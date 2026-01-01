Loạt phim ra rạp dịp Tết dương lịch

Ai thương ai mến là phim do Thu Trang đạo diễn. Ngoài ra, cô còn đảm nhận vai chính, cùng dàn diễn viên như NSƯT Ngọc Hiệp, Ngọc Thuận, Trâm Anh, Võ Điền Gia Huy, Khả Như, Trương Minh Thảo… Tác phẩm lấy bối cảnh miền Tây sông nước, kể về nhân vật Mến - người phụ nữ mất cha mẹ, một mình gồng gánh gia đình giữa nợ nần và những bi kịch. Tác phẩm có suất chiếu sớm ngày 31.12.2025 và ra rạp chính thức từ 1.1.2026.

Thiên đường máu do Hoàng Tuấn Cường làm đạo diễn. Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý - hành động, kể về vấn nạn lừa đảo người Việt sang nước ngoài với chiêu trò "việc nhẹ lương cao". Phim do nghệ sĩ Hạnh Thúy biên kịch, dưới sự cố vấn của Điện ảnh Công an nhân dân. Ngoài đánh dấu màn tái xuất điện ảnh của Hoài Lâm, dự án này còn quy tụ dàn diễn viên như Quang Tuấn, Hoàng Trinh, Quách Ngọc Ngoan, Thanh Hương, Sỹ Toàn…

Thiên đường máu (trái) và Ai thương ai mến - 2 phim Việt ra rạp dịp Tết dương lịch Ảnh: NSX cung cấp

Ngoài 2 tác phẩm phim Việt, phòng vé còn có sự góp mặt của nhiều phim ngoại, đáng chú ý là Đại thoại Tây Du. Theo giới thiệu trên hệ thống CGV, đây là phiên bản độc nhất của Tây Du Ký. Câu chuyện được xem như tinh hoa của "vua hài" Châu Tinh Trì, khai mở quá khứ của Tề Thiên Đại Thánh giữa việc trở thành "đấu chiến thắng Phật" hay ở bên cạnh người mình yêu suốt đời suốt kiếp. Phim quy tụ dàn diễn viên như Ngô Mạnh Đạt, La Gia Anh, Lam Khiết Anh…, do Lưu Trấn Vĩ làm đạo diễn.

Tom & Jerry được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả Việt trong dịp đầu năm mới. Phim kể về một chiếc la bàn bí ẩn bất ngờ mở ra cánh cổng kỳ diệu - nơi đầy ắp thử thách, tiếng cười cùng những màn rượt đuổi vốn đã là "thương hiệu" của phim. Thời điểm này, phòng vé còn có sự đổ bộ của Gia đình khủng long: Mắc kẹt kỷ Jura.

Đại ca Ha Ha Ha (tựa gốc BOSS) từng khuấy đảo phòng vé Hàn Quốc với doanh thu hơn 420 tỉ đồng. Phim xoay quanh Soon Tae - một tay xã hội đen đã "rửa tay gác kiếm" và đang ấp ủ ước mơ làm chủ chuỗi nhà hàng nhưng bất đắc dĩ bị chỉ định "nối ngôi" ông trùm. Để né tránh, Soon Tae đề xuất cháu trai ông trùm là Kang Pyo - người lại đang nuôi mộng làm vũ công tango và Pan Ho - tên gây rối nhưng khao khát đạt được vị trí này. Dự án có bản lồng tiếng với sự góp giọng của NSƯT Hoài Linh, Thái Hòa, Mạc Văn Khoa, Lê Dương Bảo Lâm… Phim có suất chiếu sớm từ 1 - 4.1 và khởi chiếu chính thức từ 9.1.