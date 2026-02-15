Sốc: CLB CAHN nguy cơ bị AFC xử thua 0-3 dù vừa thắng đậm 4-0 ở giải châu Á

"2 cầu thủ CLB CAHN đã nhận đủ 3 thẻ vàng ở vòng bảng"

Ở trận lượt đi vòng 16 đội diễn ra ngày 11.2, CLB Công an Hà Nội (CAHN) chơi áp đảo trước Tampines Rovers, đánh bại đối thủ 4-0. Quang Hải thi đấu rực sáng với cú đúp bàn thắng, trong khi 2 bàn còn lại được ghi bởi China và Đình Bắc. Với trận thắng này, đại diện Việt Nam gần như có mặt ở tứ kết.

Tuy nhiên, diễn biến sau trận mới thực sự gây chấn động. Theo dữ liệu kỷ luật chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), hai cầu thủ đá chính của CLB CAHN ở trận đã qua, gồm Stefan Mauk và China – lẽ ra phải bị treo giò ở trận lượt đi vòng 16 đội nhưng vẫn có mặt ở trận lượt đi với Tampines Rovers.

Theo ESPN, China là một trong hai cầu thủ CLB CAHN không đủ điều kiện ra sân ở lượt đi vòng 16 đội vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng ẢNH: CLB CAHN

Cụ thể, cả Stefan Mauk (tiền vệ người Úc) và China (tiền đạo Brazil) đều đã nhận thẻ vàng thứ ba trong chiến dịch vòng bảng. Dù CLB CAHN vẫn giành quyền vào vòng knock-out, án treo giò theo điều lệ không tự động xóa khi bước sang giai đoạn mới nếu cầu thủ đã chạm mốc 3 thẻ.

“Chiếu theo Điều 59.1.1 của quy định thi đấu AFC Champions League Two, bất kỳ cầu thủ nào nhận thẻ vàng ở ba trận khác nhau sẽ bị đình chỉ thi đấu trận kế tiếp trong giải. Trận kế tiếp của Mauk và China chính là lượt đi vòng 16 đội – nơi cả hai đều có tên trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý, China còn trực tiếp ghi bàn (bàn thứ ba ở phút 37), càng khiến mức độ vi phạm trở nên nghiêm trọng nếu được xác nhận.

Trong khi đó, Điều 59.1.3 chỉ cho phép xóa thẻ trước giai đoạn tiếp theo khi cầu thủ chỉ có tối đa hai thẻ vàng – điều không áp dụng cho trường hợp của Mauk và China”, nhà báo Gabriel Tan bình luận.

Vì sao sai sót có thể dẫn tới án 0-3?

Theo thông lệ và các tiền lệ gần đây của AFC, việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu thường kéo theo án xử thua 0-3 (hoặc giữ nguyên tỷ số nếu thua với cách biệt lớn hơn). Với CLB CAHN, chiến thắng 4-0 vì thế đối diện nguy cơ bị đảo ngược hoàn toàn.

“Không dừng ở con số, tác động lớn nhất là cục diện cặp đấu: từ chỗ nắm lợi thế cực lớn, CLB CAHN có thể bước vào trận lượt về với thế bất lợi, còn Tampines Rovers bất ngờ được hồi sinh hy vọng đi tiếp”, nhà báo Gabriel Tan nhận xét. Nếu bị xử thua, ở trận lượt về vào ngày 18.2, đội CAHN phải thắng 4-0 trở lên mới đi tiếp.

AFC đã nắm được thông tin và đang xem xét vụ việc ẢNH: CLB CAHN

Vụ việc của CLB CAHN gợi nhớ kịch bản gần như giống hệt xảy ra mùa trước với bóng đá Singapore. Khi đó, CLB Lion City Sailors – đối thủ cùng giải quốc nội của Tampines Rovers – hưởng lợi từ sai sót hành chính của CLB Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản).

Ở AFC Champions League Two 2024 - 2025, CLB Sanfrecce Hiroshima từng thắng Lion City Sailors 6-1 tại lượt đi tứ kết, nhưng sau đó bị phát hiện đã sử dụng Valère Germain – cầu thủ chưa đủ điều kiện do còn án treo giò từ thời khoác áo Macarthur FC. AFC đã đảo ngược kết quả, xử Sanfrecce Hiroshima thua 0-3, “mở đường” để Lion City Sailors tiến thẳng vào bán kết, rồi chung kết.

“Chính tiền lệ trên khiến khả năng CLB CAHN bị xử thua không còn là giả thuyết xa vời”, nhà báo Gabriel Tan nhấn mạnh.

AFC đã nắm vụ việc

Theo nguồn tin của nhà báo trang ESPN, AFC đã nắm rõ thông tin và dự kiến công bố phán quyết vào đầu tuần tới, trước trận lượt về trên sân Jalan Besar (diễn ra 18.2 tại Singapore). Phía Tampines Rovers chưa nộp đơn kháng cáo chính thức, nhưng đã được thông báo rằng AFC đang xử lý và sẽ chờ tuyên bố cuối cùng từ cơ quan quản lý bóng đá châu lục.

ESPN cũng cho biết thêm, họ đã liên hệ với Tampines Rovers, CLB CAHN và AFC để đề nghị phản hồi chính thức, song đến nay chưa có tuyên bố công khai nào từ các bên.