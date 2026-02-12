‘Quần đùi áo số hợp với Bắc hơn mọi người nhỉ’

Đình Bắc biết mình cần làm gì với sự nghiệp của mình

Sau chiến thắng đậm của CLB Công an Hà Nội (CAHN) trước Tampines Rovers tại Cúp C1 châu Á, HLV Mano Polking không chỉ hài lòng với màn trình diễn của toàn đội mà còn dành nhiều lời nhắn nhủ đặc biệt cho Đình Bắc. Giữa những kỳ vọng, tiền đạo 21 tuổi dường như cũng đã tự tìm cho mình câu trả lời.

Chiến thắng cách biệt 4-0 trước đại diện Singapore giúp CLB CAHN đặt một chân vào vòng tứ kết. Trong đó, đội trưởng Quang Hải ghi cú đúp, 1 bàn của ngoại binh và bàn ấn định chiến thắng do công của Đình Bắc phút 90+2.





Nhưng trên sân Hàng Đẫy, người ta không chỉ nói về tỷ số. HLV Mano Polking chọn cách nhấn mạnh đến tinh thần tập thể và sự trưởng thành của từng cá nhân, trong đó có Đình Bắc – cái tên đang nhận nhiều kỳ vọng nhất.

“Xin chúc mừng các cầu thủ của tôi, họ đã làm rất tốt. Chúng tôi là một tập thể đoàn kết, luôn chiến đấu vì nhau. Những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị cũng đóng góp rất nhiều, giúp duy trì thế trận và ghi thêm bàn thắng”, HLV Polking chia sẻ.

Dù thắng đậm, chiến lược gia người Brazil vẫn giữ sự thận trọng: “Đây là trận đấu kéo dài 180 phút và chúng tôi mới hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Toàn đội cần giữ sự tập trung khi đến Singapore và tiếp tục thể hiện tinh thần chiến đấu để đạt mục tiêu giành quyền đi tiếp”.

Giữa bức tranh chung ấy, Đình Bắc là một điểm sáng. Vào sân từ ghế dự bị, tiền đạo 21 tuổi di chuyển năng nổ, thi đấu tự tin và ghi bàn bằng một pha lập công thể hiện rõ phẩm chất kỹ thuật.

Tại đêm gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 cũng chia sẻ về phong cách ăn mừng: "Về khoảnh khắc ăn mừng đó thì em xin phép được giữ cho riêng mình. Và em nghĩ rằng khoảnh khắc đó em còn tái đi tái lại rất nhiều lần ở chặng đường sự nghiệp của mình. Em cảm ơn". Và Đình Bắc đã giữ lời hứa khi có bàn thắng vào tối 11.2 Ảnh: Minh Tú

"Tôi hiểu rằng Đình Bắc đã chơi rất hay ở cấp độ U.23 và thể hiện phong độ tuyệt vời. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là không thúc ép hay đẩy cậu ấy đi quá nhanh. Cậu ấy vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi và phát triển, vì vậy chúng tôi cần cho cậu ấy thời gian. Hôm nay, khi vào sân, cậu ấy có những pha di chuyển tuyệt vời, chiến đấu mạnh mẽ và cho thấy phẩm chất của mình. Chúng tôi biết mình đang làm gì và đang tạo điều kiện để cậu ấy phát triển đúng cách. Như tôi đã nói từ nhiều tháng trước, tôi tin rằng cậu ấy sẽ là người tiếp theo tạo ra dấu ấn lớn”, HLV Polking nhấn mạnh.

HLV Polking và Quang Hải họp báo tối 11.2 Ảnh: Minh Tú

Thông điệp của ông Polking rõ ràng: tài năng cần được nuôi dưỡng, không phải đốt cháy giai đoạn.“Cậu ấy mới 21 tuổi, đã sẵn sàng, nhưng vẫn có thể trở nên tốt hơn rất nhiều. Tôi rất vui khi Đình Bắc có những cầu thủ giàu kinh nghiệm bên cạnh như Quang Hải, Văn Hậu, Việt Anh… những người đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự. Tôi tin chắc rằng họ sẽ giúp cậu ấy hiểu rằng đây là một quá trình. Cậu ấy đang làm rất tốt và chúng tôi rất hài lòng. Hôm nay cậu ấy lại ghi bàn, đó là một pha lập công cho thấy chất lượng tuyệt vời. Điều quan trọng nhất là tiếp tục duy trì sự tiến bộ như vậy”.

Lời nhắn nhủ ấy càng trở nên đáng chú ý khi sau trận đấu, trên trang cá nhân, Đình Bắc viết một dòng đầy ẩn ý: “Quần đùi áo số hợp với Bắc hơn mọi người nhỉ?”.

Dòng trạng thái đầy ẩn ý của Đình Bắc, nhận được sự tương tác khổng lồ Ảnh: FBNV

Một câu rất ngắn, nhưng đủ để hiểu rằng tiền đạo trẻ này ý thức được điều mình theo đuổi. Giữa những lời mời gọi, những cơ hội bên ngoài sân cỏ và cả sức ép của sự nổi tiếng, Đình Bắc dường như chọn cách trả lời bằng bóng đá.

Giữa guồng quay của bóng đá đỉnh cao, kỳ vọng và áp lực luôn song hành, Đình Bắc đang được đặt vào một môi trường vừa đủ thử thách, vừa đủ bảo bọc. Anh có bàn thắng, có sự tin tưởng của HLV và có những đàn anh dìu dắt. Quan trọng hơn, anh có vẻ đã hiểu mình cần làm gì với sự nghiệp của mình: tiếp tục mặc “quần đùi áo số”, bước chậm nhưng chắc, và để bóng đá trả lời thay cho mọi ồn ào.



HLV Polking nói thật hay về mục tiêu của CLB CAHN

HLV Polking cũng chia sẻ thêm về tinh thần chuyên nghiệp của toàn đội khi CLB CAHN sẽ đấu lượt về vào ngày 18.2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ).

Ông nói: “Ở Brazil, chúng tôi thường nói rằng mỗi người có hai trái tim. Một trái tim khiến tôi cảm thấy tiếc cho các cầu thủ, vì họ muốn được ở bên gia đình và những người thân yêu. Nhưng trái tim còn lại nhắc nhở rằng đây là công việc của chúng tôi.

Chúng tôi đang đại diện cho Việt Nam, đại diện cho lá cờ Việt Nam ở một giải đấu rất quan trọng. Chúng tôi cần có mặt ở đây và phải giành chiến thắng. Tôi hy vọng sau đó, tôi có thể cho họ vài ngày nghỉ để ở bên gia đình. Nhưng lúc này, nhiệm vụ là công việc, là tình yêu với bóng đá. Các cầu thủ rất chuyên nghiệp, và đó là điều chúng tôi phải làm”.



