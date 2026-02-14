Thật kỳ lạ KFA giờ mới 'mổ xẻ' trận thua U.23 Việt Nam, cảnh báo HLV U.23 Hàn Quốc ở ASIAD 20

HLV Lee Min-sung chỉ còn cơ hội ở ASIAD 20

Theo phóng viên Woo Chung-won của OSEN, ngày 14.2, KFA chính thức thông báo tiếp tục duy trì đội tuyển U.23 dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Min-sung. Tuy nhiên, đằng sau thông báo tưởng như mang tính ổn định ấy lại là một ranh giới lạnh lùng.

Trận tranh HCĐ giải U.23 châu Á 2026 giữa U.23 Việt Nam và Hàn Quốc vào ngày 23.1 nhưng đến ngày 14.2, KFA mới cho tiến hành mổ xẻ thất bại.

Phóng viên Woo Chung-won chia sẻ: "Hợp đồng của ông Lee Min-sung, vốn được kỳ vọng kéo dài đến Olympic Los Angeles 2028, đã bị rút ngắn và chỉ còn hiệu lực đến hết ASIAD 20 tại Aichi – Nagoya (Nhật Bản). KFA đồng thời công bố kế hoạch bổ nhiệm một HLV trưởng mới cho đội tuyển U.23 Hàn Quốc, song song với việc thành lập riêng một đội U.21 khác để chuẩn bị cho vòng loại và VCK Olympic diễn ra hai năm sau đó. Nói cách khác, ông Lee Min-sung chỉ còn một cơ hội để chứng minh năng lực".

Theo phân tích của phóng viên trang OSEN, trận thua trước U.23 Việt Nam ở U.23 châu Á 2026 chính là điểm chạm thấp nhất của bóng đá trẻ Hàn Quốc tại giải đấu năm nay. Lần đầu tiên trong lịch sử, họ thất bại trước bóng đá Việt Nam ở một trận đấu mang tính quyết định huy chương.

"Không chỉ là chuyện thua một đối thủ bị đánh giá thấp hơn, mà là thua trong bối cảnh danh dự, truyền thống và vị thế “ông lớn” của bóng đá trẻ Hàn Quốc bị thách thức nghiêm trọng", phóng viên Woo Chung-won nhấn mạnh.

KFA đã rục rịch tìm người thay thế HLV Lee Min-sung ẢNH: AFC

Đáng chú ý, theo phóng viên Woo Chung-won, KFA đánh giá đây không phải cú sảy chân đơn lẻ. Hành trình của U.23 Hàn Quốc tại giải đã sớm báo hiệu bất ổn. Ngay từ vòng bảng, đội bóng của HLV Lee Min-sung đã chơi chật vật và để thua 0-2 trước U.23 Uzbekistan. Ở bán kết, họ tiếp tục lép vế và gục ngã 0-1 trước U.23 Nhật Bản. Nhưng chỉ đến khi thất bại trước U.23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba, mọi sự kiên nhẫn mới thực sự bị đẩy đến giới hạn.

Điều khiến KFA và dư luận Hàn Quốc lo ngại hơn cả không chỉ là kết quả, mà là cách đội bóng thua trận. U.23 Hàn Quốc thể hiện bộ mặt rời rạc, thiếu tổ chức, lúng túng trong triển khai chiến thuật và gần như không tạo được sức ép rõ ràng ở thời điểm quyết định. Những lý do như chấn thương, khó khăn trong việc triệu tập cầu thủ hay lịch thi đấu dày đặc được đưa ra, nhưng không đủ để xoa dịu cảm giác thất vọng kéo dài.

Thực tế, dấu hiệu sa sút của đội tuyển đã xuất hiện từ trước giải. Kể từ khi HLV Lee Min-sung nhậm chức, U.23 Hàn Quốc liên tục gây thất vọng trong các trận giao hữu, thua U.23 Ả Rập Xê Út và nhận thất bại nặng nề trước U.23 Trung Quốc. Vì thế, giải U.23 châu Á chỉ là nơi mọi vấn đề bị phơi bày rõ nét, và trận thua trước U.23 Việt Nam trở thành minh chứng rõ nét nhất cho sự tụt dốc ấy.

Tranh cãi khi HLV Lee Min-sung tiếp tục dẫn dắt U.23 Hàn Quốc ở ASIAD 20

Tại cuộc họp của Ủy ban Tăng cường lực lượng chiều 14.2, HLV Lee Min-sung đã phải trình bày chi tiết kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD 20, từ phân tích dữ liệu chuyên môn, lộ trình từng trận cho đến phương án tinh gọn đội hình nhằm tăng cường tính tổ chức. Những lập luận này được ủy ban chấp nhận, song đi kèm với đó là sự thừa nhận thẳng thắn rằng màn trình diễn tại giải U.23 châu Á là không thể hài lòng.

U.23 Hàn Quốc (áo đen) thất bại đau đớn trước U.23 Việt Nam ở trận tranh hạng 3 giải U.23 châu Á 2026 ẢNH: AFC

Dù vậy, hiện quyết định trao thêm cơ hội cho HLV Lee Min-sung của Ủy ban Tăng cường lực lượng cũng gây ra nhiều tranh cãi. Trước đó, chính Ủy ban Tăng cường lực lượng đã bổ nhiệm ông Lee Min-sung dẫn dắt đội U.23 Hàn Quốc. Điều này khiến dư luận Hàn Quốc đặt dấu hỏi lớn về tính khách quan và năng lực đánh giá nhân sự của KFA.

"Thời gian đến ASIAD 20 đang đến rất nhanh. Với KFA, trận thua trước U.23 Việt Nam là nỗi đau khó nuốt trôi, là lời cảnh báo rằng vị thế thống trị ở châu Á không còn là điều hiển nhiên. Còn với HLV Lee Min-sung, đó là lời cảnh báo rõ ràng nhất. Nếu không thể mang về thành công tại ASIAD 20, thất bại trước U.23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ không chỉ là một ký ức buồn, mà còn trở thành dấu mốc khép lại hành trình của ông trên băng ghế huấn luyện đội U.23 Hàn Quốc", phóng viên Woo Chung-won kết luận.

