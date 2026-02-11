Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Tottenham sa thải HLV Frank vì ‘quá kiêu ngạo’, tốn hơn 950 tỉ đồng tiền đền bù

Văn Trình
Văn Trình
11/02/2026 18:26 GMT+7

Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Newcastle rạng sáng 12.2 đã trở thành 'giọt nước tràn ly', khép lại triều đại ngắn ngủi của HLV Thomas Frank tại Tottenham. Chỉ sau 8 tháng bổ nhiệm, đội bóng bắc London quyết định xuống tay, chấp nhận khoản đền bù khổng lồ để chấm dứt cuộc phiêu lưu được xem là đầy kiêu ngạo nhưng thiếu thực tế.

HLV Frank quá tự tin dù cho Tottenham đang ngấp nghé nhóm đua trụ hạng

Tottenham xác nhận sa thải HLV người Đan Mạch lúc 17 giờ (giờ Việt Nam), tức chưa đầy 12 giờ sau tiếng còi mãn cuộc trận thua Newcastle. Thông báo của CLB nêu rõ: “Kết quả và màn trình diễn khiến ban lãnh đạo đi đến kết luận rằng việc thay đổi HLV ở thời điểm này là cần thiết”.

HLV Frank đến Tottenham vào tháng 6.2025 với bản hợp đồng 3 năm, mức lương 8 triệu bảng/mùa. Tham vọng của “Gà trống” là xây dựng một dự án dài hơi, song thực tế trên sân lại đi theo hướng ngược lại. Sau 26 trận tại Ngoại hạng Anh 2025 - 2026, Tottenham chỉ thắng 7, thua tới 11, rơi xuống vị trí thứ 16 và chỉ hơn nhóm xuống hạng 5 điểm. Chuỗi 8 trận không thắng ở giải quốc nội kể từ cuối tháng 12.2025 đã đẩy đội bóng thành London vào cơn khủng hoảng trụ hạng.

Trang Daily Mail bình luận: “Trận thua Newcastle không chỉ phơi bày sự bế tắc về lối chơi, mà còn làm bùng nổ sự phẫn nộ trên khán đài. HLV Frank bị la ó dữ dội, nhiều CĐV hô vang “bị sa thải vào sáng mai”, thậm chí kêu gọi HLV Mauricio Pochettino trở lại. Trớ trêu ở chỗ, ngay sau trận đấu, HLV 52 tuổi vẫn khẳng định “chắc chắn 1.000%” rằng mình là người phù hợp và sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng ở derby bắc London với Arsenal. Sự tự tin – hay kiêu ngạo ấy rốt cuộc không thể cứu vãn chiếc ghế đang lung lay dữ dội”.

Tottenham sa thải HLV Frank vì ‘quá kiêu ngạo’, tốn hơn 950 tỉ đồng tiền đền bù- Ảnh 1.

HLV Frank cùng Tottenham không có kết quả tốt ở nhiều mặt trận

ẢNH: REUTERS

Trong suốt thời gian cầm quyền, HLV Frank nhiều lần phản đối ý tưởng sa thải giữa mùa, viện dẫn rằng thay HLV không phải giải pháp đúng đắn. Ông nhấn mạnh CLB luôn ở trong tình trạng khó khăn vì cầu thủ gặp chấn thương, án treo giò, lịch thi đấu dày và sự thiếu chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, Tottenham dưới thời HLV Frank liên tiếp gục ngã ở những trận then chốt: bị Aston Villa loại sớm ở Cúp FA, dừng bước trước Newcastle tại vòng 16 đội Carabao Cup, thua hàng loạt đối thủ yếu ngay trên sân nhà như Bournemouth, Fulham hay West Ham.

Điểm sáng hiếm hoi là ở đấu trường Champions League, nơi Tottenham từng gây ấn tượng khi xếp thứ tư vòng bảng và có những chiến thắng trước Dortmund, Frankfurt. Nhưng sự tương phản giữa đấu trường châu Âu và Ngoại hạng Anh càng khiến ban lãnh đạo mất kiên nhẫn, bởi ưu tiên sống còn lúc này là trụ hạng.

HLV Frank nhận số tiền đền bù khổng lồ

Quyết định sa thải HLV Frank không chỉ để lại hệ lụy chuyên môn mà còn là cú đánh mạnh vào tài chính. Tổng chi phí cho thương vụ này ước tính lên tới 30,7 triệu bảng, tương đương khoảng 950 – 960 tỉ đồng. Trong đó, Tottenham phải trả 6,7 triệu bảng (khoảng 208 tỉ đồng) tiền bồi thường cho Brentford khi chiêu mộ HLV Frank, cùng 24 triệu bảng tiền lương còn lại trong hợp đồng (xấp xỉ 740 – 750 tỉ đồng).

Tottenham sa thải HLV Frank vì ‘quá kiêu ngạo’, tốn hơn 950 tỉ đồng tiền đền bù- Ảnh 2.

HLV người Đan Mạch rời đi với khoản đền bù khổng lồ

ẢNH: REUTERS

Trước khi HLV Frank bị sa thải, hậu trường của Tottenham hiện cũng rối ren. Đội trưởng Cristian Romero công khai chỉ trích sự im lặng “đáng xấu hổ” của CLB trên thị trường chuyển nhượng mùa đông, rồi sau đó nhận thẻ đỏ và án treo giò dài hạn, khiến HLV Frank mất đi một trong những trụ cột hiếm hoi. Sự chia rẽ âm ỉ ấy góp phần đẩy HLV người Đan Mạch vào thế cô độc.

Hiện HLV Roberto De Zerbi được xem là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng, sau khi bất ngờ rời Marseille. The Guardian (Anh) nhận định: "Tottenham hy vọng một cú đổi hướng mạnh tay có thể giúp họ thoát khỏi vũng lầy trụ hạng – điều từng ám ảnh mùa trước, khi “Gà trống” chỉ đứng thứ 17 và buộc phải chia tay HLV Ange Postecoglou dù vừa vô địch Europa League".

Tin liên quan

Đơn khiếu nại bóng đá Malaysia ‘đến từ Việt Nam’ nhưng không phải VFF: Danh tính vẫn rất bí ẩn!

Đơn khiếu nại bóng đá Malaysia ‘đến từ Việt Nam’ nhưng không phải VFF: Danh tính vẫn rất bí ẩn!

Vụ việc bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA điều tra tiếp tục gây tranh cãi, khi một số thông tin hướng về phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Tuy nhiên, các xác nhận từ AFC và lãnh đạo cấp cao Malaysia cho thấy đơn khiếu nại không phải do VFF gửi đi, và danh tính người đứng sau vẫn là một ẩn số.

Nóng: Tổng thư ký AFC bất ngờ tiết lộ bên kiện cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia ‘Việt Nam gửi đơn…’

Messi đưa CLB của David Beckham lên đỉnh bóng đá Mỹ, giá trị hơn 1,45 tỉ USD

Khám phá thêm chủ đề

Tottenham M.U Ngoại hạng Anh sa thải Đền bù Đan Mạch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận