Từ HCĐ U.23 châu Á 2026 đến đội tuyển Việt Nam: Cơ hội rộng mở nhưng không trải thảm đỏ
Video Thể thao

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
18/02/2026 21:29 GMT+7

Những thành công của U.23 Việt Nam mở ra nhiều kỳ vọng cho lứa cầu thủ trẻ, nhưng hành trình từ U.23 lên đội tuyển Việt Nam vẫn đầy thử thách. Trong tay HLV Kim Sang-sik là nguồn kế cận giàu tiềm năng, song không có ‘đường tắt’ nào dẫn thẳng tới đội tuyển quốc gia.

U.23 Việt Nam đã khép lại VCK U.23 châu Á 2026 bằng tấm HCĐ lịch sử, sau hành trình đáng nhớ tại Saudi Arabia với những chiến thắng trước các đối thủ Tây Á và U.23 Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên một thế hệ U.23 Việt Nam đánh bại tới 3 đại diện Tây Á tại một vòng chung kết, cho thấy bước tiến rõ rệt về bản lĩnh và chuyên môn. Tuy nhiên, thành công ở sân chơi trẻ mới chỉ là điểm khởi đầu.

HLV Kim Sang-sik đã chia sẻ với Báo Thanh Niên: “Một số gương mặt U.23 Việt Nam đủ khả năng lên đội tuyển Việt Nam như Đình Bắc, Thái Sơn, Phi Hoàng, Lý Đức… còn Hiểu Minh sẽ phải đợi lâu hơn đôi chút. Họ đều có cơ hội”. Phát biểu ấy mở ra hy vọng, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh tính cạnh tranh khắc nghiệt ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Lịch sử bóng đá châu Á cho thấy không phải thế hệ trẻ thành công nào cũng chuyển hóa được lợi thế lên đội tuyển quốc gia. Nhiều đội bóng từng sở hữu lứa U.23 mạnh, nhưng sau đó lại không thể tạo ra lớp kế thừa đúng kỳ vọng khi bước lên sân chơi đỉnh cao.

Rào cản lớn nhất nằm ở V-League - nơi phản ánh rõ nhất năng lực thực tế của cầu thủ. Chỉ khi thể hiện được sự ổn định, bản lĩnh và khả năng thích nghi với cường độ cao ở cấp CLB, các cầu thủ U.23 mới có cơ hội thuyết phục ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa, không có suất ưu tiên nào chỉ vì một giải đấu thành công.

