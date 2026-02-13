Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hai tuần nhung nhớ của người hâm mộ V-League

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
13/02/2026 13:09 GMT+7

Sau 2 vòng đấu bùng nổ với cơn mưa bàn thắng cùng hàng loạt diễn biến cực kỳ kịch tính, bất ngờ, V-League sẽ tạm nghỉ do các đội bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và chắc chắn "gây thương nhớ" cho người hâm mộ.

CHỜ DÀN SAO TIẾP TỤC THỂ HIỆN

Tín hiệu vui nhất từ 2 vòng đấu vừa qua chính là sự trở lại đầy mạnh mẽ của hậu vệ Hồ Tấn Tài. Trong màu áo CLB Becamex TP.HCM, Tấn Tài không chỉ ghi dấu ấn bằng một siêu phẩm vào lưới PVF-CAND mà còn cho thấy giá trị của một quân bài đa năng bậc nhất hiện nay. Khi Ngô Tùng Quốc đang thể hiện ổn ở hành lang phải của đội bóng đất Thủ, Tấn Tài được sử dụng ở vị trí trung vệ cũng như hậu vệ biên trái và đều thể hiện tốt. Chưa hết, ở vài trận đấu tập, cầu thủ quê Bình Định còn chơi rất ổn trong vai trò một tiền vệ trung tâm. Nếu duy trì được phong độ này, anh hoàn toàn đủ sức trở lại đội tuyển VN, mở ra nhiều phương án chiến thuật linh hoạt cho ông Kim Sang-sik.

Hai tuần nhung nhớ của người hâm mộ V-League- Ảnh 1.

Hoàng Hên đang có phong độ cao, nhiều khả năng được HLV Kim Sang-sik triệu tập

ẢNH: MINH TÚ

Bên cạnh các cựu binh, làn gió mới từ nhóm cầu thủ Việt kiều và nhập tịch cũng đang thổi bùng sức nóng cho giải đấu. Khoa Ngô trong màu áo CLB Công an TP.HCM cho thấy sự hòa nhập cực nhanh với một bàn thắng cùng hàng loạt đường chuyền dọn cỗ sắc lẹm. Với việc đã có quốc tịch VN, anh hứa hẹn sẽ là "mũi khoan" lợi hại cho đội tuyển VN trong tương lai gần. Trong khi đó, Lee Williams (Việt kiều Anh) cũng đang dần bắt nhịp và bộc lộ tiềm năng lớn. Nếu xúc tiến việc lấy quốc tịch cho cầu thủ này, các đội tuyển trẻ VN sẽ có thêm một trung phong cắm đẳng cấp.

Ở nhóm cầu thủ nhập tịch, Đỗ Hoàng Hên vẫn duy trì phong độ ổn định khi liên tục tỏa sáng, điển hình là pha lập công ở cuộc đối đầu với CLB Hải Phòng. Anh cũng bày tỏ khao khát được HLV Kim Sang-sik triệu tập và cống hiến cho đội tuyển VN. Quan trọng nhất, nhóm cầu thủ U.23 VN vừa trở về từ VCK U.23 châu Á 2026 gần như đều được tin tưởng. Những cái tên như Trung Kiên, Văn Bình, Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Lê Phát chơi từ mức tròn vai trở nên.

V-LEAGUE SIÊU KỊCH TÍNH

V-League trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hấp dẫn bởi những kịch bản không tưởng. Bất ngờ liên tục xảy ra khi các đội bóng vốn bị đánh giá thấp hơn ở nhóm đua trụ hạng như HAGL, Thanh Hóa hay SLNA lần lượt quật ngã các ông lớn như CLB Ninh Bình, Công an TP.HCM và Thể Công Viettel. Trong đó, câu chuyện vượt khó đầy cảm xúc của CLB xứ Thanh đã gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ, minh chứng cho việc tinh thần thi đấu có thể khỏa lấp mọi khoảng cách về tiềm lực tài chính. Chính sự trỗi dậy này đã khiến cuộc đua vô địch lẫn cuộc chiến trụ hạng trở nên khó lường và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Chất lượng chuyên môn cũng được đẩy lên cao, thể hiện qua những con số thống kê đầy ấn tượng. Khán giả liên tục được chiêm ngưỡng những màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn, tiêu biểu là chiến thắng 3-2 của CLB Công an Hà Nội trước Ninh Bình ở vòng 12 hay kết quả khó tin 4-1 của SLNA trước Thể Công Viettel tại vòng 13. Tính riêng vòng 12, trung bình mỗi trận có gần 2,9 bàn thắng, và con số này tiếp tục tăng lên mức 3 bàn/trận ở vòng 13, qua đó kéo hiệu suất trung bình toàn giải từ đầu mùa lên mức 2,7 bàn/trận.

Hiệu ứng từ các cầu thủ trẻ U.23 VN sau thành công ở VCK U.23 châu Á cùng lối chơi cống hiến của các đội bóng đã trở thành thỏi nam châm kéo khán giả đến sân đông hơn, khiến giải đấu tạm dừng để đón Tết Nguyên đán để lại nhiều dư vị tiếc nuối cho những người yêu bóng đá nội. Vì thế, khi trở lại V-League chắc chắn sẽ "tăng nhiệt" với một loạt cuộc đối đầu hấp dẫn như CLB Thể Công Viettel - Hà Nội, CLB Ninh Bình - Nam Định, Công an Hà Nội - HAGL…


