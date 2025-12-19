Khởi công xây dựng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có vốn đầu tư 43.734 tỉ đồng

Theo đó, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc dự lễ khởi công tại dự án thành phần 1 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (đoạn tuyến từ Km0+000 - Km22+000).

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn dự lễ khởi công tại dự án thành phần 3 (đoạn tuyến từ Km90 - Km125).

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự lễ khởi công tại dự án thành phần 1 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku ẢNH: UBND TỈNH GIA LAI

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài 125 km đi qua địa bàn 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai, quy mô xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/giờ, có kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa.

Dự án có tổng mức đầu tư 43.734 tỉ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần: Dự án thành phần 1 (chiều dài 22 km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỉ đồng); dự án thành phần 2 (chiều dài 68 km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỉ đồng) và dự án thành phần 3 (chiều dài 35 km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỉ đồng). Thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2029.

Trong đó, dự án thành phần 1 và thành phần 3 tổ chức khởi công ngày 19.12 nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự án thành phần 2 phấn đấu khởi công trong tháng 3.2026, để triển khai đồng loạt dự án theo tiến độ đã được Chính phủ phê duyệt.

Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, trong nhiều năm qua, QL19 là tuyến giao thông huyết mạch duy nhất kết nối đông - tây của tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, với địa hình đèo dốc phức tạp, lưu lượng ngày càng tăng, tuyến đường này dần trở thành điểm nghẽn cho phát triển, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn giao thông.

Chính vì vậy, việc đầu tư tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là niềm mong mỏi của nhiều thế hệ nhân dân tỉnh Gia Lai, mong có một tuyến đường hiện đại hơn, an toàn hơn, rút ngắn khoảng cách, giảm chi phí vận tải và mở ra những cơ hội phát triển mới.

Khởi công dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku thành phần 3 ẢNH: TRẦN HIẾU

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Quy Nhơn lên Pleiku chỉ còn khoảng 1,5 - 2 giờ, thay cho hành trình đèo dốc kéo dài như hiện nay. Quãng đường được rút ngắn không chỉ tiết kiệm thời gian, mà còn giúp giảm đáng kể chi phí vận tải, nâng cao năng lực logistics, tạo mạch kết nối thông suốt giữa cao nguyên và duyên hải. Từ đây, hàng hóa có thể đi nhanh hơn ra cảng biển, sân bay, cửa khẩu quốc tế; du khách cũng dễ dàng tiếp cận những không gian du lịch đa dạng từ biển lên rừng.

Quan trọng hơn, tuyến cao tốc được kỳ vọng trở thành “trục động lực” mới, mở rộng không gian phát triển cho công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và dịch vụ. Dự án không chỉ giải bài toán hạ tầng giao thông, mà còn tạo cú hích cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giữ vai trò quan trọng trong liên kết vùng Tây nguyên - duyên hải miền Trung.

Cũng trong ngày 19.12, UBND tỉnh Gia Lai còn tổ chức lễ khởi công 2 dự án giao thông trọng điểm.

Thứ nhất là tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam đến khu công nghiệp Phù Mỹ và bến cảng Phù Mỹ, dài gần 16,4 km, tổng vốn đầu tư hơn 2.114 tỉ đồng. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, nền đường rộng 22 m, mặt đường 18 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Khi hoàn thành, tuyến sẽ kết nối bến cảng và khu công nghiệp Phù Mỹ với QL1, cao tốc Bắc - Nam và các tuyến ĐT.638, ĐT.639.

Thứ hai là dự án tuyến đường nối từ QL1 đến ĐT.639, kết nối với cảng Đề Gi, đi qua các xã Hòa Hội, Đề Gi, dài 17,146 km. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, nền đường rộng 12 - 26 m, mặt đường 11 - 19 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, với tổng mức đầu tư hơn 1.427 tỉ đồng.



