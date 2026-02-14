Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thật kỳ lạ KFA giờ mới 'mổ xẻ' trận thua U.23 Việt Nam, cảnh báo HLV U.23 Hàn Quốc ở ASIAD 20

Văn Trình
Văn Trình
14/02/2026 21:35 GMT+7

Thất bại trước U.23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba giải U.23 châu Á 2026 không đơn thuần là một trận thua. Với bóng đá Hàn Quốc, đó là cú sốc thực sự, mang tính lịch sử và để lại dư chấn mạnh mẽ đến mức Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) buộc phải lên tiếng thừa nhận đây là ‘một thất bại đau đớn’.

HLV Lee Min-sung chỉ còn cơ hội ở ASIAD 20

Theo phóng viên Woo Chung-won của OSEN, ngày 14.2, KFA chính thức thông báo tiếp tục duy trì đội tuyển U.23 dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Min-sung. Tuy nhiên, đằng sau thông báo tưởng như mang tính ổn định ấy lại là một ranh giới lạnh lùng. 

Trận tranh HCĐ giải U.23 châu Á 2026 giữa U.23 Việt Nam và Hàn Quốc vào ngày 23.1 nhưng đến ngày 14.2, KFA mới cho tiến hành mổ xẻ thất bại.

Phóng viên Woo Chung-won chia sẻ: "Hợp đồng của ông Lee Min-sung, vốn được kỳ vọng kéo dài đến Olympic Los Angeles 2028, đã bị rút ngắn và chỉ còn hiệu lực đến hết ASIAD 20 tại Aichi – Nagoya (Nhật Bản). KFA đồng thời công bố kế hoạch bổ nhiệm một HLV trưởng mới cho đội tuyển U.23 Hàn Quốc, song song với việc thành lập riêng một đội U.21 khác để chuẩn bị cho vòng loại và VCK Olympic diễn ra hai năm sau đó. Nói cách khác, ông Lee Min-sung chỉ còn một cơ hội để chứng minh năng lực".

Theo phân tích của phóng viên trang OSEN, trận thua trước U.23 Việt Nam ở U.23 châu Á 2026 chính là điểm chạm thấp nhất của bóng đá trẻ Hàn Quốc tại giải đấu năm nay. Lần đầu tiên trong lịch sử, họ thất bại trước bóng đá Việt Nam ở một trận đấu mang tính quyết định huy chương. 

"Không chỉ là chuyện thua một đối thủ bị đánh giá thấp hơn, mà là thua trong bối cảnh danh dự, truyền thống và vị thế “ông lớn” của bóng đá trẻ Hàn Quốc bị thách thức nghiêm trọng", phóng viên Woo Chung-won nhấn mạnh.

Thật kỳ lạ KFA giờ mới 'mổ xẻ' trận thua U.23 Việt Nam, cảnh báo HLV U.23 Hàn Quốc ở ASIAD 20- Ảnh 1.

KFA đã rục rịch tìm người thay thế HLV Lee Min-sung

ẢNH: AFC

Đáng chú ý, theo phóng viên Woo Chung-won, KFA đánh giá đây không phải cú sảy chân đơn lẻ. Hành trình của U.23 Hàn Quốc tại giải đã sớm báo hiệu bất ổn. Ngay từ vòng bảng, đội bóng của HLV Lee Min-sung đã chơi chật vật và để thua 0-2 trước U.23 Uzbekistan. Ở bán kết, họ tiếp tục lép vế và gục ngã 0-1 trước U.23 Nhật Bản. Nhưng chỉ đến khi thất bại trước U.23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba, mọi sự kiên nhẫn mới thực sự bị đẩy đến giới hạn.

Điều khiến KFA và dư luận Hàn Quốc lo ngại hơn cả không chỉ là kết quả, mà là cách đội bóng thua trận. U.23 Hàn Quốc thể hiện bộ mặt rời rạc, thiếu tổ chức, lúng túng trong triển khai chiến thuật và gần như không tạo được sức ép rõ ràng ở thời điểm quyết định. Những lý do như chấn thương, khó khăn trong việc triệu tập cầu thủ hay lịch thi đấu dày đặc được đưa ra, nhưng không đủ để xoa dịu cảm giác thất vọng kéo dài.

Thực tế, dấu hiệu sa sút của đội tuyển đã xuất hiện từ trước giải. Kể từ khi HLV Lee Min-sung nhậm chức, U.23 Hàn Quốc liên tục gây thất vọng trong các trận giao hữu, thua U.23 Ả Rập Xê Út và nhận thất bại nặng nề trước U.23 Trung Quốc. Vì thế, giải U.23 châu Á chỉ là nơi mọi vấn đề bị phơi bày rõ nét, và trận thua trước U.23 Việt Nam trở thành minh chứng rõ nét nhất cho sự tụt dốc ấy.

Tranh cãi khi HLV Lee Min-sung tiếp tục dẫn dắt U.23 Hàn Quốc ở ASIAD 20

Tại cuộc họp của Ủy ban Tăng cường lực lượng chiều 14.2, HLV Lee Min-sung đã phải trình bày chi tiết kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD 20, từ phân tích dữ liệu chuyên môn, lộ trình từng trận cho đến phương án tinh gọn đội hình nhằm tăng cường tính tổ chức. Những lập luận này được ủy ban chấp nhận, song đi kèm với đó là sự thừa nhận thẳng thắn rằng màn trình diễn tại giải U.23 châu Á là không thể hài lòng.

Thật kỳ lạ KFA giờ mới 'mổ xẻ' trận thua U.23 Việt Nam, cảnh báo HLV U.23 Hàn Quốc ở ASIAD 20- Ảnh 2.

U.23 Hàn Quốc (áo đen) thất bại đau đớn trước U.23 Việt Nam ở trận tranh hạng 3 giải U.23 châu Á 2026

ẢNH: AFC

Dù vậy, hiện quyết định trao thêm cơ hội cho HLV Lee Min-sung của Ủy ban Tăng cường lực lượng cũng gây ra nhiều tranh cãi. Trước đó, chính Ủy ban Tăng cường lực lượng đã bổ nhiệm ông Lee Min-sung dẫn dắt đội U.23 Hàn Quốc. Điều này khiến dư luận Hàn Quốc đặt dấu hỏi lớn về tính khách quan và năng lực đánh giá nhân sự của KFA.

"Thời gian đến ASIAD 20 đang đến rất nhanh. Với KFA, trận thua trước U.23 Việt Nam là nỗi đau khó nuốt trôi, là lời cảnh báo rằng vị thế thống trị ở châu Á không còn là điều hiển nhiên. Còn với HLV Lee Min-sung, đó là lời cảnh báo rõ ràng nhất. Nếu không thể mang về thành công tại ASIAD 20, thất bại trước U.23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ không chỉ là một ký ức buồn, mà còn trở thành dấu mốc khép lại hành trình của ông trên băng ghế huấn luyện đội U.23 Hàn Quốc", phóng viên Woo Chung-won kết luận.

Tin liên quan

HLV John Herdman bất ngờ bình luận Indonesia yếu thế trước đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup

HLV John Herdman bất ngờ bình luận Indonesia yếu thế trước đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup

Trong một chia sẻ gây chú ý với truyền thông khu vực, HLV trưởng đội tuyển Indonesia John Herdman đã thẳng thắn gọi đội bóng xứ vạn đảo là 'người yếu thế' khi bước vào hành trình chinh phục AFF Cup 2026, nơi đội tuyển Việt Nam cùng Thái Lan vẫn được xem là những thế lực hàng đầu Đông Nam Á.

Lý Đức được CLB K-League 2 ngỏ lời mời, có thể sang Hàn Quốc thi đấu một mùa giải?

Bảng xếp hạng V-League cực mới: HAGL thăng tiến ngoạn mục, Becamex TP.HCM rơi dần xuống đáy

Khám phá thêm chủ đề

KFA U.23 Việt Nam U.23 Hàn Quốc Asiad Olympic
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận