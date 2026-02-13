Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Messi nhận mưa lời khen khi xin lỗi không thi đấu, Ronaldo bị chê trách vì 'im thin thít'

Giang Lao
13/02/2026 10:33 GMT+7

Theo báo Tây Ban Nha, Marca, hành động của Messi lên tiếng xin lỗi CĐV vì không thể thi đấu do chấn thương đã nhận mưa lời khen, trong khi nhiều người đã chê trách Ronaldo bỏ 3 tới trận thì lại không đưa ra một lời nào.

"Messi dạy cho Ronaldo một bài học"

Marca đã tuyên bố như vậy, và còn cho rằng: "Đây là một bài học không thể không được người hâm mộ chú ý, với cách hành xử chuẩn mực của Messi, trong khi với Ronaldo thì có lẽ chẳng mấy quan tâm tới dư luận".

Messi nhận mưa lời khen khi xin lỗi không thi đấu, Ronaldo bị chê trách vì ‘im thin thít’- Ảnh 1.

Messi tạo cơn sốt khán giả ở chuyến du đấu Nam Mỹ của Inter Miami đầu năm 2026. Tương tự ở Puerto Rico

Ảnh: Reuters

Messi không thể đến Puerto Rico để thi đấu trận giao hữu giữa CLB Inter Miami gặp Independiente del Valle vào ngày 13.2, do dính chấn thương mới đây. Vì vậy, danh thủ 38 tuổi người Argentina này đã quyết định đăng một thông điệp bằng video trên tài khoản Instagram của mình, để gửi lời xin lỗi đến các CĐV, những người đang rất chờ đợi sự hiện diện của anh. Anh cũng bày tỏ, sẽ trở lại Puerto Rico để thi đấu trận giao hữu như cam kết vào một ngày khác.

"Chào mọi người, tôi chỉ muốn gửi thông điệp này đến người dân Puerto Rico - cả những người sẽ đến xem buổi tập và những người đến xem trận đấu. Thành thật mà nói, trong trận đấu gần đây ở Ecuador (gặp CLB Barcelona SC ngày 8.2), tôi đã cảm thấy không khỏe, đó là lý do tại sao tôi phải rời sân sớm, và cùng với ban tổ chức và CLB, chúng tôi đã quyết định hoãn trận đấu này.

Vì vậy, tôi hy vọng chúng ta có thể lên lịch lại, chúng ta có thể gặp nhau và chúng tôi có thể đến thăm các bạn sớm nhất có thể. Gửi đến tất cả các bạn một cái ôm thật chặt vì tình yêu mà các bạn đã dành cho chúng tôi, bởi vì tôi cũng biết tất cả vé của trận đấu này đã bán hết. Tôi hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau sắp tới đây", Messi nói trong thông điệp bằng video đăng trên Instagram ngày 12.2.

"Thông điệp này của Messi đã thể hiện sự chuyên nghiệp đầy chuẩn mực của anh ở một đẳng cấp khác", Marca nhấn mạnh. CLB Inter Miami cũng chính thức xác nhận thông tin này, và thông báo đã dời lịch trận giao hữu ở Puerto Rico gặp đội bóng Independiente del Valle dự kiến diễn ra ngày 13.2, sẽ chuyển sang ngày 26.2.

Theo thông báo của Inter Miami, Messi bị căng cơ gân kheo chân trái. Việc danh thủ này trở lại tập luyện dần dần sẽ phụ thuộc vào tiến triển về mặt lâm sàng và chức năng trong những ngày tới. 

Dự kiến, Messi vẫn kịp bình phục để thi đấu trận mở màn mùa giải MLS 2026 gặp CLB Los Angeles FC của ngôi sao Son Heung-min vào lúc 9 giờ 30 ngày 22.2 tới. Sau đó, anh và Inter Miami đến Puerto Rico thi đấu giao hữu như cam kết (ngày 26.2), và quay lại Mỹ để chuẩn bị tiếp trận gặp đối thủ cùng thành phố là Orlando City vào lúc 7 giờ ngày 2.3.

Messi nhận mưa lời khen khi xin lỗi không thi đấu, Ronaldo bị chê trách vì ‘im thin thít’- Ảnh 2.

Ronaldo từ chối tham gia các trận đấu của CLB Al Nassr gần đây khiến nhiều người ngỡ ngàng và đến nay chưa có lý do chính thức

Ảnh: Reuters

"Hành động của Messi cũng đã gây ra một cuộc tranh luận trên mạng xã hội, với nhiều người chỉ ra điều Messi đã làm - bởi vì Ronaldo đã không dám lên tiếng sau khi bỏ lỡ tới 3 trận đấu của CLB Al Nassr gần đây. 

Bất kể, nhiều suy đoán là danh thủ 41 tuổi người Bồ Đào Nha đã đình công để đòi quyền lợi cho các nhân viên CLB chưa được trả lương. Nhưng dường như đây chỉ là đòi hỏi cho cá nhân nhiều hơn, vì Ronaldo được cho là không hài lòng với việc đầu tư tăng cường lực lượng tại CLB và đã từ chối thi đấu", theo Marca.

"Người hâm mộ tin rằng ít nhất Messi đã có sự đứng đắn khi đưa ra lời xin lỗi và giải thích tình hình, điều mà Ronaldo đã không làm, ngay cả giữa những tin đồn về việc anh cũng có thể rời đi. Cho đến nay, Ronaldo chỉ giới hạn ở việc đăng tải các cập nhật khác nhau trên tài khoản mạng xã hội của mình, mà không có thêm hành động làm rõ tình hình với người hâm mộ cho xứng đáng với tầm vóc của một tên tuổi lớn", Marca cho biết thêm.

Vì sao báo hàng đầu Malaysia không hề quan tâm phát ngôn gây sốc của Tổng thư ký AFC?

Vì sao báo hàng đầu Malaysia không hề quan tâm phát ngôn gây sốc của Tổng thư ký AFC?

New Straits Times và The Star, hai tờ báo hàng đầu của Malaysia không quan tâm tới những phát biểu gây sốc mới đây của Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John trên kênh Astro Arena, cho rằng có lẽ đó chỉ là quan điểm cá nhân.

Báo Indonesia: ‘AFC thật khó hiểu, bây giờ lại đổ lỗi cho Việt Nam vụ bê bối nhập tịch của Malaysia’

Messi đưa CLB của David Beckham lên đỉnh bóng đá Mỹ, giá trị hơn 1,45 tỉ USD

Khám phá thêm chủ đề

Messi MLS Inter Miami Ronaldo Xin lỗi
