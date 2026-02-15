Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Ghi bàn đầu tiên ở tuổi 41, Ronaldo chấm dứt ‘đình công’: Lên tiếng về tương lai

Giang Lao
Giang Lao
15/02/2026 08:31 GMT+7

Ronaldo ghi bàn thắng đầu tiên ở tuổi 41 ngày 15.2, giúp Al Nassr đánh bại Al Fateh SC với tỷ số 2-0 trong ngày trở lại sau 3 trận 'đình công' không thi đấu. Danh thủ Bồ Đào Nha cũng lên tiếng về tương lai.

Vừa trở lại Ronaldo lập tức nâng thành tích ghi bàn

Trên tài khoản mạng xã hội, Ronaldo viết: "Một bước tiến nữa. Cứ tiếp tục như vậy nhé". Trong khi báo Tây Ban Nha, Marca bình luận: "Ronaldo, như thể anh chưa từng rời đi: ghi bàn ngay sau khi làm hòa với Al Nassr".

Ghi bàn đầu tiên ở tuổi 41, Ronaldo chấm dứt ‘đình công’: Lên tiếng về tương lai- Ảnh 1.

Vừa trở lại, Ronaldo lập tức ghi bàn đầu tiên ở tuổi 41 và 962 trong sự nghiệp

Ảnh: Reuters

Ronaldo "đình công" không thi đấu cho Al Nassr kể từ ngày 30.1, ngày anh ghi bàn thứ 961 trong sự nghiệp. 

Tuy nhiên, sau khi 2 người bạn thân gồm Giám đốc điều hành Jose Semedo và Giám đốc thể thao Simao được phục hồi chức vụ, và ban lãnh đạo CLB Al Nassr cũng chi trả toàn bộ lương còn nợ cho các nhân viên. Danh thủ người Bồ Đào Nha đã đồng ý trở lại dù không đưa ra bất cứ thông điệp nào để giải thích rõ ràng tình hình. Có tin, Ronaldo đã đình công vì phản đối chính sách chuyển nhượng ở giải Saudi Pro League, theo Marca.

Ngay trận trở lại, Ronaldo góp 1 bàn thắng ngay phút 18 giúp Al Nassr chung cuộc đánh bại đối thủ Al Fateh SC với tỷ số 2-0, bàn còn lại do Ayman Yahya ghi phút 78. Kết quả này giúp Al Nassr duy trì mạch toàn thắng 7 trận liên tiếp gần đây và tiếp tục bám sát đội đầu bảng Al Hilal trong cuộc đua vô địch giải Saudi Pro League, với cách biệt chỉ thua 1 điểm (52 so với 53) sau 21 vòng đấu.

Bàn thắng vừa ghi ngay trận trở lại cũng giúp Ronaldo ghi dấu ấn lớn trong sự nghiệp của mình, khi đó là bàn thắng đầu tiên anh ghi ở tuổi 41 và là bàn thứ 962 trong sự nghiệp. Ronaldo chỉ còn cách kỷ lục ghi 1.000 bàn thắng của mình chỉ 38 bàn nữa mà thôi.

Theo Marca: "Sự trở lại ấn tượng của Ronaldo sau 2 tuần đình công, cùng phong độ chói sáng của Al Nassr hiện nay (toàn thắng 7 trận liên tiếp), cho thấy họ hoàn toàn đủ thực lực để hướng đến ngôi vô địch Saudi Pro League mùa 2025 - 2026 như kỳ vọng. Ronaldo qua đó cũng sẽ không còn bày tỏ sự thất vọng như vừa qua, cam kết gắn bó lâu dài cùng Al Nassr".

Trong lịch thi đấu sắp tới, Al Nassr thi đấu trận lượt về vòng 16 đội giải AFC Champions League Two, nhưng khả năng Ronaldo tham gia thi đấu đang bỏ ngỏ. Danh thủ Bồ Đào Nha được cho là muốn tập trung vào cuộc đua vô địch Saudi Pro League, mục tiêu chính của anh, cũng như giữ sức cho việc tham dự World Cup 2026.

Đối thủ lâu năm của Ronaldo là Messi cũng đặt mục tiêu tham dự World Cup 2026 trong thể trạng tốt nhất và đạt thể lực 100%. 

Messi hiện đang chấn thương, khả năng nghỉ thi đấu 2 tuần. Danh thủ người Argentina vì vậy cũng hết thận trọng với tình trạng của mình trước ngày hội lớn của bóng đá thế giới đang cận kề (diễn ra vào tháng 6 tới).

Tin liên quan

Báo Malaysia: AFC cần tìm thủ phạm, không nên đổ lỗi Việt Nam hay Indonesia tố cáo vụ nhập tịch lậu

Báo Malaysia: AFC cần tìm thủ phạm, không nên đổ lỗi Việt Nam hay Indonesia tố cáo vụ nhập tịch lậu

Theo Sinar Harian, việc Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John bất ngờ tiết lộ Việt Nam là bên tố cáo vụ nhập tịch 'lậu' của bóng đá Malaysia không có ý nghĩa gì, vì điều cần nhất cơ quan này phải tìm ra thủ phạm vụ làm giả giấy tờ.

Messi nhận mưa lời khen khi xin lỗi không thi đấu, Ronaldo bị chê trách vì ‘im thin thít’

Vì sao báo hàng đầu Malaysia không hề quan tâm phát ngôn gây sốc của Tổng thư ký AFC?

Khám phá thêm chủ đề

Ronaldo Messi AFC Saudi Pro League ả rập xê út
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận