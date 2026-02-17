Trước đó, trên sân Hàng Đẫy, CLB CAHN từng thắng đậm đại diện Singapore với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, kết quả này không được giữ nguyên trước trận lượt về diễn ra ngày 18.2 trên sân Jalan Besar.

Nguyên nhân đến từ việc đội bóng Việt Nam sử dụng 2 cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu là Stefan Mauk và Rogerio Alves. Cả 2 đã nhận đủ 3 thẻ vàng ở vòng bảng, trong đó thẻ vàng thứ 3 xuất hiện ở lượt trận cuối, đồng nghĩa phải chấp hành án treo giò ở trận lượt đi vòng 16 đội.

Nóng: CLB CAHN bị AFC xử thua ở AFC Champions League 2 vì dùng cầu thủ không hợp lệ

Dù vậy, HLV Alexandre Polking vẫn điền tên cả Mauk và Alves vào đội hình. Mauk thi đấu trọn 90 phút, còn Alves rời sân ở phút 64 và ghi 1 bàn thắng, nâng tỷ số lên 3-0 ở thời điểm đó. Theo quy định của AFC Champions League 2, đội sử dụng cầu thủ không hợp lệ sẽ bị xử thua 0-3 ở trận đấu tương ứng. Vì thế, kết quả 4-0 của CLB CAHN được điều chỉnh thành thất bại 0-3.

Trận lượt về giữa CLB CAHN và Tampines Rovers vẫn diễn ra theo lịch. Để giành quyền vào tứ kết, đại diện Việt Nam phải thắng cách biệt 4 bàn, hoặc thắng 3 bàn để đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, HLV Polking khẳng định: “CLB CAHN sẽ nỗ lực đến cùng và buộc phải đánh bại đối thủ một lần nữa”.

Không chỉ chịu thiệt hại về chuyên môn, CLB CAHN còn bị ảnh hưởng đáng kể về tài chính. Đội bóng bị phạt 2.000 USD, đồng thời khoản hỗ trợ dự giải 80.000 USD bị giảm xuống còn 40.000 USD. Tổng mức thiệt hại là 42.000 USD, tương đương khoảng 1 tỉ đồng.