Nguy cơ bị AFC xử thua 0-3, CLB CAHN làm cách nào thắng 3 bàn cách biệt tại Singapore?

Lực lượng của CLB CAHN tốt hơn

Do sử dụng cầu thủ đã nhận 3 thẻ vàng liên tiếp ở cuối vòng bảng, CLB CAHN đứng trước nguy cơ bị xử thua 0-3 trước Tampines Rovers (Singapore) ở trận lượt đi vòng 16 đội Cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2) ngày 11.2, cho dù họ đã thắng 4-0 trong trận đấu này.

Fanpage của CLB CAHN dẫn lại phát biểu của HLV Polking do phóng viên Hồng Nam ghi lại ngày 15.2

CLB CAHN có lực lượng tốt hơn so với đội bóng Singapore tại Cúp C2 châu Á Ảnh: Minh Tú

Nếu điều này xảy ra, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking buộc phải thắng đội bóng Singapore với cách biệt 3 bàn trở lên ở trận lượt về, ngày 18.2 tới đây. Dù sao, đây không phải nhiệm vụ bất khả thi với CLB CAHN, vì Tampines Rovers không quá mạnh.

Đội bóng này sở hữu 9 cầu thủ ngoại, trong đó có đến 7 cầu thủ đến từ Nhật Bản, gồm hậu vệ Yamashita (1,80 m), Yoshimoto, tiền vệ Seiga Sumi (1,87 m), Kobayashi (1,82 m), Kazama (1,80 m), tiền đạo Talla Ndao (1,86 m) và Higashikawa. Ngoài ra, Tampines Rovers còn có 1 cầu thủ người Malta là cầu thủ chạy cánh Trent Buhagiar (1,78 m) và 1 cầu thủ người Bắc Ailen là trung vệ Dylax Fox.

Dù vậy, chất lượng của các ngoại binh đang khoác áo Tampines Rovers không quá cao. Những cầu thủ này không thể sánh với dàn ngoại binh của CLB CAHN, như trung vệ Hugo Gomes (1,87 m), tiền vệ Vitao (1,88 m), tiền đạo Leo Artur (1,77 m), hay Alan Grafite (1,89 m). Dàn nội binh của Tampines Rovers cũng không quá thiện chiến như các nội binh của CLB CAHN, vốn có Quang Hải, Đình Bắc, Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Đình Trọng, Thành Long, Minh Phúc, Cao Pendant Quang Vinh, thủ môn Nguyễn Filip…

Giải bài toán tâm lý

Đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking được đánh giá cao hơn thấy rõ. Vấn đề của CLB CAHN lúc này là tâm lý. Các cầu thủ sẽ không tránh khỏi sự hụt hẫng, do việc đang dẫn trước 4-0 bỗng nhiên bị dẫn lại 3 bàn. Vượt qua cảm giác tiếc nuối này, thi đấu bình tĩnh, tránh nôn nóng, CLB CAHN có thể ghi bàn vào lưới đối phương. Chỉ cần CLB CAHN dẫn trước 1 bàn trong hiệp 1, Quang Hải và các đồng đội sẽ thi đấu thoải mái hơn trong hiệp 2, để tiến đến bàn thắng thứ 2, thứ 3 trong trận lượt về.

CLB CAHN đủ sức thắng với 3 bàn trở lên trong trận lượt về vòng 16 đội Ảnh: Minh Tú

Ngoài ra, CLB CAHN có lẽ không cần phải quá lo về sân Jalan Besar (tại Singapore) của Tampines Rovers, nơi diễn ra trận lượt về ngày 18.2. Sân bóng này rất nhỏ, với sức chứa chỉ khoảng 6.000 khán giả, lại hiếm khi chật kín người. Thế nên, việc Tampines Rovers được thi đấu trận lượt về trên sân nhà không đủ để tạo ra áp lực cho CLB CAHN.

Trước đây sân Jalan Besar sử dụng cỏ nhân tạo, nhưng hiện giờ họ đã sử dụng cỏ tự nhiên. Điều này sẽ giúp cho Quang Hải, Đình Bắc và các cầu thủ đến từ V-League dễ phối hợp hơn, thi đấu uyển chuyển hơn, hướng đến chiến thắng đậm trong trận lượt về, rồi tìm vé vào tứ kết.