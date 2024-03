Tăng cường an ninh trật tự khu vực cửa khẩu Móng Cái

Ngày 31.3, thông tin từ Thành ủy Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa có chỉ đạo các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tăng cường công tác an ninh trật tự; trong đó thực hiện nghiêm văn hóa xếp hàng khi làm thủ tục; đặc biệt không để tour 0 đồng tái diễn trên địa bàn.



Cửa khẩu Móng Cái thời gian gần đây đón hàng vạn người làm thủ tục xuất nhập cảnh; trong đó phần lớn là khách Trung Quốc LÃ NGHĨA HIẾU

Theo Thành ủy Móng Cái, từ đầu năm 2024 đến nay, tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tình hình giao thương, xuất nhập cảnh diễn ra khá sôi động.

Để ổn định tình hình tại cửa khẩu, Thành ủy Móng Cái chỉ đạo các lực lượng ban quản lý cửa khẩu; biên phòng; hải quan phối hợp xử lý nghiêm tình trạng gây mất an ninh trật tự; duy trì văn hóa xếp hàng, nhất là việc xách hàng của cư dân biên giới, đưa hàng cồng kềnh, hàng thẩm lậu, bảo kê thu tiền bất hợp pháp…

Thành ủy Móng Cái yêu cầu các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đảm bảo trật tự, duy trì văn hóa xếp hàng trong quá trình làm thủ tục LÃ NGHĨA HIẾU

Cũng theo Thành ủy Móng Cái, tính đến ngày 31.3, tổng trọng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đạt 283.936 tấn, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 668,12 triệu USD, tăng 36,23% so với cùng kỳ 2023. Tổng số doanh nghiệp làm thủ tục là 519 doanh nghiệp, tăng 148 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2023. Tổng lượt người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đạt 1.682.414 lượt người tăng 1.016,2% so cùng kỳ năm 2023.

Khách Trung Quốc ồ ạt vào Quảng Ninh thời gian vừa qua LÃ NGHĨA HIẾU

Như Thanh Niên đã có loạt bài phản ánh, sau tết Nguyên đán Giáp Thìn, mỗi ngày, tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái có hàng vạn người làm thủ tục xuất nhập cảnh. Đặc biệt, gần đây khách Trung Quốc theo tour 0 đồng ồ ạt vào Quảng Ninh để tới các cửa hàng quanh khu vực cửa khẩu mua sắm. Các cửa hàng này là nơi "nuôi" tour 0 đồng gây bất ổn tình hình, thị trường du lịch tại TP.Móng Cái.