Quang Hải cùng Đình Bắc và CLB CAHN sẽ đối đầu đội của Ronaldo, nếu…

Đường vào bán kết thênh thang của CLB CAHN

Sau khi thắng CLB Tampines Rovers (Singapore) 4-0 ở lượt đi vòng 16 đội hôm 11.2, giúp CLB CAHN gần như đặt chân vào vòng tứ kết Cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2) 2025-2026, cho dù họ vẫn còn trận lượt về vào ngày 18.2 tới đây, trên đất Singapore.

CLB CAHN có lực lượng đủ dày để tiến xa ở Cúp châu Á Ảnh: Minh Tú

Việc CLB CAHN gần như giành vé vào tứ kết mở ra con đường thênh thang trước mắt Quang Hải và các đồng đội, trong việc tạo kỳ tích ở Cúp châu Á mùa này. Nếu vào tứ kết, CLB CAHN sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Bangkok United của Thái Lan và Macarthur FC của Úc (Bangkok United đang dẫn trước 2-0 sau trận lượt đi vòng 16 đội). Đây đều là những đối thủ vừa tầm với CLB CAHN.

Chỉ đến vòng bán kết, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking mới gặp thử thách thật sự. Ở nhánh đấu này, có 2 đội bóng trong nhóm đầu châu Á là Pohang Steelers (Hàn Quốc) và Gamba Osaka (Nhật Bản) hiện diện. Nếu đụng độ 1 trong 2 đội bóng này ở bán kết, CLB CAHN sẽ đối diện với thử thách rất thú vị.

Lực lượng chất lượng cao

Tuy nhiên, CLB CAHN vẫn không quá lép vế trước các đối thủ sắp tới. Trong đội hình của đại diện V-League có dàn tuyển thủ quốc gia rất hùng hậu, chất lượng cao. Đáng chú ý nhất trong số đó là tiền vệ Quang Hải và tiền đạo Đình Bắc. Đây là 2 nhân vật thi đấu xuất sắc ở giải U.23 châu Á các năm 2018 và 2026, từng tỏa sáng trước các nền bóng đá rất mạnh ở châu Á. Họ không lạ với áp lực khi phải đụng độ các đại diện của những nền bóng đá như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Úc.

Đình Bắc không xa lạ với việc tỏa sáng trước các đối thủ hàng đầu châu Á Ảnh: Minh Tú

Bên cạnh họ là những cầu thủ có chất lượng cao không kém, như trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, hậu vệ trái Cao Pendant Quang Vinh, hậu vệ phải Phạm Minh Phúc, thủ môn Nguyễn Filip. Cộng thêm các ngoại binh như trung vệ Hugo Gomes, tiền vệ Stefan Mauk, Vitao, tiền đạo Leo Artur, Rogerio Alves, Alan Grafite, CLB CAHN đủ chiều sâu lực lượng để theo đuổi mục tiêu tiến xa tại Cúp C2 châu Á.

Chi tiết khác ở CLB CAHN, đó là đội này luôn thể hiện sự quyết tâm rất cao ở sân chơi quốc tế. HLV Mano Polking luôn muốn đội bóng của mình tiến xa nhất trong khả năng có thể, thậm chí hướng đến cúp vô địch. Chính vì thế, người hâm mộ có cơ sở để chờ đợi việc CLB CAHN cạnh tranh đến cùng danh hiệu ở Cúp C2 châu Á 2025-2026.

Trong lịch sử, các đại diện của bóng đá Việt Nam từng tiến xa nhất ở Cúp C2 châu Á đó là đội Bình Dương (nay là CLB Becamex TP.HCM) vào đến bán kết năm 2009. Sau đó, đến lượt Hà Nội FC vào đến chung kết khu vực phía đông (tương đương với vòng bán kết toàn giải) năm 2019. Nếu vào bán kết Cúp C2 châu Á năm nay, CLB CAHN sẽ san bằng kỷ lục của Becamex TP.HCM và Hà Nội FC.

Còn nếu vào chung kết, Quang Hải, Đình Bắc và các đồng đội sẽ xác lập kỷ lục mới cho bóng đá Việt Nam ở sân chơi này. Nếu vào chung kết, CLB CAHN sẽ có cơ hội gặp CLB Al-Nassr (Ả Rập Xê Út). Đội này đang thi đấu ở nhánh dành cho các CLB thuộc khu vực Tây Á. Al-Nassr là đội đang sở hữu siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo. Nếu hai đội cùng vào chung kết, Al-