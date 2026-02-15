Ghi bàn đầu tiên ở tuổi 41, Ronaldo chấm dứt ‘đình công’: Lên tiếng về tương lai

Vừa trở lại Ronaldo lập tức nâng thành tích ghi bàn

Trên tài khoản mạng xã hội, Ronaldo viết: "Một bước tiến nữa. Cứ tiếp tục như vậy nhé". Trong khi báo Tây Ban Nha, Marca bình luận: "Ronaldo, như thể anh chưa từng rời đi: ghi bàn ngay sau khi làm hòa với Al Nassr".

Vừa trở lại, Ronaldo lập tức ghi bàn đầu tiên ở tuổi 41 và 962 trong sự nghiệp Ảnh: Reuters

Ronaldo "đình công" không thi đấu cho Al Nassr kể từ ngày 30.1, ngày anh ghi bàn thứ 961 trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, sau khi 2 người bạn thân gồm Giám đốc điều hành Jose Semedo và Giám đốc thể thao Simao được phục hồi chức vụ, và ban lãnh đạo CLB Al Nassr cũng chi trả toàn bộ lương còn nợ cho các nhân viên. Danh thủ người Bồ Đào Nha đã đồng ý trở lại dù không đưa ra bất cứ thông điệp nào để giải thích rõ ràng tình hình. Có tin, Ronaldo đã đình công vì phản đối chính sách chuyển nhượng ở giải Saudi Pro League, theo Marca.

Ngay trận trở lại, Ronaldo góp 1 bàn thắng ngay phút 18 giúp Al Nassr chung cuộc đánh bại đối thủ Al Fateh SC với tỷ số 2-0, bàn còn lại do Ayman Yahya ghi phút 78. Kết quả này giúp Al Nassr duy trì mạch toàn thắng 7 trận liên tiếp gần đây và tiếp tục bám sát đội đầu bảng Al Hilal trong cuộc đua vô địch giải Saudi Pro League, với cách biệt chỉ thua 1 điểm (52 so với 53) sau 21 vòng đấu.

Bàn thắng vừa ghi ngay trận trở lại cũng giúp Ronaldo ghi dấu ấn lớn trong sự nghiệp của mình, khi đó là bàn thắng đầu tiên anh ghi ở tuổi 41 và là bàn thứ 962 trong sự nghiệp. Ronaldo chỉ còn cách kỷ lục ghi 1.000 bàn thắng của mình chỉ 38 bàn nữa mà thôi.

Theo Marca: "Sự trở lại ấn tượng của Ronaldo sau 2 tuần đình công, cùng phong độ chói sáng của Al Nassr hiện nay (toàn thắng 7 trận liên tiếp), cho thấy họ hoàn toàn đủ thực lực để hướng đến ngôi vô địch Saudi Pro League mùa 2025 - 2026 như kỳ vọng. Ronaldo qua đó cũng sẽ không còn bày tỏ sự thất vọng như vừa qua, cam kết gắn bó lâu dài cùng Al Nassr".

Trong lịch thi đấu sắp tới, Al Nassr thi đấu trận lượt về vòng 16 đội giải AFC Champions League Two, nhưng khả năng Ronaldo tham gia thi đấu đang bỏ ngỏ. Danh thủ Bồ Đào Nha được cho là muốn tập trung vào cuộc đua vô địch Saudi Pro League, mục tiêu chính của anh, cũng như giữ sức cho việc tham dự World Cup 2026.

Đối thủ lâu năm của Ronaldo là Messi cũng đặt mục tiêu tham dự World Cup 2026 trong thể trạng tốt nhất và đạt thể lực 100%.

Messi hiện đang chấn thương, khả năng nghỉ thi đấu 2 tuần. Danh thủ người Argentina vì vậy cũng hết thận trọng với tình trạng của mình trước ngày hội lớn của bóng đá thế giới đang cận kề (diễn ra vào tháng 6 tới).