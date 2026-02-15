Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Cầu thủ CLB Thanh Hóa nhận lương sát giờ sang năm mới, tặc lưỡi 'qua tết rồi tính...!'

Linh Nhi
Linh Nhi
15/02/2026 20:53 GMT+7

Các cầu thủ cho biết trong ngày hôm nay CLB Thanh Hóa bắt đầu trả tiền lương 2 tháng bị chậm để đội bóng 'có cái về nhà ăn tết'

Cầu thủ CLB Thanh Hóa nhận lương sát giờ sang năm mới, tặc lưỡi 'qua tết rồi tính...!'- Ảnh 1.

Các cầu thủ CLB Thanh Hóa đã nhận 2 tháng lương trước thềm năm mới

ảnh: Ngọc Linh

Cầu thủ CLB Thanh Hóa nhận lương

Một ngày trước khi bước sang năm mới âm lịch, trong chiều 15.2 (nhằm 28 tết) các cầu thủ CLB Thanh Hóa cho biết đã bắt đầu lục tục nhận được tiền lương bị chậm chuyển khoản từ đội bóng chủ quản.

Theo lời một số cầu thủ, họ đã nhận được lời hứa từ lãnh đạo CLB Thanh Hóa sẽ thanh toán đầy đủ 2 tháng lương bị chậm trước đó. Đối với một đội bóng đá bóng không có thưởng, việc nhận được 2 tháng lương sẽ giúp các cầu thủ trước mắt "có cái mà sắm tết".

Tuy nhiên cũng chính các cầu thủ đánh giá 2 tháng lương trả chậm này chỉ như "muối bỏ biển". Thực tế, tình hình nội bộ của CLB Thanh Hóa vẫn như "quả bom nổ chậm" vì tiền lót tay vẫn chưa đến tay đội bóng sau nhiều lời hứa trước đó.

Trong những tuần qua, CLB Thanh Hóa đã thể hiện tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo mạnh mẽ. Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đã có kết quả ấn tượng khi cầm hòa nhà đương kim vô địch Nam Định 2-2, đánh bại đội bóng trong tốp 5 CLB CA TP.HCM 2-1 ngay trên sân Thống Nhất.

Cầu thủ CLB Thanh Hóa nhận lương sát giờ sang năm mới, tặc lưỡi 'qua tết rồi tính...!'- Ảnh 2.

CLB Thanh Hóa đã giành 4 điểm trước 2 "ông lớn" Nam Định và CA TP.HCM

ảnh: Ngọc Linh

Chính tinh thần không bỏ cuộc đó đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa, khi nhiều cá nhân và tập thể trong và ngoài tỉnh đã cùng chung tay quyên góp, mỗi người một ít, được 400 triệu đồng động viên đội bóng.

Nhưng cũng như lời các cầu thủ, điều khiến họ bất an nhất vẫn là khoản tiền lót tay vẫn bị nợ, trong khi nhiều năm qua đã có rất nhiều đội bóng và địa phương đã mượn chuyện chuyển giao để "xù" tiền nợ các cầu thủ.

Ít ai biết rằng cầu thủ đã nghĩ đến chuyện đình công trước khi bay vào TP.HCM để đá vòng 13 V-League. Nhưng sau khi nghe thuyết phục của BHL và CĐV, toàn đội đã đoàn kết đồng lòng và lấy trọn 3 điểm quý như vàng giúp họ tạm thoát xa vị trí chót bảng.

Cầu thủ CLB Thanh Hóa nhận lương sát giờ sang năm mới, tặc lưỡi 'qua tết rồi tính...!'- Ảnh 3.

Niềm vui chiến thắng của CLB Thanh Hóa trên sân Thống Nhất ở vòng 13

ảnh: Ngọc Linh

Nhận 2 tháng lương, gia đình của các cầu thủ có thể chuẩn bị tết tươm tất hơn khi chỉ còn hơn 1 ngày nữa sẽ bước qua năm mới. Tất cả tặc lưỡi: "Thôi cứ sum vầy với gia đình cái đã, có gì để qua tết rồi tính!".

Trước đó, CLB Thanh Hóa trong hoàn cảnh khó khăn tài chính đã chấp nhận bán những tài năng trẻ tốt nhất của mình như Thái Sơn, Văn Thuận, Ngọc Mỹ… cũng như cho hàng loạt cầu thủ quan trọng khác rời đi.

Điều này khiến một số trụ cột đặt dấu hỏi trên mạng xã hội về số tiền bán cầu thủ đấy đã được dùng làm gì và đội bóng đã nhận 2 tháng lương. Còn xa hơn, từ chuyện chuyển giao cho đến duy trì đội bóng ở lượt về V-League 2025 - 2026 sẽ phải chờ qua Tết Bính Ngọ rồi tính.

Tin liên quan

HAGL chạy đua cật lực cùng nhóm cầm đèn đỏ, lịch thi đấu kịch tính ngay sau tết

HAGL chạy đua cật lực cùng nhóm cầm đèn đỏ, lịch thi đấu kịch tính ngay sau tết

Bóng đá Việt Nam đã bước vào kỳ nghỉ tết, nhưng có những đội không dám ngơi nghỉ, đặc biệt là những đội cuối bảng. HAGL và những đội đang đua tranh vé trụ hạng đang chạy đua từng ngày để không bị tụt lại phía sau.

Nóng: Cũng dùng cầu thủ dính 3 thẻ vàng như CLB CAHN, vì sao Tampines không có nguy cơ bị xử thua?

CLB Đà Nẵng bất ngờ tìm đến người hùng U.23 Việt Nam, sẽ thoát hiểm ngoạn mục?

Khám phá thêm chủ đề

CLB Thanh Hóa nợ lương Ngọc Mỹ Mai Xuân Hợp V-League đội bóng xứ Thanh phí lót tay Tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận