Văn hóa

Quy Nhơn rộn ràng đêm countdown chào năm mới 2026

Đức Nhật
Đức Nhật
31/12/2025 23:35 GMT+7

Hàng ngàn người dân, du khách đổ về quảng trường Nguyễn Tất Thành (P.Quy Nhơn, Gia Lai; thuộc TP.Quy Nhơn, Bình Định cũ) dự countdown, thưởng thức nghệ thuật, đón khoảnh khắc giao thừa trong không khí sôi động.

Đêm 31.12, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về quảng trường Nguyễn Tất Thành, trung tâm phố biển Quy Nhơn, hòa vào không khí lễ hội rộn ràng, rực rỡ sắc màu.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, chương trình Gia Lai Countdown 2026 sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 đến 24 giờ ngày 31.12, được tổ chức đồng thời tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (ở P.Quy Nhơn) và quảng trường Đại Đoàn Kết (P.Pleiku).

Quy Nhơn rộn ràng đêm countdown chào năm mới 2026- Ảnh 1.

Chương trình countdown tại phố biển Quy Nhơn thu hút hàng nghìn người dân, du khách

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Quy Nhơn rộn ràng đêm countdown chào năm mới 2026- Ảnh 2.

Từ chiều tối, các tuyến đường dẫn về quảng trường như Nguyễn Tất Thành, Xuân Diệu, An Dương Vương đã đông nghịt người

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Quy Nhơn rộn ràng đêm countdown chào năm mới 2026- Ảnh 3.

Thời tiết đêm giao thừa tại Quy Nhơn khá lý tưởng, gió biển nhẹ, không khí se lạnh đặc trưng cuối năm càng làm tăng thêm sự háo hức của dòng người du xuân

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Quy Nhơn rộn ràng đêm countdown chào năm mới 2026- Ảnh 4.

Trên vỉa hè, quảng trường và các tuyến phố xung quanh, hàng ngàn bạn trẻ, gia đình tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm giao thừa

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Quy Nhơn rộn ràng đêm countdown chào năm mới 2026- Ảnh 5.

Anh Nguyễn Tấn Nam (34 tuổi, P.Quy Nhơn) cho biết đây là lần đầu gia đình anh đến quảng trường Nguyễn Tất Thành đón năm mới. "Không khí ở đây rất ấm áp, náo nhiệt. Nhìn mọi người cùng hân hoan, tôi cảm thấy thêm yêu vùng đất mình đang sống và hy vọng một năm mới bình an, thuận lợi", anh Nam chia sẻ

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Quy Nhơn rộn ràng đêm countdown chào năm mới 2026- Ảnh 6.

Những cặp đôi tình tứ bên nhau

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Quy Nhơn rộn ràng đêm countdown chào năm mới 2026- Ảnh 7.

Những thiếu nữ đón chờ thời khắc giao thừa ở quảng trường Nguyễn Tất Thành

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Quy Nhơn rộn ràng đêm countdown chào năm mới 2026- Ảnh 8.

Các em bé háo hức chờ đón thời khắc giao thừa trước màn trình diễn âm thanh, ánh sáng

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Quy Nhơn rộn ràng đêm countdown chào năm mới 2026- Ảnh 9.

Chương trình countdown tại phố biển Quy Nhơn có nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, đặc sắc

ẢNH: NGUYỄN GIA

Quy Nhơn rộn ràng đêm countdown chào năm mới 2026- Ảnh 10.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành (P.Quy Nhơn), nơi diễn ra chương trình Gia Lai Countdown 2026 vào đêm 31.12

ẢNH: NGUYỄN GIA

Những ngày qua, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai đã chuẩn bị chương trình countdown chào năm mới 2026 với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Sân khấu chính tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (P.Quy Nhơn) được đầu tư quy mô, mang đến chuỗi tiết mục ca múa nhạc sôi động.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, trong đó có ca sĩ Kyo York với các ca khúc quen thuộc như Happy New Year, Hello Vietnam, Việt Nam những chuyến đi…, thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Gia Lai Countdown 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi địa phương vừa nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, vừa khẩn trương chuẩn bị cho việc đăng cai năm Du lịch quốc gia 2026. Vì vậy, chương trình không chỉ là một đêm hội âm nhạc, giải trí mà còn gửi gắm thông điệp về ý chí vượt khó, tinh thần đồng lòng và khát vọng phát triển bền vững của vùng đất Gia Lai.

Khám phá thêm chủ đề

