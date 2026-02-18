Theo báo New Straits Times của Malaysia, giá trị chuyển nhượng của 7 cầu thủ nhập tịch thuộc đội tuyển Malaysia đang dần phục hồi sau khi CAS chấp thuận tạm hoãn án cấm thi đấu 12 tháng do FIFA ban hành hồi tháng 12.

Trước đó, án phạt liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ về tư cách đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia đã khiến cơ sở dữ liệu Transfermarkt đưa toàn bộ 7 cầu thủ về mức 0.

Theo cập nhật mới nhất, các mức định giá đã được ghi nhận trở lại. Hậu vệ Facundo Garces của Deportivo Alaves được định giá khoảng 1,09 triệu USD (27,8 tỉ đồng) sau khi từng bị xóa giá trị trong thời gian bị treo giò.

Giá chuyển nhượng dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia tăng trở lại, FIFA tung báo cáo gây áp lực cho FAM

Cầu thủ 26 tuổi đã trở lại thi đấu tại Tây Ban Nha và ra sân ở La Liga, trong đó có trận gặp RCD Espanyol ngày 31.1.

Garces hiện là cầu thủ có giá trị cao thứ 3 của đội tuyển Malaysia, sau tiền vệ Imanol Machuca (khoảng 1,5 triệu USD, tương đương 38,9 tỉ đồng) và tiền đạo Joao Figueiredo của Johor Darul Ta'zim (JDT) (khoảng 1,21 triệu USD, tương đương 31,3 tỉ đồng).

Hai cầu thủ khác của JDT là Jon Irazabal và Hector Hevel lần lượt được định giá khoảng 591.000 USD (15,3 tỉ đồng) và khoảng 411.000 USD (10,65 tỉ đồng). Rodrigo Holgado đạt mức khoảng 283.000 USD (7,3 tỉ đồng), trong khi Gabriel Palmero - người gia nhập Kuching City tuần trước - vẫn ở mức 0.

Garces hiện là cầu thủ có giá trị cao thứ 3 của đội tuyển Malaysia ảnh: ngọc linh

Tháng 9 năm ngoái, FIFA đã kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ vì vi phạm Điều 22 Bộ Quy tắc kỷ luật FIFA liên quan đến việc làm giả giấy tờ.

Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF (khoảng 2.200 USD, tương đương 57 triệu đồng) và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trên toàn thế giới trong 12 tháng. FAM bị phạt 350.000 CHF (khoảng 385.000 USD, tương đương gần 11 tỉ đồng). FIFA đồng thời hủy kết quả 3 trận giao hữu mà Malaysia sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện, xử thua 0-3 ở cả 3 trận.

Các trận bị ảnh hưởng gồm hòa Cape Verde 1-1 ngày 29.5, thắng Singapore 2-1 ngày 4.9 và thắng Palestine 1-0 ngày 8.9.