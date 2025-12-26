Bắt vụ vận chuyển gần 4 tạ lòng lợn sấy khô hôi thối

Ngày 26.12, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ vận chuyển trái phép gần 4 tạ lòng lợn sấy khô tại khu vực biên giới Việt - Trung.

Lực lượng chức năng thu giữ số lòng lợn bẩn ẢNH: N.T

Trước đó, khoảng 20 giờ tối 25.12, tại khu vực đường Mạc Đĩnh Chi (khu phố 3, P.Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện vụ vận chuyển trái phép thực phẩm bẩn với số lượng lớn.



Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện xe ô tô bán tải do Phạm Huy Hoàng (29 tuổi, trú khu phố 3, P.Móng Cái 2) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 19 bao tải dứa màu xám và xanh. Mỗi bao chứa 2 hộp giấy, bên trong mỗi hộp có 10 kg lòng lợn sấy khô. Tổng trọng lượng số hàng hóa lên tới 380 kg. Toàn bộ số lòng lợn sấy khô đều đã bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Phạm Huy Hoàng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, hóa đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên.

Ông Hoàng khai nhận đã mượn xe của người thân để vận chuyển thuê số lòng lợn sấy khô cho một đối tượng không rõ lai lịch. Điểm nhận hàng tại khu vực bến xe khách Móng Cái, sau đó vận chuyển đến đường Mạc Đĩnh Chi theo chỉ dẫn qua điện thoại, với tiền công 500.000 đồng. Khi đang trên đường di chuyển thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái cùng các lực lượng chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xác minh các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.