương trình Đấu trường ngôi sao.