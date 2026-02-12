Bóng đá Indonesia sốc nặng vì mất suất dự ASIAD 20, sếp lớn PSSI có động thái bất ngờ

Chia sẻ với New Straits Times (Malaysia) tối 11.2, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor xác nhận chủ nhà Nhật Bản chỉ cho phép 16 đội tham dự môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20). Các suất này sẽ được lựa chọn dựa trên kết quả giải U.23 châu Á 2026. Điều này đồng nghĩa những đội không đủ điều kiện dự giải U.23 châu Á sẽ không có cơ hội góp mặt ở ASIAD 20.

Với quy định mới, bóng đá Indonesia rơi vào tình thế bất lợi khi không đáp ứng tiêu chí dự VCK U.23 châu Á 2026. Trong khi đó, khu vực Đông Nam Á chỉ có Việt Nam và Thái Lan giành quyền tham dự, qua đó rộng cửa góp mặt tại ASIAD ở Aichi – Nagoya (Nhật Bản).

Bóng đá Indonesia đã gửi danh sách từ nhiều tháng trước, nhưng...

Trước thông tin gây sốc này, Chủ tịch Ban Đội tuyển quốc gia (BTN) kiêm thành viên Ban Chấp hành PSSI, ông Sumardji, đã lên tiếng. Phát biểu tại sân Indomilk Arena (Tangerang), ông cho biết Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản chính thức nào thông báo Indonesia bị loại khỏi ASIAD 20.

“Cho đến lúc này, chúng tôi chưa nhận được thư chính thức nào nói rằng Indonesia sẽ không tham gia Đại hội Thể thao châu Á tại Nhật Bản”, ông Sumardji khẳng định.

Bóng đá Indonesia sẽ vắng mặt ở ASIAD 20 dù đã chuẩn bị rất lâu ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Điều đáng chú ý là thay vì liên hệ trực tiếp với AFC, ông Sumardji cho biết sẽ làm việc với Ủy ban Olympic Indonesia (KOI) để xác minh. “Tôi sẽ thông báo cho Chủ tịch KOI vào ngày mai để chúng ta cùng nắm rõ thông tin, vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chuẩn bị của đội. Nếu họ không đưa ra quyết định, chúng tôi không thể tiếp tục, vì đó là thẩm quyền của họ”, ông nói.

Theo ông Sumardji, PSSI đã nộp danh sách đăng ký tham dự ASIAD 20 từ hai tháng trước và luôn chuẩn bị cho khả năng góp mặt tại đại hội. Chính vì vậy, việc xuất hiện thông tin Indonesia bị loại khiến nội bộ liên đoàn đặt nhiều câu hỏi.

Cùng quan điểm, Tổng thư ký PSSI Yunus Nusi tiết lộ đã liên hệ với Chủ tịch KOI Raja Sapta Oktohari để làm rõ vấn đề. Tuy nhiên, đến nay phía PSSI vẫn chưa nhận được văn bản chính thức nào, dù thông tin đã được truyền thông đăng tải rộng rãi.

“Chúng tôi đã yêu cầu làm rõ. Nhưng cho đến nay, chưa có thư chính thức nào, dù tuyên bố đã xuất hiện trên các kênh truyền thông”, ông Yunus Nusi nhấn mạnh.

Theo giải thích của AFC, cơ quan này chịu trách nhiệm tổ chức giải đấu chuyên môn, còn các quy định về số lượng đội dự ASIAD thuộc thẩm quyền của nước chủ nhà và hệ thống Olympic. Điều đó khiến PSSI buộc phải chờ động thái từ Ủy ban Olympic thay vì tự quyết.

Bóng đá Thái Lan cùng Việt Nam là 2 đội Đông Nam Á có mặt ở nội dung bóng đá nam ASIAD 20 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

“Trong khi Việt Nam và Thái Lan đang rộng cửa góp mặt tại ASIAD 20, bóng đá Indonesia lại đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với đấu trường châu lục. Sự việc không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch chuyên môn của đội U.23 Indonesia, mà còn đặt ra bài toán lớn cho bóng đá chúng ta trong chiến lược phát triển và hội nhập các giải đấu cấp châu lục thời gian tới”, CNN Indonesia đánh giá.