Công an Hà Nội thu hơn 60 tấn lòng lợn bẩn tại Công ty Dũng Phát

Chiều 30.1, đại diện Công an Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế (Công an Hà Nội) vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) phát hiện số lượng cực lớn lòng lợn bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lòng lợn chất đầy trong kho lạnh ẢNH: N.B

Theo đại diện Công an Hà Nội, từ công tác nắm tình hình địa bàn, khoảng 6 giờ 30 ngày 29.1, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 đã kiểm tra cơ sở chế biến của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Phát (thôn Vạn Phúc, xã Nam Phù, Hà Nội).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sản xuất, kinh doanh lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, có mùi hôi thối, chuyển màu, không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm.

Lòng lợn chuyển màu, bốc mùi hôi thối vì được bảo quản qua nhiều tháng ẢNH: N.B

Kiểm tra kho lạnh của cơ sở, tổ công tác phát hiện khoảng 59 tấn lòng nguyên liệu được cấp đông trong 3 thùng container với thời gian từ 4 - 6 tháng. Ngoài ra, công an cũng thu 1 tấn lòng đang trong quá trình sơ chế và 3,6 tấn lòng thành phẩm.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang sơ chế khoảng 1 tấn lòng ẢNH: N.B

Qua làm việc, Công an Hà Nội xác định toàn bộ số lòng lợn kể trên được thu mua trôi nổi không rõ nguồn gốc, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số lòng bẩn để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.