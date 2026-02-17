Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Nóng: CLB CAHN bị AFC xử thua ở AFC Champions League 2 vì dùng cầu thủ không hợp lệ
Video Thể thao

Nóng: CLB CAHN bị AFC xử thua ở AFC Champions League 2 vì dùng cầu thủ không hợp lệ

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
17/02/2026 14:06 GMT+7

CLB Công an Hà Nội bị AFC xử thua 0-3 trước Tampines Rovers ở lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League 2 do sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Quyết định được công bố ngày 17.2, đúng mùng 1 Tết Bính Ngọ.

Trước đó, trên sân Hàng Đẫy, CLB CAHN từng thắng đậm đại diện Singapore với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, kết quả này không được giữ nguyên trước trận lượt về diễn ra ngày 18.2 trên sân Jalan Besar.

Nguyên nhân đến từ việc đội bóng Việt Nam sử dụng 2 cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu là Stefan Mauk và Rogerio Alves. Cả 2 đã nhận đủ 3 thẻ vàng ở vòng bảng, trong đó thẻ vàng thứ 3 xuất hiện ở lượt trận cuối, đồng nghĩa phải chấp hành án treo giò ở trận lượt đi vòng 16 đội.

Nóng: CLB CAHN bị AFC xử thua ở AFC Champions League 2 vì dùng cầu thủ không hợp lệ

Dù vậy, HLV Alexandre Polking vẫn điền tên cả Mauk và Alves vào đội hình. Mauk thi đấu trọn 90 phút, còn Alves rời sân ở phút 64 và ghi 1 bàn thắng, nâng tỷ số lên 3-0 ở thời điểm đó. Theo quy định của AFC Champions League 2, đội sử dụng cầu thủ không hợp lệ sẽ bị xử thua 0-3 ở trận đấu tương ứng. Vì thế, kết quả 4-0 của CLB CAHN được điều chỉnh thành thất bại 0-3.

Trận lượt về giữa CLB CAHN và Tampines Rovers vẫn diễn ra theo lịch. Để giành quyền vào tứ kết, đại diện Việt Nam phải thắng cách biệt 4 bàn, hoặc thắng 3 bàn để đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, HLV Polking khẳng định: “CLB CAHN sẽ nỗ lực đến cùng và buộc phải đánh bại đối thủ một lần nữa”.

Không chỉ chịu thiệt hại về chuyên môn, CLB CAHN còn bị ảnh hưởng đáng kể về tài chính. Đội bóng bị phạt 2.000 USD, đồng thời khoản hỗ trợ dự giải 80.000 USD bị giảm xuống còn 40.000 USD. Tổng mức thiệt hại là 42.000 USD, tương đương khoảng 1 tỉ đồng.

Tin liên quan

2 game thủ Thái Lan Tokyogurl - Cheerio bị cấm vĩnh viễn, có thể bị phạt tù và tiền

2 game thủ Thái Lan Tokyogurl - Cheerio bị cấm vĩnh viễn, có thể bị phạt tù và tiền

2 game thủ RoV Thái Lan bị cấm thi đấu vĩnh viễn sau bê bối gian lận tại SEA Games 2025. Tòa án dự kiến tuyên án ngày 17.3, có thể phạt tù và phạt tiền theo luật Thái Lan.

Đỗ Hoàng Hên và cái tết đầu tiên là công dân Việt Nam: Mê phở chay, ước mơ khoác áo đội tuyển

Thái Lan bắt giữ nữ game thủ gian lận ở SEA Games 33

Khám phá thêm chủ đề

CLB CAHN Xử thua AFC Tampines Rovers Singapore hlv pOLKING
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận