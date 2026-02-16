Ngôi sao tuổi Ngọ quyết định 'vận mệnh' HAGL ở V-League

Trụ cột HAGL

Nếu theo dõi HAGL kỹ, không khó để khẳng định rằng Vĩnh Nguyên đang là nhân tố chủ chốt, là "linh hồn" trong lối chơi của đội bóng phố núi. Những con số thống kê chỉ ra rõ điều đó. Tiền vệ quê Hà Tĩnh đang là một trong những cầu thủ có thời gian ra sân nhiều nhất đội với 1.047 phút. Đáng chú ý, anh đã chơi 12 trong tổng số 13 trận, chỉ xếp sau các cầu thủ phòng ngự như trung vệ ngoại Jairo Rodrigues (1.301 phút), Đinh Quang Kiệt (1.232 phút) hay hậu vệ Phan Du Học (1.205 phút). Việc một tiền vệ điều tiết lối chơi sở hữu thời lượng thi đấu dày đặc như vậy chính là minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối của ban huấn luyện dành cho Vĩnh Nguyên.

Vĩnh Nguyên (số 23) không to cao, bù lại, anh chơi bóng thông minh ẢNH: KHẢ HÒA

Vĩnh Nguyên (hàng dưới, thứ 2 từ trái sang) là trụ cột, quan trọng không kém thủ môn Trung Kiên ẢNH: KHẢ HÒA

Không chỉ bền bỉ, Vĩnh Nguyên còn là nguồn sáng tạo chủ đạo của HAGL mùa này. Anh hiện đang dẫn đầu danh sách kiến tạo của đội bóng với 3 lần dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn, nhỉnh hơn ngoại binh Marciel (2 kiến tạo). Vĩnh Nguyên nổi bật nhờ nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng phân phối bóng nhịp nhàng. Điểm mạnh lớn nhất của tiền vệ này nằm ở những đường chuyền thông minh, có độ sát thương cao, mở ra không gian tấn công thuận lợi từ những tình huống tưởng chừng như bế tắc.

Bên cạnh khả năng chuyền bóng, Vĩnh Nguyên còn sở hữu kỹ năng đá phạt vô cùng ấn tượng. Những tình huống cố định qua chân tiền vệ này luôn mang theo quỹ đạo khó lường, trở thành vũ khí lợi hại của HAGL trong việc tìm kiếm bàn thắng. Có thể nói, Vĩnh Nguyên không chỉ là một cầu thủ điều tiết mà còn là "ngòi nổ" quan trọng. Việc HAGL có trụ hạng thành công hay không phụ thuộc khá nhiều vào phong độ của tiền vệ sinh năm 2002.

"Định mệnh" chọn Vĩnh Nguyên

Hành trình của Vĩnh Nguyên cùng đội bóng phố núi như một câu chuyện về sự kiên trì và định mệnh. Xuất thân từ lò đào tạo danh tiếng HAGL JMG (sau này chuyển giao cho Nutifood), Vĩnh Nguyên vốn là thành viên ưu tú của khóa 4, từng sát cánh với những cái tên đình đám như Nguyễn Thanh Khôi, Nguyễn Quốc Việt hay Nhật Minh.

Thế nhưng, khi các đồng đội cùng trang lứa liên tục gặt hái vinh quang ở các cấp độ đội tuyển trẻ, Vĩnh Nguyên lại có phần lận đận. Anh gần như không được trao cơ hội tại U.19 hay U.23 Việt Nam. Trong khi đó, Thanh Khôi đã sớm giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á, còn Quốc Việt và Nhật Minh vừa qua đã bùng nổ cùng HLV Kim Sang-sik để bảo vệ ngôi vương U.23 Đông Nam Á, giành HCV SEA Games 33 và lập kỳ tích hạng 3 tại giải U.23 châu Á 2026.

Vĩnh Nguyên (hàng dưới, thứ 2 từ trái sang) cùng một số gương mặt nổi bật của lò Nutifood như Quốc Việt, Thanh Khôi , Nhật Minh, Thanh Long ẢNH: HAGL

Sự tương phản về danh hiệu ở cấp độ trẻ cùng U.23 Việt Nam từng khiến nhiều người lầm tưởng Vĩnh Nguyên đã "chạm ngưỡng". Tuy nhiên, sau khoảng thời gian dài "trôi dạt" qua nhiều màu áo khác nhau để tích lũy kinh nghiệm, định mệnh dường như đã sắp đặt để anh trở về và tỏa sáng tại sân Pleiku. Trong khi những người bạn cùng lứa đang rẽ hướng sang những ngã rẽ khác nhau: Thanh Khôi hiện thi đấu cho CLB Bắc Ninh ở giải hạng nhất, Quốc Việt khoác áo CLB Ninh Bình, còn Nhật Minh đầu quân cho CLB Hải Phòng thì Vĩnh Nguyên lại đang là trụ cột không thể thay thế tại HAGL.

Có lẽ, số phận đã chọn Vĩnh Nguyên làm người ở lại, làm điểm tựa cuối cùng để viết tiếp giấc mơ của lứa cầu thủ HAGL JMG năm nào ngay tại nơi mọi thứ bắt đầu. Chàng trai tuổi Ngọ đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm mới Bính Ngọ để giúp HAGL tiếp tục góp mặt ở sân chơi cao nhất Việt Nam.



