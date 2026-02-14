CLB Đà Nẵng bất ngờ tìm đến người hùng U.23 Việt Nam, sẽ thoát hiểm ngoạn mục?

Văn Toàn trong màu áo đội tuyển Việt Nam, từng đoạt HCV SEA Games cùng U.23 Việt Nam ảnh: Phạm Kỷ Luật

Cựu thủ môn U.23 Việt Nam chia tay đội Hải Phòng

Mùa bóng này, cuộc đua trụ hạng V-League 2025 - 2026 diễn ra khá căng thẳng với sự so kè quyết liệt giữa CLB Đà Nẵng (7 điểm, hạng 14), PVF-CAND (11 điểm, hạng 13) và Becamex TP.HCM cùng CLB Thanh Hóa đang có 12 điểm - những đội có khá nhiều tuyển thủ U.23 Việt Nam.

Trong số này, hoàn cảnh của CLB Đà Nẵng là nguy hiểm nhất. Dù vẫn còn 1 trận chưa đá, nhưng đang thua các đối thủ khác từ 4 đến 5 điểm. Quan trọng hơn, đội bóng sông Hàn đang thực sự gặp vấn đề về chuyên môn.

Sau 13 vòng đấu, CLB Đà Nẵng đang sở hữu hàng công kém nhất với chỉ 10 bàn thắng và hàng phòng ngự vẫn chưa giữ sạch được mành lưới trận nào kể từ đầu mùa.

Bùi Tiến Dũng chấn thương để lại khoảng trống không nhỏ cho CLB Đà Nẵng ảnh: FBNV

Thiệt thòi cho thầy trò HLV Lê Đức Tuấn, khi đầu mùa giải này thủ thành số 1 của CLB Đà Nẵng là Bùi Tiến Dũng - người hùng giúp họ trụ hạng ngoạn mục mùa trước - bất ngờ bị chấn thương nặng, khiến phải ngồi ngoài cả mùa giải.

Người thay thế là Văn Biểu đến lúc này sau 9 trận đã bắt vẫn không thể lấp đầy khoảng trống của Tiến Dũng trong khu thành, trong khi Tuấn Hưng vẫn chưa thuyết phục được lòng tin của BHL.

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, CLB Đà Nẵng đã tìm cách cải thiện hàng thủ bằng cách gửi đến CLB Hải Phòng lời đề nghị mượn Văn Toản - cựu người hùng U.23 Việt Nam từng đoạt HCV SEA Games 30.

Văn Toản có cơ hội tìm lại mạch thi đấu ở CLB Đà Nẵng? ảnh: Phạm Kỷ Luật

Văn Toản từng là một nhân tố quan trọng của HLV Park Hang-seo. Sau khi đoạt HCV SEA Games 30 năm 2019, anh từng nhiều lần tập trung đội tuyển Việt Nam nhưng tiếc rằng lộ trình phát triển đã bị ảnh hưởng bởi chấn thương.

Sau đó, phong độ cao và ổn định của Đình Triệu đã khiến Văn Toản ít được thi đấu trong màu áo CLB Hải Phòng. Tất nhiên, kinh nghiệm và bản lĩnh đã được thử thách của Văn Toản sẽ vẫn rất hữu ích cho hàng thủ đang cần gia cố của CLB Đà Nẵng.

Ngược lại, nếu Văn Toàn cập bến CLB Đà Nẵng sẽ giúp anh tìm lại trạng thái thi đấu đấu cần thiết, điều không dễ ở CLB Hải Phòng vài năm qua. Có thể nói, Văn Toàn và CLB Đà Nẵng sẽ là sự kết hợp của những người cần đến nhau.

Được biết, CLB Hải Phòng cũng đang cân nhắc khả năng cho Văn Toản đi mượn đến hết mùa giải này, để cựu tuyển thủ Việt Nam tìm lại trạng thái thi đấu. Vấn đề lớn nhất sẽ nằm ở việc đội chủ sân Lạch Tray có tìm được phương án dự bị cho Đình Triệu một khi Văn Toàn tạm rời đi.