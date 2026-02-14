Bảng xếp hạng V-League cực mới: HAGL thăng tiến ngoạn mục, Becamex TP.HCM rơi dần xuống đáy

V-League: HAGL bứt phá mạnh mẽ

HAGL là đội bóng trở lại ấn tượng bậc nhất từ sau quãng nghỉ 2 tháng của V-League, khi lần lượt thắng CLB Đà Nẵng ở trận "chung kết ngược", rồi lại hạ gục đội nhì bảng Ninh Bình để leo một mạch lên hạng tám, với 14 điểm sau 13 trận.

Mấu chốt trong chiến thắng của thầy trò HLV Lê Quang Trãi nằm ở đấu pháp phòng ngự phản công biết mình biết người hợp lý, cùng tinh thần chiến đấu được đẩy lên cao độ. Chính nhuệ khí chiến đấu đã giúp đội bóng mỏng cả về lực lượng lẫn kinh nghiệm lầm lũi vượt qua khó khăn, để hưởng cảm giác thắng liền 2 trận tại V-League.

HAGL (áo cam) bứt phá ngoạn mục ẢNH: HAGL

Bộ đôi HLV Lê Quang Trãi và Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành cũng tận dụng tốt quãng nghỉ gần 2 tháng để huấn luyện thể lực. Bởi chỉ khi có thể lực tốt, HAGL mới có thể bền bỉ phòng ngự và tung đòn phản công. Như ở trận gặp Ninh Bình, đòn trừng phạt đã tung ra ở cuối trận.

Bứt phá ngoạn mục không kém HAGL, đội hình cực mỏng với chỉ 16 người (vỏn vẹn 5 cầu thủ dự bị, trong đó có 2 thủ môn) của CLB Thanh Hóa đã lần lượt cầm hòa Nam Định và thắng CLB Công an TP.HCM để vươn lên hạng 11, với 12 điểm sau 12 trận. Nếu thắng trận đá bù, Thanh Hóa sẽ có 15 điểm, chiếm hạng tám do HAGL đang nắm giữ. Dù rằng, CLB Thanh Hóa đang rơi vào cảnh khó khăn tài chính, phải "ăn đong" từng trận, nhưng cốt lõi trụ hạng nằm ở tâm lý thi đấu. Doãn Ngọc Tân cùng đồng đội đã sẵn sàng quyết đấu để giành lại từng tia hy vọng.

Becamex TP.HCM và CLB Nam Định chìm sâu

Trái ngược với đà vươn lên của HAGL, SLNA hay Thanh Hóa, những đội bóng "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" một thời như Becamex TP.HCM và Nam Định lại đang lâm vào cảnh khó khăn.

CLB Nam Định đã có lần đầu trong lịch sử lọt vào bán kết ASEAN Club Championship. Đội bóng của HLV Mauro Jeronimo còn hòa cả JDT (đội bóng mạnh nhất Malaysia) với thế trận nhỉnh hơn. Tại AFC Champions League 2, Nam Định rời giải với chiến thắng 9-0, chỉ kém đội nhì Ratchaburi (Thái Lan) hiệu số.

Bảng xếp hạng V-League trước Tết Nguyên đán ẢNH: VPF

Thế nhưng tại V-League, CLB Nam Định lại sa sút khó hiểu. Trận hòa Hà Tĩnh bởi bàn thua phút... 90+7 là gáo nước lạnh với đương kim vô địch V-League. Để giờ đây, trước mắt Nam Định là cuộc đua trụ hạng, mà đội bóng thành Nam từng chi tiêu mạnh tay để thoát ra, nhưng nay lại chuẩn bị trở lại.

Với 12 điểm sau 12 trận, CLB Nam Định chỉ hơn vị trí play-off (do PVF-CAND nắm giữ) 1 điểm. Tương tự, Becamex TP.HCM cũng rơi xuống hạng 12, với 12 điểm sau 13 trận. Sau 3 năm, ám ảnh xuống hạng lại đeo bám đội chủ sân vận động Bình Dương. Dù vẫn có lực lượng tốt, nhưng lối chơi đơn điệu và sinh khí uể oải đang đẩy Becamex TP.HCM tới ngưỡng nguy hiểm.

Với Nam Định và Becamex TP.HCM "nhập cuộc", trận chiến trụ hạng năm nay sẽ khó lường. CLB Đà Nẵng (7 điểm sau 12 trận) là ứng viên số một cho suất xuống hạng trực tiếp, còn suất đá play-off sẽ là cuộc chơi có 6 đội bóng bị cuốn vào.