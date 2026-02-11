Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
AFC xác nhận đơn phản đối vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được gửi từ Việt Nam
Thể thao

Hồ Hiền
Hồ Hiền
11/02/2026 19:07 GMT+7

Tổng Thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John xác nhận phía Việt Nam đã gửi đơn phản đối liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia ngay sau trận thua 0-4 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Vụ việc liên quan đến bê bối nhập tịch của Malaysia tiếp tục gây xôn xao dư luận khi Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, xác nhận phía Việt Nam là bên đã gửi đơn khiếu nại về tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Theo ông Windsor, đơn phản đối được gửi đi ngay sau trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam tại bảng F, vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10.6.2025 trên sân Bukit Jalil.

Ở trận này, thầy trò HLV Peter Cklamovski giành chiến thắng đậm 4-0, qua đó chấm dứt chuỗi 11 năm không thắng trước tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, ngay sau tiếng còi mãn cuộc, vấn đề về tư cách thi đấu hợp lệ của 7 cầu thủ mang dòng máu lai trong đội hình Malaysia đã bị đặt dấu hỏi.

Ông Windsor cho biết: "Do đây là giải đấu thuộc hệ thống AFC, cụ thể là vòng loại Asian Cup 2027, nên chúng tôi được FIFA thông báo về vụ việc. Ngay sau trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam, FIFA cho biết họ đang tiến hành điều tra 7 cầu thủ, bởi phía Việt Nam đã gửi đơn phản đối".

Phát biểu của ông Windsor lập tức thu hút sự chú ý lớn, đặc biệt khi xuất hiện những đồn đoán hướng về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Tuy nhiên, các xác nhận trước đó từ AFC và lãnh đạo cấp cao Malaysia cho thấy đơn khiếu nại không phải do VFF gửi đi, và danh tính cụ thể của bên đứng đơn vẫn chưa được công bố.

