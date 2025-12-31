Quy Nhơn rộn ràng đêm countdown chào năm mới 2026

Những ngày qua, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai đã chuẩn bị chương trình countdown chào năm mới 2026 với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Sân khấu chính tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (P.Quy Nhơn) được đầu tư quy mô, mang đến chuỗi tiết mục ca múa nhạc sôi động.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, trong đó có ca sĩ Kyo York với các ca khúc quen thuộc như Happy New Year, Hello Vietnam, Việt Nam những chuyến đi…, thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Gia Lai Countdown 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi địa phương vừa nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, vừa khẩn trương chuẩn bị cho việc đăng cai năm Du lịch quốc gia 2026. Vì vậy, chương trình không chỉ là một đêm hội âm nhạc, giải trí mà còn gửi gắm thông điệp về ý chí vượt khó, tinh thần đồng lòng và khát vọng phát triển bền vững của vùng đất Gia Lai.