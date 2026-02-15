HAGL chạy đua cật lực cùng nhóm cầm đèn đỏ, lịch thi đấu kịch tính ngay sau tết

HAGL và các đối thủ chạy đua với thời gian

So với các đội thuộc nhóm trên, lực lượng của nhóm cuối bảng mỏng hơn thấy rõ. Chính vì thế, nhu cầu tăng cường nhân sự của các đội nhóm cuối rất cao. HAGL là một trong những đội bóng tích cực nhất trong việc tìm kiếm nhân sự mới trong những ngày qua. Trước vòng 13 V-League, HAGL bổ sung chân sút ngoại Junior Batista. Ngoài ra, HAGL bổ sung tiền vệ trẻ Lê Huy Kiệt từ đội trẻ lên đội 1. Những cầu thủ này hứa hẹn sẽ đóng góp nhiều hơn cho đội bóng phố núi ở lượt về V-League 2025-2026.

Tiền đạo tân binh Junior Batista của HAGL Ảnh: CLB HAGL

Đặc biệt, với việc bổ sung chân sút Junior Batista, HAGL không giấu giếm ý đồ tăng cường hàng tấn công, tăng cường sức mạnh tấn công. Ở lượt đi, HAGL chỉ mới gây ấn tượng ở khả năng phòng ngự, nhờ sự xuất sắc của thủ môn Trần Trung Kiên và trung vệ cao 1,95 m Đinh Quang Kiệt. Trong khi đó, khâu tấn công của đội này vẫn bị đánh giá là "mỏng" nhân sự, áp lực mà họ tạo ra chưa đủ lớn để khiến đối phương phải mắc sai lầm, chưa đủ lớn buộc đối phương để lộ khoảng trống cho HAGL khai thác.

Sau tết Nguyên đán, với bộ ba ngoại binh Marciel, Conceicao và Junior Batista, hàng tấn công của HAGL có thể sẽ thi đấu tốt hơn, kiểm soát bóng giỏi hơn, qua đó tăng khả năng xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Đội bóng phố núi hy vọng rằng sau khi họ tăng cường hàng tấn công, đội hình của họ sẽ hài hòa hơn giữa công và thủ, giúp họ khó bị bắt bài hơn.

Đội bóng phố núi hứa hẹn sẽ chơi tấn công hay hơn trong thời gian tới Ảnh: CLB HAGL

Buổi tập cuối năm của CLB HAGL kết thúc sáng 13.2, tức ngày 26 tháng chạp năm Ất Tỵ. Đội bóng phố núi sẽ sớm trở lại ngay sau tết, nhằm chuẩn bị cho vòng 14, gặp CLB Công an Hà Nội (CAHN) trên sân Hàng Đẫy vào ngày 28.2.

Rút ngắn thời gian nghỉ tết

Với các đội Nam Định và Thanh Hóa, họ còn thi đấu sớm hơn nữa. 2 đội này có các trận đấu bù vòng 10 V-League vào ngày 24.2 (mùng 8 tết): Thanh Hóa gặp CLB CAHN trên sân Thanh Hóa, còn Nam Định làm khách trước CLB Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy.

CLB Nam Định muốn xốc lại tinh thần toàn đội trong những ngày nghỉ tết Ảnh: CLB Nam Định

Thi đấu sớm hơn, nên các cầu thủ Thanh Hóa và Nam Định sẽ tập lại sớm hơn sau những ngày nghỉ tết ngắn ngủi. Thanh Hóa đang có 12 điểm, họ kém HAGL 2 điểm, đứng 11 trên bảng xếp hạng. Đội bóng xứ Thanh hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 7 điểm. Nam Định cũng có 12 điểm, xếp vị trí thứ 10, hơn Thanh Hóa đúng 1 bậc.

Trong nhóm các đội nằm trong vùng nguy hiểm, còn có 2 đội cựu vô địch V-League là SLNA và Becamex TP.HCM. Đội bóng xứ Nghệ có 13 điểm, đứng thứ 9, còn Becamex TP.HCM có 12 điểm, xếp vị trí thứ 12. Những đội này cố gắng làm công tác tinh thần cho các cầu thủ của họ, theo những cách khác nhau.

Becamex TP.HCM muốn cho đoàn quân của mình hồi phục tâm lý sau thất bại 1-2 trước PVF-CAND ở vòng 13. Còn với SLNA, HLV Văn Sỹ Sơn muốn cho các các cầu thủ xứ Nghệ phát huy sự tự tin sau chiến thắng 4-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 13. Ông Sơn cho biết: "Giai đoạn sau của giải sẽ rất khó khăn. Các đội đều phải tính toán chiến lược riêng cho mình. Chúng tôi cũng vậy, SLNA cần tiếp tục giữ được tinh thần và sự tập trung cho từng trận đấu".

Giữ sự tập trung, tránh vui chơi sa đà trong những ngày tết, sẵn sàng trở lại ngay sau những ngày nghỉ với tinh thần hăng hái, đó là việc các đội hướng đến trong giai đoạn này. Đôi khi thành công hay thất bại của từng đội, việc có giữ hạng được hay không ở giai đoạn sau của giải sẽ phụ thuộc vào cách các đội nhóm dưới giữ phong độ và giữ thể lực trong những ngày tết. Bất cứ sơ lơ là nào cũng có thể dẫn đến tình trạng tuột dốc không thể cứu vãn, vì giai đoạn sau tết thường là giai đoạn mang tính bản lề của cả mùa giải.