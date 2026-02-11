Tottenham sa thải HLV Frank vì ‘quá kiêu ngạo’, tốn hơn 950 tỉ đồng tiền đền bù

HLV Frank quá tự tin dù cho Tottenham đang ngấp nghé nhóm đua trụ hạng

Tottenham xác nhận sa thải HLV người Đan Mạch lúc 17 giờ (giờ Việt Nam), tức chưa đầy 12 giờ sau tiếng còi mãn cuộc trận thua Newcastle. Thông báo của CLB nêu rõ: “Kết quả và màn trình diễn khiến ban lãnh đạo đi đến kết luận rằng việc thay đổi HLV ở thời điểm này là cần thiết”.

HLV Frank đến Tottenham vào tháng 6.2025 với bản hợp đồng 3 năm, mức lương 8 triệu bảng/mùa. Tham vọng của “Gà trống” là xây dựng một dự án dài hơi, song thực tế trên sân lại đi theo hướng ngược lại. Sau 26 trận tại Ngoại hạng Anh 2025 - 2026, Tottenham chỉ thắng 7, thua tới 11, rơi xuống vị trí thứ 16 và chỉ hơn nhóm xuống hạng 5 điểm. Chuỗi 8 trận không thắng ở giải quốc nội kể từ cuối tháng 12.2025 đã đẩy đội bóng thành London vào cơn khủng hoảng trụ hạng.

Trang Daily Mail bình luận: “Trận thua Newcastle không chỉ phơi bày sự bế tắc về lối chơi, mà còn làm bùng nổ sự phẫn nộ trên khán đài. HLV Frank bị la ó dữ dội, nhiều CĐV hô vang “bị sa thải vào sáng mai”, thậm chí kêu gọi HLV Mauricio Pochettino trở lại. Trớ trêu ở chỗ, ngay sau trận đấu, HLV 52 tuổi vẫn khẳng định “chắc chắn 1.000%” rằng mình là người phù hợp và sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng ở derby bắc London với Arsenal. Sự tự tin – hay kiêu ngạo ấy rốt cuộc không thể cứu vãn chiếc ghế đang lung lay dữ dội”.

HLV Frank cùng Tottenham không có kết quả tốt ở nhiều mặt trận ẢNH: REUTERS

Trong suốt thời gian cầm quyền, HLV Frank nhiều lần phản đối ý tưởng sa thải giữa mùa, viện dẫn rằng thay HLV không phải giải pháp đúng đắn. Ông nhấn mạnh CLB luôn ở trong tình trạng khó khăn vì cầu thủ gặp chấn thương, án treo giò, lịch thi đấu dày và sự thiếu chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, Tottenham dưới thời HLV Frank liên tiếp gục ngã ở những trận then chốt: bị Aston Villa loại sớm ở Cúp FA, dừng bước trước Newcastle tại vòng 16 đội Carabao Cup, thua hàng loạt đối thủ yếu ngay trên sân nhà như Bournemouth, Fulham hay West Ham.

Điểm sáng hiếm hoi là ở đấu trường Champions League, nơi Tottenham từng gây ấn tượng khi xếp thứ tư vòng bảng và có những chiến thắng trước Dortmund, Frankfurt. Nhưng sự tương phản giữa đấu trường châu Âu và Ngoại hạng Anh càng khiến ban lãnh đạo mất kiên nhẫn, bởi ưu tiên sống còn lúc này là trụ hạng.

HLV Frank nhận số tiền đền bù khổng lồ

Quyết định sa thải HLV Frank không chỉ để lại hệ lụy chuyên môn mà còn là cú đánh mạnh vào tài chính. Tổng chi phí cho thương vụ này ước tính lên tới 30,7 triệu bảng, tương đương khoảng 950 – 960 tỉ đồng. Trong đó, Tottenham phải trả 6,7 triệu bảng (khoảng 208 tỉ đồng) tiền bồi thường cho Brentford khi chiêu mộ HLV Frank, cùng 24 triệu bảng tiền lương còn lại trong hợp đồng (xấp xỉ 740 – 750 tỉ đồng).

HLV người Đan Mạch rời đi với khoản đền bù khổng lồ ẢNH: REUTERS

Trước khi HLV Frank bị sa thải, hậu trường của Tottenham hiện cũng rối ren. Đội trưởng Cristian Romero công khai chỉ trích sự im lặng “đáng xấu hổ” của CLB trên thị trường chuyển nhượng mùa đông, rồi sau đó nhận thẻ đỏ và án treo giò dài hạn, khiến HLV Frank mất đi một trong những trụ cột hiếm hoi. Sự chia rẽ âm ỉ ấy góp phần đẩy HLV người Đan Mạch vào thế cô độc.

Hiện HLV Roberto De Zerbi được xem là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng, sau khi bất ngờ rời Marseille. The Guardian (Anh) nhận định: "Tottenham hy vọng một cú đổi hướng mạnh tay có thể giúp họ thoát khỏi vũng lầy trụ hạng – điều từng ám ảnh mùa trước, khi “Gà trống” chỉ đứng thứ 17 và buộc phải chia tay HLV Ange Postecoglou dù vừa vô địch Europa League".