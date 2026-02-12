HAGL sẽ trỗi dậy ở V-League?

Thắp hy vọng lớn cho người hâm mộ HAGL

Những tín hiệu tích cực gần đây của HAGL đang mở ra một niềm kỳ vọng mới và đầy mãnh liệt cho người hâm mộ đội bóng phố núi. Sau những vòng đấu đầu tiên đầy gian nan tại V-League, đội chủ sân Pleiku đã bắt đầu trỗi dậy khá ấn tượng, hướng tới giai đoạn lượt về với mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc tránh suất xuống hạng mà còn muốn vươn xa hơn.

Ưu điểm lớn nhất giúp đội bóng này thắp lại hy vọng chính là sự gắn kết và tinh thần thi đấu máu lửa của dàn cầu thủ trẻ. Hai chiến thắng liên tiếp trước CLB Đà Nẵng và đặc biệt là trận thắng đầy bất ngờ 2-1 trước thế lực Ninh Bình đã minh chứng cho việc sức trẻ khi được đặt đúng chỗ và truyền lửa đúng cách có thể làm nên chuyện. Tập thể không ngôi sao ấy đang chơi bóng bằng sự nhiệt huyết và khát khao khẳng định mình, biến những khó khăn về lực lượng thành động lực để chiến đấu.

Nguyễn Minh ghi bàn, góp công giúp HAGL thắng sốc CLB Ninh Bình ở trận đấu cuối lượt đi V-League ẢNH: MINH TRẦn

Sự thay đổi về diện mạo của đội bóng phố núi đến từ triết lý của ban huấn luyện trong đó có vai trò của Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành. HAGL giờ đây là đội bóng đề cao sự thực dụng, thi đấu biết người biết ta và gai góc hơn nhiều.

Bài toán cần tìm lời giải

Tuy nhiên, để hiện thực hóa tham vọng trỗi dậy, đội bóng cần phải giải được bài toán về sự ổn định vốn là điểm yếu cố hữu suốt giai đoạn lượt đi mùa này và cả những mùa trước. Thực tế cho thấy HAGL vẫn là một đội bóng có phong độ khá phập phù. Họ có thể chơi cực hay và trở thành kẻ ngáng đường khó chịu trước các ông lớn khi thắng CLB Ninh Bình, cầm hòa đương kim vô địch Nam Định hay chia điểm với đội Hà Nội, nhưng lại thường xuyên đánh rơi điểm số đáng tiếc trong các cuộc đối đầu với các đối thủ vừa sức.

Bài toán lâu nay mà ban huấn luyện cần tìm lời giải chính là khả năng áp đặt lối chơi khi không còn ở thế cửa dưới. HAGL thường chơi tốt khi triển khai thế trận phòng ngự phản công. Nhưng khi gặp những đối thủ ngang cơ, họ lại lúng túng trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Sự thiếu đột biến và chất lượng nhân sự trên mặt trận tấn công chưa thực sự tốt khiến đội bóng phố núi gặp nhiều khó khăn trong việc kết liễu trận đấu khi nắm thế chủ động.

Hiện tại, HAGL dù đang đứng giữa bảng (hạng 8) khi sở hữu 14 điểm, nhưng khoảng cách với "nhóm đèn đỏ" mà cụ thể là PVF-CAND chỉ là 3 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc mọi chuyện có thể xoay chuyển rất nhanh chỉ sau một vòng đấu. Chính vì vậy, đội bóng của HLV Lê Quang Trãi cần phải duy trì sự tỉnh táo và tập trung cao độ trong từng trận đấu của giai đoạn lượt về, nơi mà bản lĩnh và sự ổn định sẽ định đoạt tất cả.