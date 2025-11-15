Mỹ công bố chiến dịch quân sự ở Mỹ Latinh

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth chính thức thông báo khởi động chiến dịch quân sự nhằm vào các "phần tử khủng bố ma túy", trong bối cảnh Washington tiếp tục tăng cường binh lực tại khu vực Mỹ Latinh, theo báo The Hill.

Chiến dịch Ngọn giáo phương Nam

Thông tin về chiến dịch mang tên Ngọn giáo phương Nam được Bộ trưởng Hegseth công bố trên tài khoản X. Chiến dịch được triển khai dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh hỗn hợp Ngọn giáo phương Nam và Bộ Tư lệnh miền Nam (SOUTHCOM). Mục tiêu là nhằm bảo vệ nước Mỹ trước nguy cơ từ ma túy. Theo phân bổ của nội bộ Lầu Năm Góc, SOUTHCOM phụ trách 31 nước tại Nam Mỹ, Trung Mỹ và vùng Caribbean.

Mỹ mở chiến dịch dẹp 'khủng bố ma túy' ở Tây Bán cầu

Cũng trên mạng xã hội, SOUTHCOM thông báo lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tổ chức diễn tập pháo binh trên tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima đang ở vùng Caribbean trong khuôn khổ chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Trump. Còn nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, trong đó có tàu sân bay cùng tên và uy lực nhất của Mỹ, sắp đến vùng biển ngoài khơi Venezuela.

Trong một diễn biến liên quan, Đài CBS News dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ giới chức cấp cao của Lầu Năm Góc đã đệ trình lên Tổng thống Trump những phương án cập nhật về các chiến dịch có thể được triển khai ở Venezuela, bao gồm tấn công trên bộ. Cụ thể, các phương án quân sự cho những ngày sắp tới đã được Bộ trưởng Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine và các quan chức khác báo cáo cho tổng thống.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ sẽ đến vùng biển ngoài khơi Venezuela trong vài ngày tới Ảnh: Reuters





Những phương án quân sự được xây dựng một phần dựa trên thông tin do cộng đồng tình báo Mỹ cung cấp, theo các nguồn tin. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng được đưa ra. Nhà Trắng lẫn Lầu Năm Góc đều chưa bình luận về thông tin trên.

Sự chuẩn bị của Venezuela

Chiến dịch Ngọn giáo phương Nam và sự tập trung binh lực hùng hậu của Mỹ phản ánh sự tăng cường hiện diện quân sự của nước này ở mức độ chưa từng có tại Nam Mỹ trong nhiều thập niên. Theo giới quan sát, động thái của Mỹ được cho nhằm gây áp lực lên chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro trong cuộc chiến chống ma túy, và có thể còn nhằm mục đích khác.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia Venezuela hôm 12.11 (giờ địa phương), Tổng thống Maduro cáo buộc Mỹ tạo dựng lên các "kịch bản bịa đặt" nhằm biện minh cho các cuộc tấn công vào tàu thuyền trong vùng biển khu vực và đe dọa chủ quyền Venezuela. "Do không thể nói rằng chúng tôi giấu vũ khí sinh hóa, họ sáng chế ra câu chuyện kỳ lạ", Đài Al Jazeera dẫn lời ông Maduro, người bị Washington cáo buộc đứng sau hoạt động buôn lậu ma túy. Hôm qua (giờ VN), ông Maduro kêu gọi toàn thể người dân Mỹ hãy đoàn kết với Venezuela vì hòa bình của châu Mỹ, theo Đài CNN.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cho hay nước này đã huy động gần 200.000 binh sĩ tham gia cuộc diễn tập quân sự trong hai ngày 11 - 12.11 nhằm tăng cường sự sẵn sàng của Venezuela trước mối đe dọa gia tăng từ Mỹ. Đài truyền hình quốc gia Venezuela cũng quay cảnh các binh sĩ, cảnh sát và dân quân đứng theo đội hình trên toàn quốc.

AP hôm qua dẫn lời bà Elizabeth Dickinson, nhà phân tích kỳ cựu của Tổ chức Khủng hoảng quốc tế (trụ sở tại Bỉ), phân tích rằng "tàu sân bay chẳng thể mang lại bất kỳ lợi ích thực tế nào trong cuộc chiến chống buôn ma túy" tại khu vực. "Tôi cho rằng đây rõ ràng là thông điệp nhằm gây sức ép lên Caracas nhiều hơn", theo nhận định của bà Dickinson.