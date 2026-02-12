Các tuyển thủ U.23 Việt Nam vào kỳ nghỉ quý như vàng: Tái tạo năng lượng, hồi phục tâm trí!

Đình Bắc vào sân trong hiệp 2 và ghi bàn cho CLB CAHN trước Tampines Rovers ảnh: Minh Tú

U.23 Việt Nam thở phào đón Tết Nguyên đán

Tại vòng 13, Ninh Bình FC bất ngờ nhận thất bại 1-2 trên sân nhà trước HAGL. Trong trận đấu khó khăn đó, đội bóng cố đô đã sử dụng các tuyển thủ U.23 Việt Nam Quốc Việt, Lê Phát trong hiệp 2.

Ở bên kia sân, thủ môn Trung Kiên đã chơi rất tốt góp phần giúp hàng thủ HAGL có 2 trận thắng liên tiếp để tạm xếp hạng 8 trên bảng xếp hạng V-League 2025 - 2026 sau vòng 13.

Kết quả tích cực này hứa hẹn sẽ giúp thủ thành cao 1,91 m lạc quan hướng đến Tết Âm lịch sắp tới, với kỳ vọng sẽ là chốt chặn vững chắc cho HAGL để tự tin hơn cạnh tranh một suất tại đội tuyển Việt Nam trong tháng 3 tới.

Ngoài ra, vòng 13 V-League vừa qua cũng ghi nhận nhiều tuyển thủ U.23 Việt Nam vào sân thi đấu, trong đó Cao Văn Bình đá chính cho SLNA trong chiến thắng 4-1 trước Thể Công Viettel (trận này, Văn Khang, Công Phương vào sân từ băng ghế dự bị).

Khuất Văn Khang (số 11) ngồi dự bị trong trận đấu của Thể Công Viettel - SLNA ở vòng 13 ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó Đức Anh, Anh Quân, Xuân Bắc, Thanh Nhàn đã đá chính góp công lớn giúp PVF-CAND có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trên sân Gò Đậu của CLB Becamex TP.HCM, trong đó Anh Quân và Xuân Bắc đá trọn vẹn cả trận.

Tương tự, chàng trung vệ ít nói Nhật Minh cũng thi đấu đủ 90 phút trong chuyến làm khách của CLB Hải Phòng tại sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội. Anh chơi ổn nhưng không đủ để đội nhà tránh được trận thua 0-2 khi ngoại binh đối thủ chơi tốt.

Ở vòng 13 còn chứng kiến Lê Viktor đá chính và rời sân đầu hiệp 2 trong màu áo CLB Hà Tĩnh, Ngọc Mỹ đá cả trận giúp CLB Thanh Hóa thắng 2-1 nghẹt thở trước CLB CA TP.HCM của Quốc Cường (vào sân từ phút 38).

Có thể thấy phần lớn các tuyển thủ U.23 Việt Nam đều đã ra sân, ngoài trừ các ca chấn thương, trong đó ngoại trừ một số vị trí đặc thù như thủ môn hay Ngọc Mỹ phải cáng đáng trách nhiệm ở CLB Thanh Hóa chỉ có vài cầu thủ dự bị, còn lại đều được các CLB sử dụng hạn chế.

Đình Bắc và CLB CAHN đá xuyên tết

Nhật Minh tranh chấp cùng Hai Long (trái) ở vòng 13 ảnh: Minh Tú

Mới nhất đêm 11.2, Minh Phúc và Đình Bắc đã được HLV Mano Polking cất trên băng ghế dự bị suốt 2/3 trận đấu, chỉ vào sân ở nửa sau hiệp 2 khi đã dẫn 3-0 trước Tapines Rovers (Singapore) ở vòng 16 đội AFC Champions League 2, trong đó Đình Bắc đã có pha lập công rất đẹp ấn định chiến thắng 4-0.

Minh Phúc và Đình Bắc, cùng với Lý Đức (thường ngồi dự bị, không ra sân các trận gần đây) đang được HLV Mano Polking sử dụng khá hạn chế, với thời gian vừa phải để họ giữ cảm giác bóng nhưng tránh được nguy cơ quá tải.

Nên nhớ khác với các CLB V-League khác, CLB CAHN vẫn đang phải thi đấu ở AFC Champions League 2 (thắng Tampines Rovers 4-0 ở lượt đi ngày 11.2, sẽ đá trận lượt về 18.2 - mùng 2 Tết) trước khi đá bù vòng 10 V-League 2025 - 2026 với CLB Đà Nẵng ngày 24.2 (mùng 8 Tết).

Đây là quyết định đúng đắn vì thực tế phần lớn các tuyển thủ U.23 Việt Nam, nhất là các trụ cột đều đang có dấu hiệu hoặc thực sự quá tải. Họ cần nghỉ ngơi sau nhiều tháng trời ăn ở tập trung, rèn luyện và thi đấu với cường độ cao từ Panda Cup 2025 đến SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.

Đình Bắc không nghỉ Tết vì chuẩn bị gặp CLB Đà Nẵng ngày 24.2 (nhằm mồng 8 Tết) ảnh: Minh Tú

Thậm chí có thực tế một số tuyển thủ U.23 Việt Nam thừa nhận họ đang có dấu hiệu "ngán bóng" sau giai đoạn dài sống quy củ ăn tập tập thể trong áp lực kỳ vọng mà không có đợt nghỉ xả hơi thực sự nào, dẫn đến căng thẳng từ cơ thế đến tâm lý.

Đợt nghỉ Tết Âm lịch này đã đến rất kịp lúc để những người hùng trẻ của chúng ta có thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn, "sạc" lại năng lượng. Quãng thời gian vàng bên gia đình, người thân sẽ giúp họ tạm quên trái bóng một thời gian, để sau đó tìm lại cảm giác "thèm" bóng đá và lấy lại trạng thái thích hợp.

Cho đến lúc này, đội tuyển U.23 Việt Nam đã gặp tổn thất không nhỏ khi 3 tuyển thủ trẻ tài năng là Văn Trường, Hiểu Minh và Thái Sơn bị đứt dây chằng, chỉ có thể trở lại vào cuối năm 2026.

Điều này đã khiến các cầu thủ trở nên thận trọng hơn, tập lắng nghe cơ thể hơn. Bản thân các CLB cũng giật mình, điều chỉnh cường độ hợp lý để tránh áp lực thành tích ảnh hưởng đến khả năng đóng góp lâu dài của những tuyển thủ U.23 Việt Nam cho bóng đá nước nhà.