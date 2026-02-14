Việt Nam mang U.21 đá ASIAD vẫn có thể tạo tiếng vang, cả Đông Nam Á ước ao

Không phải bước đi mạo hiểm

Mục đích của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khi cử đội U.21 Việt Nam tham dự ASIAD 20 là để chuẩn bị cho giải U.23 châu Á 2028, cũng như hướng đến việc cạnh tranh vé tham dự Olympic năm 2028. Đây là tính toán mang tầm nhìn xa, tương tự như cách bóng đá Nhật Bản đang làm.

U.21 Việt Nam hiện có sẵn lực lượng rất tốt Ảnh: TED Trần

Điều quan trọng ở chỗ, dù chỉ dự giải với thành phần U.21, nhưng bóng đá Việt Nam vẫn có thể gây bất ngờ tại Á vận hội năm nay. Nguyên nhân là chúng ta đang sở hữu thế hệ cầu thủ trong lứa tuổi 21 rất giàu triển vọng. Ở lứa tuổi này, có đến 4 cầu thủ đã thi đấu rất hay tại giải U.23 châu Á 2026, gồm thủ môn Cao Văn Bình (21 tuổi), các tiền vệ Lê Văn Thuận (20 tuổi), Nguyễn Công Phương (20 tuổi) và tiền đạo Nguyễn Lê Phát (19 tuổi). Cộng thêm thủ môn Phạm Đình Hải (20 tuổi), có tổng cộng 5 cầu thủ trong lứa tuổi 21, có tên trong thành phần U.23 Việt Nam dự giải U.23 châu Á hồi tháng 1.

Còn trong số những người không tham dự giải U.23 châu Á, ở độ tuổi U.21, có trung vệ Đinh Quang Kiệt (19 tuổi), Nguyễn Mạnh Hưng (21 tuổi), hậu vệ trái Nguyễn Bảo Long (21 tuổi), tiền vệ Lê Đình Long Vũ (20 tuổi), Nguyễn Vadim (21 tuổi), Nguyễn Quang Vinh (21), Nguyễn An Khánh (21), tiền đạo Nguyễn Đăng Dương (21), Trần Gia Bảo (18)… Lực lượng này đủ để tạo nên 1 đội hình có chiều sâu cho U.21 Việt Nam. Điều đáng chú ý, nhiều người trong số họ như thủ môn Cao Văn Bình, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Vadim dày dạn kinh nghiệm thi đấu ở V-League. Thế nên, họ được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ tại ASIAD 20.

Malaysia và Indonesia đang đi sau bóng đá trẻ Việt Nam?

Đây là điều mà các nền bóng đá trong khu vực Đông Nam Á không có được. Giới bóng đá Indonesia và Malaysia mới đây tỏ ra tiếc rẻ vì không có suất dự ASIAD giống như bóng đá Việt Nam.

Bóng đá trẻ Malaysia vài năm gần đây kém xa bóng đá Việt Nam về mặt thành tích Ảnh: Nhật Thịnh

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) lên tiếng: "Indonesia đã chuẩn bị danh sách tham dự ASIAD 20 từ 1 – 2 tháng trước. Dù vậy, nếu đây là quyết định từ phía quốc gia chủ nhà Nhật Bản, tôi cho rằng quyết định này không thể đảo ngược. Tôi sẽ liên lạc với Ủy ban Olympic Indonesia để đi tìm câu trả lời chính thức cho suất dự ASIAD".

Còn tờ New Straits Times của Malaysia nói thẳng: "Việc ASIAD 20 loại U.23 Malaysia ra khỏi danh sách các đội tham dự giải là lời cảnh tỉnh cho Liên đoàn Bóng đá nước nhà (FAM). U.23 Malaysia không được tham dự Á vận hội, trong khi U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan có được suất này. Việc bóng đá Malaysia từng từ bỏ giải U.23 trong nước là một sai lầm".

Điểm khác biệt rất lớn giữa bóng đá Việt Nam, so với bóng đá Indonesia và Malaysia trong nhiều năm gần đây, ở chỗ trong khi bóng đá Việt Nam thực hiện khâu đào tạo trẻ rất tốt, các giải đấu bóng đá trẻ được tổ chức quy củ, trong khi bóng đá Malaysia và Indonesia chủ yếu trông chờ vào nguồn cầu thủ nhập tịch.

Khi các cầu thủ nhập tịch không đáp ứng được kỳ vọng, U.23 Indonesia bị mất vé dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026, còn U.23 Malaysia liên tục thua đội tuyển U.23 Việt Nam ở các kỳ SEA Games (năm 2022, 2023 và 2025), giải U.23 Đông Nam Á (2023) và U.23 châu Á (2022 và 2024) trong những năm gần nhất. Giờ đây, khi bóng đá Việt Nam đã tiến đến định hướng lâu dài giống bóng đá Nhật Bản, đó là cử đội U.21 tham dự ASIAD 20, thì các nền bóng đá còn lại trong khu vực vẫn đang loay hoay với câu hỏi vì sao họ bị loại khỏi đấu trường Á vận hội?