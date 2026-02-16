Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Ngôi sao tuổi Ngọ quyết định 'vận mệnh' HAGL ở V-League

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
16/02/2026 13:14 GMT+7

So với các đồng đội cùng trang lứa như Nguyễn Thanh Khôi, Nguyễn Quốc Việt..., Hoàng Vĩnh Nguyên không có duyên với các cấp đội trẻ đội tuyển Việt Nam nhưng lại đang là người còn sót lại để gánh vác trọng trách giúp HAGL trụ hạng.

Trụ cột HAGL

Nếu theo dõi HAGL kỹ, không khó để khẳng định rằng Vĩnh Nguyên đang là nhân tố chủ chốt, là "linh hồn" trong lối chơi của đội bóng phố núi. Những con số thống kê chỉ ra rõ điều đó. Tiền vệ quê Hà Tĩnh đang là một trong những cầu thủ có thời gian ra sân nhiều nhất đội với 1.047 phút. Đáng chú ý, anh đã chơi 12 trong tổng số 13 trận, chỉ xếp sau các cầu thủ phòng ngự như trung vệ ngoại Jairo Rodrigues (1.301 phút), Đinh Quang Kiệt (1.232 phút) hay hậu vệ Phan Du Học (1.205 phút). Việc một tiền vệ điều tiết lối chơi sở hữu thời lượng thi đấu dày đặc như vậy chính là minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối của ban huấn luyện dành cho Vĩnh Nguyên.

Ngôi sao tuổi Ngọ quyết định 'vận mệnh' HAGL ở V-League- Ảnh 1.

Vĩnh Nguyên (số 23) không to cao, bù lại, anh chơi bóng thông minh

ẢNH: KHẢ HÒA

Ngôi sao tuổi Ngọ quyết định 'vận mệnh' HAGL ở V-League- Ảnh 2.

Vĩnh Nguyên (hàng dưới, thứ 2 từ trái sang) là trụ cột, quan trọng không kém thủ môn Trung Kiên

ẢNH: KHẢ HÒA

Không chỉ bền bỉ, Vĩnh Nguyên còn là nguồn sáng tạo chủ đạo của HAGL mùa này. Anh hiện đang dẫn đầu danh sách kiến tạo của đội bóng với 3 lần dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn, nhỉnh hơn ngoại binh Marciel (2 kiến tạo). Vĩnh Nguyên nổi bật nhờ nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng phân phối bóng nhịp nhàng. Điểm mạnh lớn nhất của tiền vệ này nằm ở những đường chuyền thông minh, có độ sát thương cao, mở ra không gian tấn công thuận lợi từ những tình huống tưởng chừng như bế tắc.

Bên cạnh khả năng chuyền bóng, Vĩnh Nguyên còn sở hữu kỹ năng đá phạt vô cùng ấn tượng. Những tình huống cố định qua chân tiền vệ này luôn mang theo quỹ đạo khó lường, trở thành vũ khí lợi hại của HAGL trong việc tìm kiếm bàn thắng. Có thể nói, Vĩnh Nguyên không chỉ là một cầu thủ điều tiết mà còn là "ngòi nổ" quan trọng. Việc HAGL có trụ hạng thành công hay không phụ thuộc khá nhiều vào phong độ của tiền vệ sinh năm 2002.

"Định mệnh" chọn Vĩnh Nguyên

Hành trình của Vĩnh Nguyên cùng đội bóng phố núi như một câu chuyện về sự kiên trì và định mệnh. Xuất thân từ lò đào tạo danh tiếng HAGL JMG (sau này chuyển giao cho Nutifood), Vĩnh Nguyên vốn là thành viên ưu tú của khóa 4, từng sát cánh với những cái tên đình đám như Nguyễn Thanh Khôi, Nguyễn Quốc Việt hay Nhật Minh.

Thế nhưng, khi các đồng đội cùng trang lứa liên tục gặt hái vinh quang ở các cấp độ đội tuyển trẻ, Vĩnh Nguyên lại có phần lận đận. Anh gần như không được trao cơ hội tại U.19 hay U.23 Việt Nam. Trong khi đó, Thanh Khôi đã sớm giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á, còn Quốc Việt và Nhật Minh vừa qua đã bùng nổ cùng HLV Kim Sang-sik để bảo vệ ngôi vương U.23 Đông Nam Á, giành HCV SEA Games 33 và lập kỳ tích hạng 3 tại giải U.23 châu Á 2026.

Ngôi sao tuổi Ngọ quyết định 'vận mệnh' HAGL ở V-League- Ảnh 3.

Vĩnh Nguyên (hàng dưới, thứ 2 từ trái sang) cùng một số gương mặt nổi bật của lò Nutifood như Quốc Việt, Thanh Khôi , Nhật Minh, Thanh Long

ẢNH: HAGL

Sự tương phản về danh hiệu ở cấp độ trẻ cùng U.23 Việt Nam từng khiến nhiều người lầm tưởng Vĩnh Nguyên đã "chạm ngưỡng". Tuy nhiên, sau khoảng thời gian dài "trôi dạt" qua nhiều màu áo khác nhau để tích lũy kinh nghiệm, định mệnh dường như đã sắp đặt để anh trở về và tỏa sáng tại sân Pleiku. Trong khi những người bạn cùng lứa đang rẽ hướng sang những ngã rẽ khác nhau: Thanh Khôi hiện thi đấu cho CLB Bắc Ninh ở giải hạng nhất, Quốc Việt khoác áo CLB Ninh Bình, còn Nhật Minh đầu quân cho CLB Hải Phòng thì Vĩnh Nguyên lại đang là trụ cột không thể thay thế tại HAGL.

Có lẽ, số phận đã chọn Vĩnh Nguyên làm người ở lại, làm điểm tựa cuối cùng để viết tiếp giấc mơ của lứa cầu thủ HAGL JMG năm nào ngay tại nơi mọi thứ bắt đầu. Chàng trai tuổi Ngọ đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm mới Bính Ngọ để giúp HAGL tiếp tục góp mặt ở sân chơi cao nhất Việt Nam.


Tin liên quan

Cầu thủ trẻ Việt Nam phát triển tốt nhất Đông Nam Á nhờ điều rất đặc biệt này…

Cầu thủ trẻ Việt Nam phát triển tốt nhất Đông Nam Á nhờ điều rất đặc biệt này…

Từ năm 2018 đến giờ, U.23 Việt Nam 2 lần giành huy chương châu Á, 3 lần giành HCV SEA Games, 3 lần liên tiếp vô địch U.23 Đông Nam Á, cộng thêm 2 lần vô địch AFF Cup ở cấp độ đội tuyển quốc gia và 1 lần vào World Cup U.20. Tất cả không hề ngẫu nhiên.

Cầu thủ CLB Thanh Hóa nhận lương sát giờ sang năm mới, tặc lưỡi 'qua tết rồi tính...!'

HAGL chạy đua cật lực cùng nhóm cầm đèn đỏ, lịch thi đấu kịch tính ngay sau tết

Khám phá thêm chủ đề

HAGL V-League Hoàng Vĩnh Nguyên Kim Sang-sik
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận