Lộ diện giờ đấu đội tuyển Việt Nam đại chiến Malaysia tại Thiên Trường, thêm kênh nào phát trực tiếp?

Xuân Son muốn kéo dài mạch ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam ảnh: Thụy An

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị nghiêm túc đón Malaysia

Những ngày này, bóng đá Đông Nam Á đang nóng bởi những thông tin nhiều chiều về cách xử lý của AFC, FIFA và Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan đến bê bối nhập tịch lậu, càng khiến trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ngày 31.3 tới càng thêm hấp dẫn.

Đó là trận đấu khép lại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, cũng kết thúc cuộc cạnh tranh so kè giữa 2 đội bóng mạnh và giàu tham vọng nhất bảng F.

Ở trận lượt đi vào ngày 10.6.2025, Malaysia đã giành chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam trên sân Bukit Jalil để giành ngôi đầu bảng F.

Tuy nhiên, FIFA sau đó vào cuộc và ra án phạt nặng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch lậu vì hành vi làm giả hồ sơ, khiến ban lãnh đạo FAM phải đồng loạt từ chức, với án phạt treo lơ lửng từ AFC - nơi đứng ra tổ chức vòng loại Asian Cup 2027.

Quang Hải đi bóng trước ngoại binh nhập tịch Malaysia ảnh: Ngọc Linh

Dù lãnh đạo AFC gần đây úp mở sự can thiệp của CAS có thể mở ra cơ hội giảm án phạt cho FAM, nhưng bản thân dư luận Malaysia vẫn chuẩn bị tâm lý đội nhà sẽ bị xử thua 0-3 trong trận đấu lượt đi, thậm chí là cả trận gặp Nepal có các cầu thủ nhập tịch lậu tham gia.

Nhưng cho dù phán quyết cuối cùng của CAS và AFC có là thế nào thì trận đấu này hứa hẹn sẽ rất đáng xem. Từ sớm, VFF và HLV Kim Sang-sik xác định sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu có ý nghĩa lớn không chỉ về điểm số mà còn là danh dự giữa 2 đại diện Đông Nam Á.

Đặc biệt, đây sẽ là trận đấu đội tuyển Việt Nam bên cạnh bộ khung quen thuộc sẽ trình làng nét mới đến từ những tuyển thủ U.23 Việt Nam như Thanh Nhàn, Văn Khang, Xuân Bắc… và có thể có ngoại binh mới nhập tịch Hoàng Hên, Phi Long, Lê Giang Patrik…

Xuân Mạnh ăn mừng ghi bàn thắng đầu cho đội tuyển Việt Nam trước Nepal ảnh: Độc Lập

Cuộc chạm trán với nhiều tầng lớp ý nghĩa này sẽ được tổ chức trên sân vận động Thiên Trường, là sân nhà của CLB Nam Định, càng tiếp thêm động lực để tiền đạo Xuân Son ghi bàn tri ân CĐV nhà.

Đến lúc này, chắc chắn cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ được chiếu trên kênh FPT Play - đơn vị nắm bản quyền phát sóng các trận đấu sân nhà của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Tuy nhiên, FPT Play sẽ không phải là đơn vị duy nhất đem trận đấu đến người hâm mộ khi đơn vị này đã sẵn sàng chia sẻ để VTV (nắm bản quyền các trận đấu sân khách của đội tuyển Việt Nam) và một số nền tảng khác mua quyền phát sóng. Trận đấu dự kiến phát ở cả VTV5, VTV Cần Thơ, VTVgo, vào 19 giờ ngày 31.3.2026.



