Cầu thủ CLB Thanh Hóa nhận lương sát giờ sang năm mới, tặc lưỡi 'qua tết rồi tính...!'

Các cầu thủ CLB Thanh Hóa đã nhận 2 tháng lương trước thềm năm mới ảnh: Ngọc Linh

Cầu thủ CLB Thanh Hóa nhận lương

Một ngày trước khi bước sang năm mới âm lịch, trong chiều 15.2 (nhằm 28 tết) các cầu thủ CLB Thanh Hóa cho biết đã bắt đầu lục tục nhận được tiền lương bị chậm chuyển khoản từ đội bóng chủ quản.

Theo lời một số cầu thủ, họ đã nhận được lời hứa từ lãnh đạo CLB Thanh Hóa sẽ thanh toán đầy đủ 2 tháng lương bị chậm trước đó. Đối với một đội bóng đá bóng không có thưởng, việc nhận được 2 tháng lương sẽ giúp các cầu thủ trước mắt "có cái mà sắm tết".

Tuy nhiên cũng chính các cầu thủ đánh giá 2 tháng lương trả chậm này chỉ như "muối bỏ biển". Thực tế, tình hình nội bộ của CLB Thanh Hóa vẫn như "quả bom nổ chậm" vì tiền lót tay vẫn chưa đến tay đội bóng sau nhiều lời hứa trước đó.

Trong những tuần qua, CLB Thanh Hóa đã thể hiện tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo mạnh mẽ. Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đã có kết quả ấn tượng khi cầm hòa nhà đương kim vô địch Nam Định 2-2, đánh bại đội bóng trong tốp 5 CLB CA TP.HCM 2-1 ngay trên sân Thống Nhất.

CLB Thanh Hóa đã giành 4 điểm trước 2 "ông lớn" Nam Định và CA TP.HCM ảnh: Ngọc Linh

Chính tinh thần không bỏ cuộc đó đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa, khi nhiều cá nhân và tập thể trong và ngoài tỉnh đã cùng chung tay quyên góp, mỗi người một ít, được 400 triệu đồng động viên đội bóng.

Nhưng cũng như lời các cầu thủ, điều khiến họ bất an nhất vẫn là khoản tiền lót tay vẫn bị nợ, trong khi nhiều năm qua đã có rất nhiều đội bóng và địa phương đã mượn chuyện chuyển giao để "xù" tiền nợ các cầu thủ.

Ít ai biết rằng cầu thủ đã nghĩ đến chuyện đình công trước khi bay vào TP.HCM để đá vòng 13 V-League. Nhưng sau khi nghe thuyết phục của BHL và CĐV, toàn đội đã đoàn kết đồng lòng và lấy trọn 3 điểm quý như vàng giúp họ tạm thoát xa vị trí chót bảng.

Niềm vui chiến thắng của CLB Thanh Hóa trên sân Thống Nhất ở vòng 13 ảnh: Ngọc Linh

Nhận 2 tháng lương, gia đình của các cầu thủ có thể chuẩn bị tết tươm tất hơn khi chỉ còn hơn 1 ngày nữa sẽ bước qua năm mới. Tất cả tặc lưỡi: "Thôi cứ sum vầy với gia đình cái đã, có gì để qua tết rồi tính!".

Trước đó, CLB Thanh Hóa trong hoàn cảnh khó khăn tài chính đã chấp nhận bán những tài năng trẻ tốt nhất của mình như Thái Sơn, Văn Thuận, Ngọc Mỹ… cũng như cho hàng loạt cầu thủ quan trọng khác rời đi.

Điều này khiến một số trụ cột đặt dấu hỏi trên mạng xã hội về số tiền bán cầu thủ đấy đã được dùng làm gì và đội bóng đã nhận 2 tháng lương. Còn xa hơn, từ chuyện chuyển giao cho đến duy trì đội bóng ở lượt về V-League 2025 - 2026 sẽ phải chờ qua Tết Bính Ngọ rồi tính.