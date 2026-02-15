Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Sốc: CLB CAHN nguy cơ bị AFC xử thua 0-3 dù vừa thắng đậm 4-0 ở giải châu Á

Văn Trình
Văn Trình
15/02/2026 08:29 GMT+7

Chiến thắng đầy thuyết phục của CLB CAHN trước Tampines Rovers ở lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League Two đang đứng trước nguy cơ trở thành… vô nghĩa. Theo nhà báo Gabriel Tan (ESPN châu Á), đại diện Việt Nam có thể bị AFC xử thua 0-3 do vi phạm quy định về tư cách cầu thủ.

"2 cầu thủ CLB CAHN đã nhận đủ 3 thẻ vàng ở vòng bảng"

Ở trận lượt đi vòng 16 đội diễn ra ngày 11.2, CLB Công an Hà Nội (CAHN) chơi áp đảo trước Tampines Rovers, đánh bại đối thủ 4-0. Quang Hải thi đấu rực sáng với cú đúp bàn thắng, trong khi 2 bàn còn lại được ghi bởi China và Đình Bắc. Với trận thắng này, đại diện Việt Nam gần như có mặt ở tứ kết.

Tuy nhiên, diễn biến sau trận mới thực sự gây chấn động. Theo dữ liệu kỷ luật chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), hai cầu thủ đá chính của CLB CAHN ở trận đã qua, gồm Stefan Mauk và China – lẽ ra phải bị treo giò ở trận lượt đi vòng 16 đội nhưng vẫn có mặt ở trận lượt đi với Tampines Rovers.

Sốc: CLB CAHN nguy cơ bị AFC xử thua 0-3 dù vừa thắng đậm 4-0 ở giải châu Á- Ảnh 1.

Theo ESPN, China là một trong hai cầu thủ CLB CAHN không đủ điều kiện ra sân ở lượt đi vòng 16 đội vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng

ẢNH: CLB CAHN

Cụ thể, cả Stefan Mauk (tiền vệ người Úc) và China (tiền đạo Brazil) đều đã nhận thẻ vàng thứ ba trong chiến dịch vòng bảng. Dù CLB CAHN vẫn giành quyền vào vòng knock-out, án treo giò theo điều lệ không tự động xóa khi bước sang giai đoạn mới nếu cầu thủ đã chạm mốc 3 thẻ.

“Chiếu theo Điều 59.1.1 của quy định thi đấu AFC Champions League Two, bất kỳ cầu thủ nào nhận thẻ vàng ở ba trận khác nhau sẽ bị đình chỉ thi đấu trận kế tiếp trong giải. Trận kế tiếp của Mauk và China chính là lượt đi vòng 16 đội – nơi cả hai đều có tên trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý, China còn trực tiếp ghi bàn (bàn thứ ba ở phút 37), càng khiến mức độ vi phạm trở nên nghiêm trọng nếu được xác nhận.

Trong khi đó, Điều 59.1.3 chỉ cho phép xóa thẻ trước giai đoạn tiếp theo khi cầu thủ chỉ có tối đa hai thẻ vàng – điều không áp dụng cho trường hợp của Mauk và China”, nhà báo Gabriel Tan bình luận.

Vì sao sai sót có thể dẫn tới án 0-3?

Theo thông lệ và các tiền lệ gần đây của AFC, việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu thường kéo theo án xử thua 0-3 (hoặc giữ nguyên tỷ số nếu thua với cách biệt lớn hơn). Với CLB CAHN, chiến thắng 4-0 vì thế đối diện nguy cơ bị đảo ngược hoàn toàn.

“Không dừng ở con số, tác động lớn nhất là cục diện cặp đấu: từ chỗ nắm lợi thế cực lớn, CLB CAHN có thể bước vào trận lượt về với thế bất lợi, còn Tampines Rovers bất ngờ được hồi sinh hy vọng đi tiếp”, nhà báo Gabriel Tan nhận xét. Nếu bị xử thua, ở trận lượt về vào ngày 18.2, đội CAHN phải thắng 4-0 trở lên mới đi tiếp.

Sốc: CLB CAHN nguy cơ bị AFC xử thua 0-3 dù vừa thắng đậm 4-0 ở giải châu Á- Ảnh 2.

AFC đã nắm được thông tin và đang xem xét vụ việc

ẢNH: CLB CAHN

Vụ việc của CLB CAHN gợi nhớ kịch bản gần như giống hệt xảy ra mùa trước với bóng đá Singapore. Khi đó, CLB Lion City Sailors – đối thủ cùng giải quốc nội của Tampines Rovers – hưởng lợi từ sai sót hành chính của CLB Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản).

Ở AFC Champions League Two 2024 - 2025, CLB Sanfrecce Hiroshima từng thắng Lion City Sailors 6-1 tại lượt đi tứ kết, nhưng sau đó bị phát hiện đã sử dụng Valère Germain – cầu thủ chưa đủ điều kiện do còn án treo giò từ thời khoác áo Macarthur FC. AFC đã đảo ngược kết quả, xử Sanfrecce Hiroshima thua 0-3, “mở đường” để Lion City Sailors tiến thẳng vào bán kết, rồi chung kết.

“Chính tiền lệ trên khiến khả năng CLB CAHN bị xử thua không còn là giả thuyết xa vời”, nhà báo Gabriel Tan nhấn mạnh.

AFC đã nắm vụ việc

Theo nguồn tin của nhà báo trang ESPN, AFC đã nắm rõ thông tin và dự kiến công bố phán quyết vào đầu tuần tới, trước trận lượt về trên sân Jalan Besar (diễn ra 18.2 tại Singapore). Phía Tampines Rovers chưa nộp đơn kháng cáo chính thức, nhưng đã được thông báo rằng AFC đang xử lý và sẽ chờ tuyên bố cuối cùng từ cơ quan quản lý bóng đá châu lục.

ESPN cũng cho biết thêm, họ đã liên hệ với Tampines Rovers, CLB CAHN và AFC để đề nghị phản hồi chính thức, song đến nay chưa có tuyên bố công khai nào từ các bên.

Tin liên quan

Quang Hải cùng Đình Bắc và CLB CAHN sẽ đối đầu đội của Ronaldo, nếu…

Quang Hải cùng Đình Bắc và CLB CAHN sẽ đối đầu đội của Ronaldo, nếu…

Một loạt tuyển thủ quốc gia và cựu tuyển thủ quốc gia đang khoác áo CLB Công an Hà Nội (CAHN) đứng trước cơ hội gây tiếng vang tại Cúp C2 châu Á. HLV Mano Polking và các học trò gần như đã đặt chân vào vòng tứ kết.

CAS và AFC cứ lo thực thi công lý, nhiệm vụ thắng đẹp Malaysia cứ để đội tuyển Việt Nam

CLB Đà Nẵng bất ngờ tìm đến người hùng U.23 Việt Nam, sẽ thoát hiểm ngoạn mục?

Khám phá thêm chủ đề

CAHN Liên đoàn bóng đá châu á AFC ESPN Quang Hải Tampines Rovers Công an Hà Nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận