Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lý Đức được CLB K-League 2 ngỏ lời mời, có thể sang Hàn Quốc thi đấu một mùa giải?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
14/02/2026 17:03 GMT+7

Trung vệ Lý Đức của CLB Công an Hà Nội đang nhận được sự quan tâm từ một đội bóng tại K-League 2 (Hàn Quốc) sau màn trình diễn ấn tượng ở giải U.23 châu Á 2026.

Theo thông tin từ Vlog Ngoài Đường Piste, trợ lý của HLV Kim Sang-sik đã trao đổi với trung vệ Phạm Lý Đức rằng có 1 CLB tại K-League 2 (Hàn Quốc) đang quan tâm và muốn mượn anh trong thời hạn 1 mùa giải.

Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ là cơ hội rất đáng chú ý với trung vệ sinh năm 2003, người đang được đánh giá là một trong những cầu thủ phòng ngự trẻ giàu tiềm năng nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay.

Lý Đức được CLB K-League 2 ngỏ lời mời, có thể sang Hàn Quốc thi đấu một mùa giải?- Ảnh 1.

Lý Đức vừa trải qua một năm nhiều thành công với bóng đá Việt Nam

ẢNH: Nhật Thịnh

Lý Đức quê Tây Ninh, thi đấu ở vị trí trung vệ. Hiện anh đang thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội (CAHN) sau quãng thời gian từng chơi cho CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Năm 2025 bùng nổ của Lý Đức

Năm 2025 có thể xem là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Lý Đức. Trung vệ này đã có bước tiến mạnh mẽ khi liên tục góp mặt ở cả các đội trẻ lẫn đội tuyển Việt Nam.

Lý Đức cùng U.23 Việt Nam vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025, khẳng định vai trò quan trọng ở hàng thủ. Không lâu sau đó, anh tiếp tục được trao cơ hội ở U.22 Việt Nam và cùng đồng đội giành HCV SEA Games 33.

Lý Đức được CLB K-League 2 ngỏ lời mời, có thể sang Hàn Quốc thi đấu một mùa giải?- Ảnh 2.

Lý Đức cũng đã được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển quốc gia

ẢNH: Đồng Nguyên Khang

Đến đấu trường châu lục, Lý Đức tiếp tục góp mặt trong hành trình giành HCĐ tại giải U.23 châu Á 2026. Dù không thể thi đấu trận tranh HCĐ gặp U.23 Hàn Quốc do án treo giò, nhưng những màn thể hiện trước đó của trung vệ trẻ này vẫn tạo được ấn tượng lớn. Ở trận bán kết gặp U.23 Trung Quốc, Lý Đức phải nhận thẻ đỏ và bị treo giò, khiến anh lỡ cơ hội góp mặt trong trận tranh hạng 3. Dù vậy, điều đó không làm lu mờ màn trình diễn tổng thể của trung vệ sinh năm 2003 trong suốt giải đấu.

Cơ hội để Lý Đức cọ xát ở môi trường quốc tế

Theo đánh giá chuyên môn, Lý Đức là mẫu trung vệ chơi lăn xả, chắc chắn, có tư duy kỷ luật và thường thi đấu với tinh thần quyết liệt. Anh sở hữu khả năng tranh chấp mạnh mẽ, đọc tình huống khá tốt và sẵn sàng va chạm trong những thời điểm quan trọng.

Tuy nhiên, điểm hạn chế của trung vệ trẻ này nằm ở việc đôi khi còn thiếu bình tĩnh, đặc biệt trong các tình huống căng thẳng. Điều này phần nào được thể hiện qua tấm thẻ đỏ ở trận bán kết U.23 châu Á 2026, khi Lý Đức có tình huống mất bình tĩnh và phải rời sân sớm.

Dẫu vậy, ở độ tuổi 22-23, Lý Đức vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân. Việc nhận được sự quan tâm từ một đội bóng tại K-League 2 cho thấy tiềm năng của anh đã được ghi nhận, đồng thời mở ra cơ hội cọ xát trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp có tốc độ và tính cạnh tranh cao.

Nếu có thể sang Hàn Quốc thi đấu theo dạng cho mượn 1 mùa giải, Lý Đức sẽ có thêm điều kiện để nâng cao kinh nghiệm, cải thiện bản lĩnh thi đấu và tiếp cận phương pháp huấn luyện hiện đại. Đây cũng có thể là bước đệm để trung vệ này phát triển sự nghiệp ở cấp độ cao hơn trong tương lai.

