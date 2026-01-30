Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an Hà Nội thu hơn 60 tấn lòng lợn bẩn tại Công ty Dũng Phát

Trần Cường
Trần Cường
30/01/2026 13:27 GMT+7

Công an Hà Nội phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tổ chức kiểm tra và thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn không rõ nguồn gốc, có mùi hôi thối, chuyển màu để xác minh, xử lý.

Chiều 30.1, đại diện Công an Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế (Công an Hà Nội) vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) phát hiện số lượng cực lớn lòng lợn bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Công an Hà Nội thu hơn 60 tấn lòng lợn bẩn tại Công ty Dũng Phát- Ảnh 1.
Công an Hà Nội thu hơn 60 tấn lòng lợn bẩn tại Công ty Dũng Phát- Ảnh 2.
Công an Hà Nội thu hơn 60 tấn lòng lợn bẩn tại Công ty Dũng Phát- Ảnh 3.
Công an Hà Nội thu hơn 60 tấn lòng lợn bẩn tại Công ty Dũng Phát- Ảnh 4.

Lòng lợn chất đầy trong kho lạnh

 ẢNH: N.B

Theo đại diện Công an Hà Nội, từ công tác nắm tình hình địa bàn, khoảng 6 giờ 30 ngày 29.1, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 đã kiểm tra cơ sở chế biến của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Phát (thôn Vạn Phúc, xã Nam Phù, Hà Nội).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sản xuất, kinh doanh lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, có mùi hôi thối, chuyển màu, không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm.

Công an Hà Nội thu hơn 60 tấn lòng lợn bẩn tại Công ty Dũng Phát- Ảnh 5.
Công an Hà Nội thu hơn 60 tấn lòng lợn bẩn tại Công ty Dũng Phát- Ảnh 6.
Công an Hà Nội thu hơn 60 tấn lòng lợn bẩn tại Công ty Dũng Phát- Ảnh 7.
Công an Hà Nội thu hơn 60 tấn lòng lợn bẩn tại Công ty Dũng Phát- Ảnh 8.

Lòng lợn chuyển màu, bốc mùi hôi thối vì được bảo quản qua nhiều tháng

 ẢNH: N.B

Kiểm tra kho lạnh của cơ sở, tổ công tác phát hiện khoảng 59 tấn lòng nguyên liệu được cấp đông trong 3 thùng container với thời gian từ 4 - 6 tháng. Ngoài ra, công an cũng thu 1 tấn lòng đang trong quá trình sơ chế và 3,6 tấn lòng thành phẩm.

Công an Hà Nội thu hơn 60 tấn lòng lợn bẩn tại Công ty Dũng Phát- Ảnh 9.
Công an Hà Nội thu hơn 60 tấn lòng lợn bẩn tại Công ty Dũng Phát- Ảnh 10.
Công an Hà Nội thu hơn 60 tấn lòng lợn bẩn tại Công ty Dũng Phát- Ảnh 11.
Công an Hà Nội thu hơn 60 tấn lòng lợn bẩn tại Công ty Dũng Phát- Ảnh 12.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang sơ chế khoảng 1 tấn lòng

 ẢNH: N.B

Qua làm việc, Công an Hà Nội xác định toàn bộ số lòng lợn kể trên được thu mua trôi nổi không rõ nguồn gốc, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số lòng bẩn để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Bắt vụ vận chuyển gần 4 tạ lòng lợn sấy khô hôi thối

Bắt vụ vận chuyển gần 4 tạ lòng lợn sấy khô hôi thối

Lực lượng biên phòng và hải quan tại Móng Cái vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép gần 4 tạ lòng lợn sấy khô đã bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc.

Liên tiếp phát hiện lòng lợn bẩn tại Quảng Ninh

Khám phá thêm chủ đề

hà nội thực phẩm bẩn Quản lý thị trường Lòng lợn không rõ nguồn gốc lòng lợn bẩn Công an Hà Nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận