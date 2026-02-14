HLV John Herdman bất ngờ bình luận Indonesia yếu thế trước đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup

Chia sẻ với kênh CNN Indonesia, ông John Herdman cho rằng đội tuyển Indonesia đang đứng ở vị thế của một đội bóng đi tìm lịch sử, chứ chưa phải ứng viên số 1 cho ngôi vô địch. “Chúng tôi là đội yếu thế, nhưng chính điều đó tạo ra động lực. Toàn đội đều có chung khát vọng: đưa Indonesia đến những cột mốc mà họ chưa từng chạm tới”, chiến lược gia người Anh nhấn mạnh.

Tại AFF Cup 2026, mục tiêu lớn nhất của Indonesia vẫn là lần đầu tiên đăng quang sau nhiều năm lỡ hẹn. Kể từ khi giải đấu ra đời năm 1996, thành tích tốt nhất của họ chỉ dừng ở 6 lần á quân. Trong bối cảnh đó, HLV John Herdman thừa nhận Indonesia vẫn phải xếp sau những đội bóng giàu truyền thống như đội tuyển Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia về bản lĩnh và kinh nghiệm ở các trận cầu quyết định.

HLV John Herdman khao khát vô địch AFF Cup 2026 cùng đội tuyển Indonesia ẢNH: REUTERS

Không chỉ AFF Cup 2026, HLV John Herdman còn vạch ra tham vọng dài hạn cho bóng đá Indonesia: tiến sâu hơn tại Asian Cup 2027 và giành vé dự World Cup 2030 – điều mà bóng đá nước này chưa từng làm được trong kỷ nguyên hiện đại. “Biến giấc mơ của cả một quốc gia thành hiện thực là điều vô cùng đặc biệt. Những tham vọng ấy không thể mua bằng tiền”, ông chia sẻ.

Đáng chú ý, HLV John Herdman dự báo bầu không khí AFF Cup 2026 sẽ cực kỳ khốc liệt, tương tự những trận derby máu lửa ở châu Âu. Theo ông, sự cạnh tranh giữa Indonesia với Malaysia, hay giữa Việt Nam và Thái Lan, luôn mang lại cảm xúc dữ dội cho cầu thủ lẫn người hâm mộ. “Đây là sân khấu để những cầu thủ Đông Nam Á khẳng định mình, tạo ra sự kết nối mạnh mẽ giữa đội tuyển, người hâm mộ và giải đấu”, HLV John Herdman nói thêm.

AFF Cup 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 7 và 8.2026, ngay sau World Cup 2026. Đội tuyển Indonesia nằm ở bảng A, nơi có đội tuyển Việt Nam - đương kim vô địch, đội Singapore, Campuchia và đội thắng vòng play-off (Brunei hoặc Timor Leste).

Indonesia gấp rút tăng cường trợ lý cho HLV John Herdman

Theo CNN Indonesia, để chuẩn bị cho AFF Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cũng đang ráo riết hoàn thiện bộ máy huấn luyện nhằm hỗ trợ tối đa cho HLV John Herdman. Chủ tịch Ban Các đội tuyển quốc gia Indonesia, ông Sumardji, xác nhận PSSI đã bổ nhiệm thêm các trợ lý HLV người bản địa để đồng hành cùng nhà cầm quân người Anh.

Theo đó, hai cái tên đáng chú ý vừa được công bố là Nova Arianto và Sofie Imam Faizal. Ông Sumardji cho biết PSSI ưu tiên những gương mặt am hiểu bóng đá nội địa, có thể đóng vai trò cầu nối giữa HLV trưởng và các cầu thủ. “Hiện tại, những người giàu kinh nghiệm như Nova đã sẵn sàng. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng cân nhắc bổ sung thêm các trợ lý phù hợp khác”, ông chia sẻ.

Đội tuyển Indonesia đặt mục tiêu rất cao trong năm 2026 ẢNH: REUTERS

Trước đó, chuyên gia phân tích Dzikry Lazuardi, người đang làm việc tại CLB Persija, cũng đã tham gia ban huấn luyện và từng cùng John Herdman theo dõi các trận đấu ở giải quốc nội. Điều này cho thấy Indonesia đang chủ động mở rộng ê-kíp hỗ trợ, với mục tiêu xây dựng một bộ máy đủ chiều sâu cả về chiến thuật lẫn hiểu biết văn hóa bóng đá trong nước.

Bên cạnh các trợ lý nội địa, cánh tay phải thân tín của John Herdman là Cesar Meylan vẫn giữ vai trò quan trọng trong ban huấn luyện. Cesar Meylan từng đồng hành cùng HLV John Herdman trong nhiều cột mốc lịch sử, bao gồm tấm HCV Olympic Tokyo 2021 với đội tuyển nữ Canada và việc đội tuyển nam Canada giành vé dự World Cup 2022 sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

PSSI cho biết danh sách trợ lý của đội tuyển Indonesia nhiều khả năng sẽ tiếp tục được hoàn thiện và công bố đầy đủ trước thềm World Cup 2026, dự kiến vào cuối tháng 3.2026.