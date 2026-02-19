Bộ Quốc phòng Mexico giữa tháng 2 đã giới thiệu các hệ thống chống thiết bị bay không người lái (drone), dự kiến triển khai tại các sân vận động và khu vực dành cho người hâm mộ trong khuôn khổ World Cup 2026. Phát biểu tại một cơ sở quân sự ở Mexico City, đại úy Jose Alfredo Lara - kỹ sư thông tin và điện tử - cho biết kế hoạch này sẽ được áp dụng tại toàn bộ các địa điểm tổ chức World Cup trên lãnh thổ Mexico.

Theo đại úy Lara, ba thành phố đăng cai tại Mexico gồm Mexico City, Guadalajara và Monterrey sẽ được bảo vệ bằng các thiết bị gây nhiễu tần số vô tuyến, radar phát hiện cùng các công cụ chống drone cầm tay. Hệ thống được thiết kế theo mô hình bán cố định kết hợp cơ động và sẽ hoạt động liên tục nhằm phối hợp đảm bảo an ninh với các lực lượng được cấp phép vận hành drone trong khu vực.

Song song với công tác an ninh, Mexico cũng đang đối mặt nguy cơ y tế cộng đồng khi dịch sởi bùng phát. Ngày 11.2, Bộ trưởng Y tế Mexico David Kershenobich cho biết ít nhất 28 người đã tử vong do dịch sởi bắt đầu từ năm 2025, trong đó phần lớn ca tử vong xảy ra tại bang Chihuahua và tập trung ở những người chưa tiêm chủng.

World Cup 2026: Mexico chống UAV, dịch sởi; Mỹ huy động lực lượng di trú siết an ninh

Chính phủ Mexico cho biết hiện có 28 triệu liều vaccine sẵn sàng phân phối. Bang Jalisco - nơi có Guadalajara đăng cai World Cup - đã ghi nhận hơn 1.200 ca mắc tính đến đầu tháng 2 và áp dụng các biện pháp phòng ngừa như yêu cầu đeo khẩu trang trong trường học trong 30 ngày. Trong khi đó, tại Mexico City, chính quyền đã huy động 1.500 nhân viên tiêm chủng và ghi nhận hơn 800.000 người được tiêm từ tháng 8.

Tại Mỹ, một nước đồng đăng cai khác, quyền giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) Todd Lyons cho biết ICE sẽ đóng “vai trò then chốt” trong hệ thống an ninh tổng thể của World Cup 2026. Phát biểu trước Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện, ông Lyons nhấn mạnh ICE cam kết đảm bảo an toàn cho giải đấu cũng như người tham gia và khán giả đến sân.

Tuy nhiên, tuyên bố này cũng làm dấy lên lo ngại về tâm lý du khách quốc tế. Hạ nghị sĩ Nellie Pou đặt vấn đề rằng nỗi sợ bị bắt giữ oan hoặc xử lý không đúng quy trình có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của người hâm mộ, nhưng ICE khẳng định sẽ đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn.