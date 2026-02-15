Tổng thư ký AFC bất ngờ ‘thanh minh’ về phát ngôn gây tranh cãi, Việt Nam có cơ hội được xử thắng

Tổng thư ký AFC nói rõ, đơn kháng cáo chỉ xin giảm án cầu thủ, vì vậy FAM vẫn có thể thua kiện

Theo Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John: "Những gì chúng tôi nhận được một cách không chính thức là nếu kháng cáo thành công, cầu thủ và FAM thắng kiện, thì án treo giò thường sẽ kết thúc ngay lập tức và cầu thủ có thể thi đấu cho CLB, đó là điều đầu tiên. Và nếu cầu thủ và liên đoàn thất bại, thì CAS cũng có thể đưa ra quyết định gia hạn án treo giò vì không thắng kiện".

Từ tiết lộ của Tổng thư ký AFC, đội tuyển Malaysia không thể tránh khỏi khả năng bị xử thua khi FAM thua kiện FIFA ở CAS Ảnh: Ngọc Linh

Ông Windsor Paul John đưa ra phát biểu với lời giải thích mới nhất (ngày 15.2) đăng tải trên Astro Arena. Qua đó, nhiều khả năng là để làm rõ hơn các bình luận của ông gần đây trên chương trình XI Sebelas Utama cũng của kênh Astro Arena vào tối 9.2, đã gây ra nhiều tranh luận và sự suy đoán liên quan vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia.

Khi đó, Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John cho rằng: "Việc CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế) ra thông báo tạm hoãn thi hành án với 7 cầu thủ nhập tịch là một dấu hiệu tích cực, và cơ hội thắng kiện vụ làm giả giấy tờ của FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) hiện là 50/50".

Mặc dù vậy, ông Windsor Paul John vừa xác nhận lại: "Nhưng với những gì chúng tôi nhận được là thông tin khi cầu thủ thắng kiện, họ chỉ kháng cáo để giảm án phạt, thế thôi. Nếu anh ta thắng, thì ngày mai anh ta có thể thi đấu. Nếu tôi là luật sư của cầu thủ, từ góc độ đó tôi sẽ kháng cáo lên CAS, có nghĩa là cầu thủ không trực tiếp liên quan đến hành vi sai trái mà FIFA đang cáo buộc anh ta".

Trước đó, CAS đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia, gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel vì bị cáo buộc vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC) về tội làm giả giấy tờ.

FAM không có cơ hội thắng kiện FIFA

Với sự xác nhận lại của Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John, liên quan vụ kháng cáo của FAM với án phạt của FIFA lên CAS, chỉ có thể là để xin giảm án cho các cầu thủ để họ sớm trở lại tham gia các hoạt động bóng đá.

Trong khi, với vụ FAM làm giả giấy tờ và xác minh tư cách cầu thủ đủ điều kiện nhập tịch có gốc gác để thi đấu cho đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, không có cơ sở nào để thắng kiện FIFA.

'Sự liêm chính của bóng đá Malaysia đã bị xâm phạm, chứ không phải người đã vạch trần nó', theo Sinar Harian Ảnh: Ngọc Linh

Liên quan đến tiết lộ của ông Windsor Paul John, rằng "AFC nhận được thông báo từ FIFA đang điều tra tư cách thi đấu 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, với "đơn tố cáo" được gửi từ Việt Nam", nhưng ông không nêu cụ thể danh tính cá nhân hay tổ chức nào đã gửi đơn.

Theo báo chí Malaysia, nếu có "đơn tố cáo" được gửi từ Việt Nam, cụ thể nếu đó là từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), thì đó cũng hợp lệ. Vì có tin, cơ quan này đã đặt câu hỏi về việc liệu các cầu thủ liên quan có thực sự đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện của FIFA hay không, đặc biệt là về quy định quốc tịch và việc chuyển đổi liên đoàn bóng đá.

Theo quy định của FIFA, một cầu thủ phải có mối liên hệ rõ ràng với quốc gia mà họ đại diện thông qua nơi sinh, huyết thống hoặc cư trú liên tục ít nhất từ 5 năm trở lên sau 18 tuổi trước khi được phép chuyển đổi liên đoàn. Đơn khiếu nại được cho là tập trung vào các cầu thủ mới nhập tịch của Malaysia và đã được sử dụng trong các trận đấu chính thức, bao gồm vòng loại Asian Cup 2027 và các giải đấu khu vực.

Các cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia được FIFA chứng minh với mọi bằng chứng xác thực, không có ai có gốc gác nước này Ảnh: Ngọc Linh

"Phía Việt Nam được cho là muốn có lời giải thích chi tiết và không loại trừ khả năng có các hành động tiếp theo, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt hoặc hủy bỏ kết quả trận đấu nếu phát hiện vi phạm quy định", một cổng thông tin ở Malaysia, Mynewshub, cho biết.

FIFA đã mở cuộc điều tra kỹ càng về vụ việc nhập tịch bất thường của bóng đá Malaysia, với các yếu tố gian lận để giành ưu thế trong thể thao. Cơ quan bóng đá thế giới đã thu thập đầy đủ và dễ dàng tìm ra các giấy khai sinh gốc của 7 cầu thủ nhập tịch nước này, chứng minh không có ai có gốc gác hay liên hệ huyết thống như quy định là cha mẹ hay ông bà là người Malaysia.

Kết quả điều tra cũng cho thấy FAM đã nộp các giấy tờ được cho là giả mạo nhằm mục đích xác minh tư cách thi đấu của cầu thủ, và hình phạt dành cho FAM là bị phạt 350.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 11,8 tỉ đồng), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt tiền và đình chỉ thi đấu 12 tháng.

Đơn kháng cáo của FAM lên Ủy ban Kháng cáo FIFA đã bị bác bỏ, để lại hy vọng cuối cùng trong tay CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế) với phiên điều trần vào ngày 26.2 tới đây sẽ quyết định tất cả.

Như vậy, có thể hiểu, đội tuyển Malaysia vẫn có nguy cơ cực cao bị AFC xử thua 0-3 đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10.6.2025 (trận mà Việt Nam thua 0-4 trên sân khách).